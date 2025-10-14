OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
14 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 13 October 2025 it had purchased a total of 54,255 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased54,255--
Highest price paid (per ordinary share)562.50p--
Lowest price paid (per ordinary share)557.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)559.73p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 359,589,932 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 359,589,932.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
13-10-202516:20:03GBp82560.00XLONxHaNkBzJiXL
13-10-202516:20:03GBp119560.00XLONxHaNkBzJiXN
13-10-202516:19:40GBp860560.00XLONxHaNkBzJij1
13-10-202516:19:40GBp113560.00XLONxHaNkBzJij3
13-10-202516:19:40GBp596560.00XLONxHaNkBzJij5
13-10-202516:19:40GBp752560.00XLONxHaNkBzJijH
13-10-202516:19:40GBp257560.00XLONxHaNkBzJijJ
13-10-202516:19:40GBp462560.00XLONxHaNkBzJijL
13-10-202516:14:59GBp486559.50XLONxHaNkBzJjo$
13-10-202516:14:50GBp62559.50XLONxHaNkBzJjvX
13-10-202516:14:48GBp62559.50XLONxHaNkBzJjua
13-10-202516:14:45GBp62559.50XLONxHaNkBzJjxi
13-10-202516:14:43GBp62559.50XLONxHaNkBzJjwG
13-10-202516:14:41GBp62559.50XLONxHaNkBzJj4v
13-10-202516:14:39GBp62559.50XLONxHaNkBzJj7z
13-10-202516:14:37GBp62559.50XLONxHaNkBzJj1r
13-10-202516:14:35GBp62559.50XLONxHaNkBzJj3u
13-10-202516:14:33GBp62559.50XLONxHaNkBzJjDy
13-10-202516:13:54GBp51559.50XLONxHaNkBzJjK4
13-10-202516:13:54GBp248559.50XLONxHaNkBzJjKA
13-10-202516:13:51GBp746559.50XLONxHaNkBzJjHv
13-10-202516:13:50GBp12559.50XLONxHaNkBzJjG0
13-10-202516:13:50GBp323559.50XLONxHaNkBzJjGH
13-10-202516:13:50GBp245559.50XLONxHaNkBzJjGJ
13-10-202516:13:50GBp470559.50XLONxHaNkBzJjGL
13-10-202516:13:50GBp744559.50XLONxHaNkBzJjGR
13-10-202516:13:50GBp5559.50XLONxHaNkBzJjGT
13-10-202516:13:50GBp34559.50XLONxHaNkBzJjGV
13-10-202516:13:05GBp1,142559.00XLONxHaNkBzJgdL
13-10-202516:01:07GBp264559.00XLONxHaNkBzJeIJ
13-10-202516:01:07GBp99559.00XLONxHaNkBzJeIL
13-10-202516:01:07GBp43559.00XLONxHaNkBzJeIN
13-10-202516:01:07GBp121559.00XLONxHaNkBzJeTr
13-10-202516:01:07GBp68559.00XLONxHaNkBzJeTv
13-10-202516:01:07GBp72559.00XLONxHaNkBzJeTx
13-10-202516:01:07GBp547559.00XLONxHaNkBzJeT5
13-10-202515:53:01GBp273558.00XLONxHaNkBzJNoo
13-10-202515:53:01GBp825558.00XLONxHaNkBzJNoq
13-10-202515:53:01GBp469558.00XLONxHaNkBzJNos
13-10-202515:48:39GBp1,422558.50XLONxHaNkBzJKUq
13-10-202515:48:39GBp237558.50XLONxHaNkBzJKUs
13-10-202515:40:31GBp734558.50XLONxHaNkBzJJDv
13-10-202515:40:31GBp1,674559.00XLONxHaNkBzJJDx
13-10-202515:36:57GBp1,764559.50XLONxHaNkBzJGPo
13-10-202515:33:00GBp293559.00XLONxHaNkBzJUho
13-10-202515:32:09GBp273559.00XLONxHaNkBzJUwL
13-10-202515:25:31GBp739559.00XLONxHaNkBzJSw@
13-10-202515:22:18GBp329559.00XLONxHaNkBzJT2g
13-10-202515:22:18GBp500559.00XLONxHaNkBzJT2i
13-10-202515:22:18GBp90559.50XLONxHaNkBzJT2t
13-10-202515:22:18GBp609559.50XLONxHaNkBzJT2v
13-10-202515:22:18GBp1,587559.00XLONxHaNkBzJT2y
13-10-202515:16:28GBp1,110559.50XLONxHaNkBzJR8O
13-10-202515:16:27GBp200559.50XLONxHaNkBzJRBl
13-10-202515:15:51GBp54559.50XLONxHaNkBzJROj
13-10-202515:15:51GBp144559.50XLONxHaNkBzJROk
13-10-202515:15:15GBp194559.50XLONxHaNkBzJOlN
13-10-202515:14:39GBp199559.50XLONxHaNkBzJOmp
13-10-202515:14:03GBp194559.50XLONxHaNkBzJO4i
13-10-202515:14:03GBp1559.50XLONxHaNkBzJO4k
13-10-202515:13:27GBp15559.50XLONxHaNkBzJOFT
13-10-202515:13:27GBp208559.50XLONxHaNkBzJOFV
13-10-202515:12:42GBp224559.50XLONxHaNkBzJOS1
13-10-202515:11:57GBp221559.50XLONxHaNkBzJPeL
13-10-202515:08:18GBp245559.00XLONxHaNkBzJ677
13-10-202515:07:34GBp295559.00XLONxHaNkBzJ6Gj
13-10-202515:07:24GBp410559.50XLONxHaNkBzJ6Ig
13-10-202515:07:24GBp301559.50XLONxHaNkBzJ6Ii
13-10-202515:07:21GBp176560.00XLONxHaNkBzJ6Tn
13-10-202515:07:21GBp19560.00XLONxHaNkBzJ6Tp
13-10-202515:07:21GBp42560.00XLONxHaNkBzJ6Tr
13-10-202515:04:09GBp257559.50XLONxHaNkBzJ7PR
13-10-202514:57:27GBp165559.00XLONxHaNkBzJ2Y$
13-10-202514:57:27GBp955559.00XLONxHaNkBzJ2Yz
13-10-202514:48:32GBp174558.50XLONxHaNkBzJ0Dc
13-10-202514:48:32GBp96558.50XLONxHaNkBzJ0De
13-10-202514:36:23GBp636558.00XLONxHaNkBzJCu$
13-10-202514:25:42GBp289557.00XLONxHaNkBzJBEn
13-10-202514:24:44GBp698557.50XLONxHaNkBzJBTr
13-10-202514:24:41GBp161558.50XLONxHaNkBzJBT5
13-10-202514:24:41GBp68558.50XLONxHaNkBzJBT7
13-10-202514:24:41GBp17558.50XLONxHaNkBzJBT9
13-10-202513:56:05GBp232558.50XLONxHaNkBzCo@W
13-10-202513:50:00GBp38559.00XLONxHaNkBzCpMD
13-10-202513:50:00GBp250559.00XLONxHaNkBzCpME
13-10-202513:50:00GBp290559.00XLONxHaNkBzCpHW
13-10-202513:45:57GBp631559.00XLONxHaNkBzCmAV
13-10-202513:22:39GBp207558.50XLONxHaNkBzCw@f
13-10-202513:22:39GBp9558.50XLONxHaNkBzCw@j
13-10-202513:22:39GBp5558.50XLONxHaNkBzCw@l
13-10-202513:22:39GBp56558.50XLONxHaNkBzCw@n
13-10-202513:22:01GBp90559.00XLONxHaNkBzCw1s
13-10-202513:22:01GBp233559.00XLONxHaNkBzCw1w
13-10-202513:22:01GBp6559.00XLONxHaNkBzCw1y
13-10-202513:06:43GBp299559.00XLONxHaNkBzCcYS
13-10-202513:03:48GBp301559.50XLONxHaNkBzCcK@
13-10-202512:51:39GBp10560.50XLONxHaNkBzCb4G
13-10-202512:51:39GBp406560.50XLONxHaNkBzCb4K
13-10-202512:51:39GBp106560.50XLONxHaNkBzCb4Q
13-10-202512:51:39GBp36560.50XLONxHaNkBzCb4S
13-10-202512:51:39GBp125560.50XLONxHaNkBzCb4U
13-10-202512:51:39GBp23560.50XLONxHaNkBzCb7a
13-10-202512:51:39GBp12560.50XLONxHaNkBzCb7W
13-10-202512:51:39GBp27560.50XLONxHaNkBzCb7Y
13-10-202512:27:36GBp333560.50XLONxHaNkBzCXUg
13-10-202512:27:13GBp146560.50XLONxHaNkBzCXR0
13-10-202512:27:13GBp7560.50XLONxHaNkBzCXR2
13-10-202512:27:13GBp257560.50XLONxHaNkBzCXR4
13-10-202512:05:25GBp305561.50XLONxHaNkBzCg5c
13-10-202512:05:05GBp368562.00XLONxHaNkBzCg6J
13-10-202512:03:36GBp659562.50XLONxHaNkBzCgIs
13-10-202511:46:34GBp483561.50XLONxHaNkBzCMfe
13-10-202511:44:13GBp487562.00XLONxHaNkBzCMDZ
13-10-202511:44:13GBp489562.00XLONxHaNkBzCMDc
13-10-202511:42:40GBp21562.00XLONxHaNkBzCMUL
13-10-202511:42:40GBp341562.00XLONxHaNkBzCMUN
13-10-202511:42:40GBp122562.00XLONxHaNkBzCMUP
13-10-202510:35:30GBp468561.00XLONxHaNkBzCOtZ
13-10-202510:34:56GBp667561.50XLONxHaNkBzCO$b
13-10-202510:34:01GBp93562.00XLONxHaNkBzCO44
13-10-202510:34:01GBp197562.00XLONxHaNkBzCO46
13-10-202510:34:01GBp37562.00XLONxHaNkBzCO48
13-10-202510:32:05GBp225562.00XLONxHaNkBzCOJZ
13-10-202510:26:54GBp211562.00XLONxHaNkBzCPUc
13-10-202510:26:54GBp135561.50XLONxHaNkBzCPUj
13-10-202510:26:54GBp570561.50XLONxHaNkBzCPUl
13-10-202510:25:30GBp445561.50XLONxHaNkBzC6ZG
13-10-202510:12:05GBp511561.00XLONxHaNkBzC4Zs
13-10-202510:09:56GBp102561.50XLONxHaNkBzC4wV
13-10-202510:09:56GBp336561.50XLONxHaNkBzC45W
13-10-202510:09:56GBp588561.50XLONxHaNkBzC45d
13-10-202510:09:56GBp136561.50XLONxHaNkBzC45f
13-10-202509:45:51GBp247561.50XLONxHaNkBzC0ye
13-10-202509:45:01GBp338561.00XLONxHaNkBzC045
13-10-202509:45:00GBp466561.50XLONxHaNkBzC07f
13-10-202509:44:26GBp667562.00XLONxHaNkBzC02B
13-10-202509:33:03GBp344562.00XLONxHaNkBzCE2l
13-10-202509:28:31GBp357560.00XLONxHaNkBzCFf9
13-10-202509:24:34GBp438559.50XLONxHaNkBzCFGS
13-10-202509:24:34GBp627560.00XLONxHaNkBzCFGU
13-10-202509:18:28GBp515560.00XLONxHaNkBzCCE4
13-10-202509:18:28GBp194561.00XLONxHaNkBzCCEF
13-10-202509:18:28GBp500561.00XLONxHaNkBzCCEH
13-10-202509:18:28GBp250561.00XLONxHaNkBzCCEJ
13-10-202509:18:28GBp149561.00XLONxHaNkBzCCEL
13-10-202509:18:28GBp66561.00XLONxHaNkBzCCEN
13-10-202509:18:28GBp777560.00XLONxHaNkBzCCEQ
13-10-202509:17:42GBp330561.00XLONxHaNkBzCCK2
13-10-202509:17:42GBp250561.00XLONxHaNkBzCCK4
13-10-202509:17:42GBp147561.00XLONxHaNkBzCCK6
13-10-202509:17:42GBp700561.00XLONxHaNkBzCCK8
13-10-202509:17:42GBp70561.00XLONxHaNkBzCCKA
13-10-202509:17:42GBp457560.50XLONxHaNkBzCCKJ
13-10-202509:10:45GBp609561.00XLONxHaNkBzCDHo
13-10-202509:10:37GBp457561.00XLONxHaNkBzCDGT
13-10-202508:44:11GBp457559.00XLONxHaNkBzDtyB
13-10-202508:44:11GBp436559.00XLONxHaNkBzDtyE
13-10-202508:44:11GBp21559.00XLONxHaNkBzDtyG
13-10-202508:38:21GBp61559.50XLONxHaNkBzDqJ1
13-10-202508:38:21GBp69559.50XLONxHaNkBzDqJ2
13-10-202508:38:21GBp157559.50XLONxHaNkBzDqJ6
13-10-202508:29:48GBp689558.50XLONxHaNkBzDo4m
13-10-202508:27:46GBp436558.00XLONxHaNkBzDoUv
13-10-202508:27:39GBp376557.50XLONxHaNkBzDoPy
13-10-202508:27:39GBp128557.00XLONxHaNkBzDoP3
13-10-202508:27:31GBp320557.50XLONxHaNkBzDoO7
13-10-202508:27:31GBp457558.00XLONxHaNkBzDoO9
13-10-202508:14:43GBp56557.00XLONxHaNkBzDmRf
13-10-202508:14:43GBp401557.00XLONxHaNkBzDmRh

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
14 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 13 October 2025 it had purchased a total of 54,255 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased54,255--
Highest price paid (per ordinary share)562.50p--
Lowest price paid (per ordinary share)557.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)559.73p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 359,589,932 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 359,589,932.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
13-10-202516:20:03GBp82560.00XLONxHaNkBzJiXL
13-10-202516:20:03GBp119560.00XLONxHaNkBzJiXN
13-10-202516:19:40GBp860560.00XLONxHaNkBzJij1
13-10-202516:19:40GBp113560.00XLONxHaNkBzJij3
13-10-202516:19:40GBp596560.00XLONxHaNkBzJij5
13-10-202516:19:40GBp752560.00XLONxHaNkBzJijH
13-10-202516:19:40GBp257560.00XLONxHaNkBzJijJ
13-10-202516:19:40GBp462560.00XLONxHaNkBzJijL
13-10-202516:14:59GBp486559.50XLONxHaNkBzJjo$
13-10-202516:14:50GBp62559.50XLONxHaNkBzJjvX
13-10-202516:14:48GBp62559.50XLONxHaNkBzJjua
13-10-202516:14:45GBp62559.50XLONxHaNkBzJjxi
13-10-202516:14:43GBp62559.50XLONxHaNkBzJjwG
13-10-202516:14:41GBp62559.50XLONxHaNkBzJj4v
13-10-202516:14:39GBp62559.50XLONxHaNkBzJj7z
13-10-202516:14:37GBp62559.50XLONxHaNkBzJj1r
13-10-202516:14:35GBp62559.50XLONxHaNkBzJj3u
13-10-202516:14:33GBp62559.50XLONxHaNkBzJjDy
13-10-202516:13:54GBp51559.50XLONxHaNkBzJjK4
13-10-202516:13:54GBp248559.50XLONxHaNkBzJjKA
13-10-202516:13:51GBp746559.50XLONxHaNkBzJjHv
13-10-202516:13:50GBp12559.50XLONxHaNkBzJjG0
13-10-202516:13:50GBp323559.50XLONxHaNkBzJjGH
13-10-202516:13:50GBp245559.50XLONxHaNkBzJjGJ
13-10-202516:13:50GBp470559.50XLONxHaNkBzJjGL
13-10-202516:13:50GBp744559.50XLONxHaNkBzJjGR
13-10-202516:13:50GBp5559.50XLONxHaNkBzJjGT
13-10-202516:13:50GBp34559.50XLONxHaNkBzJjGV
13-10-202516:13:05GBp1,142559.00XLONxHaNkBzJgdL
13-10-202516:01:07GBp264559.00XLONxHaNkBzJeIJ
13-10-202516:01:07GBp99559.00XLONxHaNkBzJeIL
13-10-202516:01:07GBp43559.00XLONxHaNkBzJeIN
13-10-202516:01:07GBp121559.00XLONxHaNkBzJeTr
13-10-202516:01:07GBp68559.00XLONxHaNkBzJeTv
13-10-202516:01:07GBp72559.00XLONxHaNkBzJeTx
13-10-202516:01:07GBp547559.00XLONxHaNkBzJeT5
13-10-202515:53:01GBp273558.00XLONxHaNkBzJNoo
13-10-202515:53:01GBp825558.00XLONxHaNkBzJNoq
13-10-202515:53:01GBp469558.00XLONxHaNkBzJNos
13-10-202515:48:39GBp1,422558.50XLONxHaNkBzJKUq
13-10-202515:48:39GBp237558.50XLONxHaNkBzJKUs
13-10-202515:40:31GBp734558.50XLONxHaNkBzJJDv
13-10-202515:40:31GBp1,674559.00XLONxHaNkBzJJDx
13-10-202515:36:57GBp1,764559.50XLONxHaNkBzJGPo
13-10-202515:33:00GBp293559.00XLONxHaNkBzJUho
13-10-202515:32:09GBp273559.00XLONxHaNkBzJUwL
13-10-202515:25:31GBp739559.00XLONxHaNkBzJSw@
13-10-202515:22:18GBp329559.00XLONxHaNkBzJT2g
13-10-202515:22:18GBp500559.00XLONxHaNkBzJT2i
13-10-202515:22:18GBp90559.50XLONxHaNkBzJT2t
13-10-202515:22:18GBp609559.50XLONxHaNkBzJT2v
13-10-202515:22:18GBp1,587559.00XLONxHaNkBzJT2y
13-10-202515:16:28GBp1,110559.50XLONxHaNkBzJR8O
13-10-202515:16:27GBp200559.50XLONxHaNkBzJRBl
13-10-202515:15:51GBp54559.50XLONxHaNkBzJROj
13-10-202515:15:51GBp144559.50XLONxHaNkBzJROk
13-10-202515:15:15GBp194559.50XLONxHaNkBzJOlN
13-10-202515:14:39GBp199559.50XLONxHaNkBzJOmp
13-10-202515:14:03GBp194559.50XLONxHaNkBzJO4i
13-10-202515:14:03GBp1559.50XLONxHaNkBzJO4k
13-10-202515:13:27GBp15559.50XLONxHaNkBzJOFT
13-10-202515:13:27GBp208559.50XLONxHaNkBzJOFV
13-10-202515:12:42GBp224559.50XLONxHaNkBzJOS1
13-10-202515:11:57GBp221559.50XLONxHaNkBzJPeL
13-10-202515:08:18GBp245559.00XLONxHaNkBzJ677
13-10-202515:07:34GBp295559.00XLONxHaNkBzJ6Gj
13-10-202515:07:24GBp410559.50XLONxHaNkBzJ6Ig
13-10-202515:07:24GBp301559.50XLONxHaNkBzJ6Ii
13-10-202515:07:21GBp176560.00XLONxHaNkBzJ6Tn
13-10-202515:07:21GBp19560.00XLONxHaNkBzJ6Tp
13-10-202515:07:21GBp42560.00XLONxHaNkBzJ6Tr
13-10-202515:04:09GBp257559.50XLONxHaNkBzJ7PR
13-10-202514:57:27GBp165559.00XLONxHaNkBzJ2Y$
13-10-202514:57:27GBp955559.00XLONxHaNkBzJ2Yz
13-10-202514:48:32GBp174558.50XLONxHaNkBzJ0Dc
13-10-202514:48:32GBp96558.50XLONxHaNkBzJ0De
13-10-202514:36:23GBp636558.00XLONxHaNkBzJCu$
13-10-202514:25:42GBp289557.00XLONxHaNkBzJBEn
13-10-202514:24:44GBp698557.50XLONxHaNkBzJBTr
13-10-202514:24:41GBp161558.50XLONxHaNkBzJBT5
13-10-202514:24:41GBp68558.50XLONxHaNkBzJBT7
13-10-202514:24:41GBp17558.50XLONxHaNkBzJBT9
13-10-202513:56:05GBp232558.50XLONxHaNkBzCo@W
13-10-202513:50:00GBp38559.00XLONxHaNkBzCpMD
13-10-202513:50:00GBp250559.00XLONxHaNkBzCpME
13-10-202513:50:00GBp290559.00XLONxHaNkBzCpHW
13-10-202513:45:57GBp631559.00XLONxHaNkBzCmAV
13-10-202513:22:39GBp207558.50XLONxHaNkBzCw@f
13-10-202513:22:39GBp9558.50XLONxHaNkBzCw@j
13-10-202513:22:39GBp5558.50XLONxHaNkBzCw@l
13-10-202513:22:39GBp56558.50XLONxHaNkBzCw@n
13-10-202513:22:01GBp90559.00XLONxHaNkBzCw1s
13-10-202513:22:01GBp233559.00XLONxHaNkBzCw1w
13-10-202513:22:01GBp6559.00XLONxHaNkBzCw1y
13-10-202513:06:43GBp299559.00XLONxHaNkBzCcYS
13-10-202513:03:48GBp301559.50XLONxHaNkBzCcK@
13-10-202512:51:39GBp10560.50XLONxHaNkBzCb4G
13-10-202512:51:39GBp406560.50XLONxHaNkBzCb4K
13-10-202512:51:39GBp106560.50XLONxHaNkBzCb4Q
13-10-202512:51:39GBp36560.50XLONxHaNkBzCb4S
13-10-202512:51:39GBp125560.50XLONxHaNkBzCb4U
13-10-202512:51:39GBp23560.50XLONxHaNkBzCb7a
13-10-202512:51:39GBp12560.50XLONxHaNkBzCb7W
13-10-202512:51:39GBp27560.50XLONxHaNkBzCb7Y
13-10-202512:27:36GBp333560.50XLONxHaNkBzCXUg
13-10-202512:27:13GBp146560.50XLONxHaNkBzCXR0
13-10-202512:27:13GBp7560.50XLONxHaNkBzCXR2
13-10-202512:27:13GBp257560.50XLONxHaNkBzCXR4
13-10-202512:05:25GBp305561.50XLONxHaNkBzCg5c
13-10-202512:05:05GBp368562.00XLONxHaNkBzCg6J
13-10-202512:03:36GBp659562.50XLONxHaNkBzCgIs
13-10-202511:46:34GBp483561.50XLONxHaNkBzCMfe
13-10-202511:44:13GBp487562.00XLONxHaNkBzCMDZ
13-10-202511:44:13GBp489562.00XLONxHaNkBzCMDc
13-10-202511:42:40GBp21562.00XLONxHaNkBzCMUL
13-10-202511:42:40GBp341562.00XLONxHaNkBzCMUN
13-10-202511:42:40GBp122562.00XLONxHaNkBzCMUP
13-10-202510:35:30GBp468561.00XLONxHaNkBzCOtZ
13-10-202510:34:56GBp667561.50XLONxHaNkBzCO$b
13-10-202510:34:01GBp93562.00XLONxHaNkBzCO44
13-10-202510:34:01GBp197562.00XLONxHaNkBzCO46
13-10-202510:34:01GBp37562.00XLONxHaNkBzCO48
13-10-202510:32:05GBp225562.00XLONxHaNkBzCOJZ
13-10-202510:26:54GBp211562.00XLONxHaNkBzCPUc
13-10-202510:26:54GBp135561.50XLONxHaNkBzCPUj
13-10-202510:26:54GBp570561.50XLONxHaNkBzCPUl
13-10-202510:25:30GBp445561.50XLONxHaNkBzC6ZG
13-10-202510:12:05GBp511561.00XLONxHaNkBzC4Zs
13-10-202510:09:56GBp102561.50XLONxHaNkBzC4wV
13-10-202510:09:56GBp336561.50XLONxHaNkBzC45W
13-10-202510:09:56GBp588561.50XLONxHaNkBzC45d
13-10-202510:09:56GBp136561.50XLONxHaNkBzC45f
13-10-202509:45:51GBp247561.50XLONxHaNkBzC0ye
13-10-202509:45:01GBp338561.00XLONxHaNkBzC045
13-10-202509:45:00GBp466561.50XLONxHaNkBzC07f
13-10-202509:44:26GBp667562.00XLONxHaNkBzC02B
13-10-202509:33:03GBp344562.00XLONxHaNkBzCE2l
13-10-202509:28:31GBp357560.00XLONxHaNkBzCFf9
13-10-202509:24:34GBp438559.50XLONxHaNkBzCFGS
13-10-202509:24:34GBp627560.00XLONxHaNkBzCFGU
13-10-202509:18:28GBp515560.00XLONxHaNkBzCCE4
13-10-202509:18:28GBp194561.00XLONxHaNkBzCCEF
13-10-202509:18:28GBp500561.00XLONxHaNkBzCCEH
13-10-202509:18:28GBp250561.00XLONxHaNkBzCCEJ
13-10-202509:18:28GBp149561.00XLONxHaNkBzCCEL
13-10-202509:18:28GBp66561.00XLONxHaNkBzCCEN
13-10-202509:18:28GBp777560.00XLONxHaNkBzCCEQ
13-10-202509:17:42GBp330561.00XLONxHaNkBzCCK2
13-10-202509:17:42GBp250561.00XLONxHaNkBzCCK4
13-10-202509:17:42GBp147561.00XLONxHaNkBzCCK6
13-10-202509:17:42GBp700561.00XLONxHaNkBzCCK8
13-10-202509:17:42GBp70561.00XLONxHaNkBzCCKA
13-10-202509:17:42GBp457560.50XLONxHaNkBzCCKJ
13-10-202509:10:45GBp609561.00XLONxHaNkBzCDHo
13-10-202509:10:37GBp457561.00XLONxHaNkBzCDGT
13-10-202508:44:11GBp457559.00XLONxHaNkBzDtyB
13-10-202508:44:11GBp436559.00XLONxHaNkBzDtyE
13-10-202508:44:11GBp21559.00XLONxHaNkBzDtyG
13-10-202508:38:21GBp61559.50XLONxHaNkBzDqJ1
13-10-202508:38:21GBp69559.50XLONxHaNkBzDqJ2
13-10-202508:38:21GBp157559.50XLONxHaNkBzDqJ6
13-10-202508:29:48GBp689558.50XLONxHaNkBzDo4m
13-10-202508:27:46GBp436558.00XLONxHaNkBzDoUv
13-10-202508:27:39GBp376557.50XLONxHaNkBzDoPy
13-10-202508:27:39GBp128557.00XLONxHaNkBzDoP3
13-10-202508:27:31GBp320557.50XLONxHaNkBzDoO7
13-10-202508:27:31GBp457558.00XLONxHaNkBzDoO9
13-10-202508:14:43GBp56557.00XLONxHaNkBzDmRf
13-10-202508:14:43GBp401557.00XLONxHaNkBzDmRh

Recommended Reading

  • October 13, 2025 02:00 ET | Source: OSB GROUP PLC
    OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

    OSB GROUP PLC                                        ISIN: GB00BLDRH36013 October 2025 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the “Company”) Transaction in Own Shares The Company announces...

    Read More
    OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares
  • October 10, 2025 02:00 ET | Source: OSB GROUP PLC
    OSB GROUP PLC - Transaction in own shares

    OSB GROUP PLC                                        ISIN: GB00BLDRH36010 October 2025 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the “Company”) Transaction in Own Shares The Company announces...

    Read More
    OSB GROUP PLC - Transaction in own shares