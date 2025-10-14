2025-ųjų metų pirmąjį pusmetį „NRD Companies” pasiekė dviženklį pajamų augimą ir sustiprino pozicijas pasaulinėje skaitmeninės transformacijos rinkoje

2025 m. spalio 14 d. – Vilnius, Lietuva. „NRD Companies“, pasaulinė programinės įrangos kūrimo ir konsultacijų įmonių grupė, kuri specializuojasi valdysenos, ekonominės skaitmeninės infrastruktūros plėtros ir konsultacijų srityse, paskelbė 2025 m. pirmojo pusmečio rezultatus. Grupė demonstravo nuoseklų veiklos rezultatų augimą. Konsoliduotos pajamos siekė 5,58 mln. eurų, tai yra 11% daugiau nei per tą patį laikotarpį 2024 m. Nors EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) sumažėjo 4%, pelningumas antrąjį ketvirtį reikšmingai padidėjo – pelno marža išaugo iki 13%, lyginant su 7% pirmąjį ketvirtį. 2025 m. antrąjį ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2024 m., pajamos išaugo 17%, o EBITDA padidėjo 24%, kas indikuoja didėjančią grupės paslaugų bei produktų paklausą ir portfelio diversifikacijos naudą.
„Pirmojo pusmečio rezultatai atspindi mūsų sprendimų pritaikomumą ir verslo modelio atsparumą,“ – sakė Mindaugas Glodas, „NRD Companies“ generalinis direktorius. „Nors pirmąjį ketvirtį jautėme maržos spaudimą, antrąjį ketvirtį fiksuotas atsigavimas indikavo veiklos efektyvumą ir augantį pasaulinį susidomėjimą mūsų produktais bei paslaugomis. Vykdydami projektus Europoje, Afrikoje, Karibuose ir Pietryčių Azijoje vis labiau įsitvirtiname kaip patikimas partneris skaitmeninės transformacijos srityje.“
Per 2025 m. pirmąjį pusmetį pajamos iš mokesčių administravimo ir kitų viešojo sektoriaus klientų išaugo atitinkamai 33% ir 43%, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2024 m. Pajamos iš mažmeninės prekybos sektoriaus išlaikė stiprų augimą, tuo tarpu, finansų sektoriaus pajamos išliko stabilios, o registrų verslo linijoje buvo fiksuotas natūralus ciklinis sulėtėjimas. Šie rezultatai patvirtina „NRD Companies“ gerai diversifikuoto klientų ir veiklos modelio atsparumą – laikini svyravimai vienuose segmentuose yra sėkmingai kompensuojami augimu kituose.
Per 2025 m. pirmąjį pusmetį „NRD Companies“ įgyvendino 45 diegimo ir konsultacijų projektus 22 šalyse, o tai atspindi įmonės kuriamų ir diegiamų technologinių platformų pakartojamumą įvairiose šalyse ir aukštą vyriausybių bei tarptautinių plėtros organizacijų pasitikėjimą grupės kompetencija.
Lesote „NRD Companies“ toliau plėtojo e-sąskaitų faktūrų ir e-deklaravimo platformą kartu su Lesoto mokesčių inspekcija (Revenue Services Lesotho) ir Afrikos plėtros banku, taip pat padėjo Lesoto Informacijos, ryšių, mokslo, technologijų ir inovacijų ministerijai parengti nacionalinius reikalavimus plačiajuosčio ryšio, duomenų valdymo ir dirbtinio intelekto naudojimui bei plėtrai. Tai įtvirtino „NRD Companies“ kaip ilgalaikį politikos formavimo ir infrastruktūros modernizavimo partnerį šalyje.
Zimbabvėje grupė tęsė Virtualios fiskalizacijos duomenų valdymo sistemos diegimą Zimbabvės mokesčių administracijai (Zimbabwe Revenue Authority), padėdama šaliai pereiti prie modernios, duomenimis grįstos mokesčių sistemos su realaus laiko stebėsena.
Karibų regione „NRD Companies“ toliau įgyvendino Belizo skaitmenio. Civilinio registro diegimo projektą, skirtą gerinti paslaugų teikimą piliečiams. Tuo tarpu Pietryčių Azijoje, Laose, buvo sėkmingai įdiegta nacionalinė elektroninė verslo registravimo sistema, supaprastinanti verslo steigimo procesus ir gerinanti investicinę aplinką.
Europos Sąjungoje grupė pradėjo įgyvendinti „Mano Muitinė“ paslaugų portalo projektą Lietuvos Respublikos Muitinei. Tai yra nacionalinės reikšmės iniciatyva, kuria siekiama sukurti modernią, vieningą savitarnos platformą muitinės administracinių paslaugų teikimui.
„NRD Companies“ toliau stiprino savo prekinį ženklą dalyvaudama pasaulinėse politikos formavimo ir žinių dalijimosi konferencijose ir renginiuose. 2025 m. pirmąjį pusmetį grupė dalyvavo Pasaulio banko „Global Digital Summit“ renginyje, „E-Governance Conference“ Estijoje ir „Digital Week Gibraltar“, kur dalyvavo diskusijose apie atsparią skaitmeninę valdyseną, pristatė savo kuriamus sprendimus bei produktus. Dalyvavimas tokiuose renginiuose patvirtina „NRD Companies“ autoritetą ir lyderystę rinkoje bei atveria galimybes tolimesnei plėtrai.
Grupė taip pat pristato 2024 m. finansinius rezultatus. Konsoliduotos pajamos siekė 10,0 mln. eurų, palyginti su 11,0 mln. eurų 2023 m. Nors bendra apyvarta sumažėjo 9,3%, tai daugiausia lėmė mažesni techninės įrangos pardavimai, kurie nėra grupės strateginis prioritetas. Tuo tarpu pajamos iš strateginės veiklos – programinės įrangos kūrimo ir konsultacijų – išaugo 4%, o bendrasis pelnas padidėjo 6%. EBITDA pasiekė 1,139 mln. eurų, t. y. 4% daugiau nei 2023 m. normalizuotas rezultatas (neįtraukiant vienkartinio kaštų kapitalizavimo). Šie duomenys patvirtina grupės atsparumą ir sėkmingą perėjimą prie aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių ir plečiamų produktų ir paslaugų linijų.
„NRD Companies“ yra pasaulinė informacinių technologijų ir konsultacinių paslaugų įmonių grupė, kuri specializuojasi viešojo sektoriaus ir skaitmeninės infrastruktūros sprendimų vystyme. Įkurta Norvegijoje su pagrindine būstine Lietuvoje, grupė yra valdoma „INVL Technology“. “NRD Companies” įmonių grupė veikia GovTech ir FinTech sektoriuose, kurie ir diegia e. paslaugų platformas, mokesčių administravimo sistemas, registrų sprendimus bei teikia konsultacijas skaitmeninės politikos klausimais. Per daugiau nei 30 m. gyvavimo laikotarpį, „NRD Companies“ įgyvendino strateginius projektus visuose penkiuose žemynuose ir toliau padeda šalims siekti JT Darnaus vystymosi tikslų per įtraukią skaitmeninę transformaciją.
