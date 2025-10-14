ARGAN : une seconde extension au label Aut0nom® pour CELIO

Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mardi 14 octobre 2025 – 17h45

ARGAN accompagne la croissance de CELIO avec une seconde extension de 12 000 m² labellisée Aut0nom® portant le site à 55 000 m²

Le chantier portant sur la réalisation d’une extension de 12 000 m² ouvre le troisième chapitre d’une histoire, débutée en 2012, entre ARGAN et CELIO avec la livraison d’un site logistique de 31 000 m² sur la commune d’Amblainville (60). A la livraison de cette ultime phase, prévue pour l’été 2026, le site développera 55 000 m² avec des émissions de CO 2 divisées par 4 grâce à la labélisation Aut0nom®.

Crédit ARGAN

Un nouveau bail long terme de 10 années fermes

Depuis maintenant plus de dix ans, CELIO opère ses activités depuis Amblainville (60). Cette commune desservie par l’autoroute A16 est située aux portes de l’Ile-de-France, à moins de 20 minutes de la « Francilienne ». Développant initialement une surface de 31 000 m² à sa livraison en 2012, le site d’Amblainville, devenu depuis l’unique plateforme logistique de CELIO au niveau européen, a enregistré une première extension de deux cellules en 2017, complétée aujourd’hui d’une seconde portant sur deux cellules supplémentaires. Au final, le site s’étendra sur 54 500 m².

L’enseigne, spécialiste de la mode masculine, confirme ainsi la pérennité de son implantation à Amblainville (60) après avoir réalisé également d’importants investissements de mécanisation du site. L’engagement commun des deux sociétés se concrétisera par un nouveau bail de 10 années fermes portant sur l’ensemble du site qui prendra effet à la livraison de l’extension en cours.

Des émissions carbone divisées par 4

ARGAN et CELIO ont souhaité saisir l’opportunité de cette nouvelle phase de développement pour intégrer les équipements Aut0nom® au site et en améliorer sensiblement le bilan environnemental. Une centrale photovoltaïque développant une puissance de 400 kWc sera ainsi installée en toiture et entièrement dédiée à l’autoconsommation de CELIO. Elle sera complétée de batteries de stockage d’une capacité de 250 MWh. Enfin, le système de chauffage, initialement au gaz, sera remplacé par des pompes à chaleur électriques au rendement fortement amélioré. L’ensemble de ces investissements permettront de diviser les émissions annuelles de CO 2 du site par 4, même en intégrant l’extension.

Julie Schaf, Directrice Supply Chain de CELIO ajoute : « Le site logistique d’Amblainville est emblématique de l’évolution de notre activité sur deux volets essentiels. D’abord, il accompagne notre croissance continue avec cette seconde extension en quelques années, ensuite, il répond pleinement à nos fortes ambitions sur le volet environnemental avec le passage du site au format Aut0nom® . L’agilité et l’accompagnement d’ARGAN, sur ces questions immobilières et environnementales, est une vraie valeur-ajoutée pour nous ».

Ronan Le Lan, Président du Directoire d’ARGAN conclut : « Ce projet est une parfaite illustration de notre ADN, celui d’une entreprise familiale qui place la relation client au centre de sa stratégie et qui s’inscrit dans le temps long. Nous investissons de façon continue dans notre patrimoine existant et notamment dans l’amélioration de son bilan carbone ».

Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

5 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2025

trimestre 2025 22 janvier : Résultats annuels 2025

26 mars : Assemblée Générale 2026





