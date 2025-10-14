Sidetrade : Chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2025 en hausse de 13%, à taux de change constant

Rebond des prises de commandes au T3 2025 (+27%) à 1,93 M€ d’ACV

Forte croissance du CA à +12% dont +17% pour les abonnements SaaS

Médaille d’or EthiFinance pour Sidetrade, maintenant dans le top 15% des entreprises performantes évaluées par EcoVadis

Sidetrade, leader mondial des applications Order-to-Cash basées sur l'IA, annonce aujourd’hui une hausse de 13% de son chiffre d’affaires pour les neuf premiers mois de l’année, à taux de change constant, portée par une croissance de 17% de ses revenus d’abonnements SaaS.

En commentant cette publication, Olivier Novasque, pdg et fondateur de Sidetrade, a déclaré :

« Les revenus des neuf premiers mois de l’exercice 2025 sont en ligne avec nos attentes, malgré un environnement économique adverse et volatile qui a pesé sur les signatures de nouveaux projets au premier semestre. Le rebond des prises de commandes sur ce troisième trimestre, notamment aux États-Unis, laisse entrevoir un retour progressif à la normale pour les trimestres à venir. C’est précisément dans ces périodes exigeantes que nos équipes ont toujours su transformer les contraintes en opportunités. Outre la mise en place prometteuse de nos deux nouveaux moteurs de croissance pour les années à venir, que sont l’IA agentique et le développement d’un réseau de partenaires, Sidetrade s’est donné les moyens de ses ambitions mondiales avec l’annonce -hier matin- du projet d’acquisition d’ezyCollect, acteur majeur de l’Order-to-Cash en Asie-Pacifique. Cette opération permettra d’étendre notre présence à trois continents, d’adresser un marché mondial composé de plusieurs millions d’entreprises du mid-market et de diffuser à grande échelle nos agents IA, qui auront un impact massif sur ces petites et moyennes organisations. Enfin, les distinctions récentes d’EthiFinance et d’EcoVadis, qui nous ont respectivement attribué une médaille d’or et une médaille d’argent, illustrent que l’IA et la durabilité ne sont pas antagonistes. Elles peuvent se compléter dans la création de valeur. À l’aube du dernier trimestre de notre exercice, nous confirmons nos objectifs de croissance rentable pour l'ensemble de l'année 2025 et abordons 2026 avec confiance, portés par un modèle plus solide que jamais et des leviers de croissance déjà bien identifiés pour les années à venir. »

Rebond des prises de commandes au T3 2025 (+27%) réduisant l’écart des prises de commandes à fin septembre comparé aux neuf premiers mois de 2024

Sur les neuf premiers mois de 2025, les prises de commandes atteignent 7,81 M€ en valeur annuelle de nouveaux contrats signés (ACV), contre 8,94 M€ pour la même période en 2024. Comme annoncé lors de la présentation aux investisseurs du 18 septembre dernier, le rebond attendu des prises de commandes sur le troisième trimestre 2025 (+27%), traditionnellement le plus faible de l’année, a permis d’atténuer l’écart sur les neuf premiers mois comparés à la même période de l’année précédente (-13% contre -21% à fin juin 2025). Rappelons que 2024 avait constitué un record historique de prises de commandes.

Après un premier semestre 2025 pénalisé par un environnement économique attentiste, les nouveaux projets repartent progressivement en cette fin d’année, notamment aux États-Unis. En effet, au troisième trimestre 2025, les nouveaux abonnements en base annuelle (New ARR) progressent de +20%, tandis que les commandes de services grimpent de +30%. La mise en place de deux moteurs de croissance – à savoir l’IA agentique et le développement d’un réseau de partenaires – aura des impacts significatifs sur les prises de commande de l’année prochaine et permettra d’envisager les années à venir avec confiance.

Forte croissance du CA à +12% dont +17% pour les abonnements SaaS

Sidetrade

(en millions d’euros) 9 premiers mois 2025 9 premiers mois 2024 Variation Abonnements SaaS 38,7 33,0 +17% Chiffre d’affaires 44,4 39,7 +12%

Les informations 2025 sont des données consolidées non auditées.

Sidetrade maintient une trajectoire de croissance soutenue sur les neuf premiers mois de 2025, avec un chiffre d’affaires consolidé de 44,4 M€, en progression de +13% à taux de change constant (+12% en données publiées).

Les revenus issus des abonnements SaaS atteignent 38,7 M€, en hausse de +19% à taux de change constant (+17% en données publiées). A périmètre comparable (hors intégration de SHS Viveon), la croissance organique ressort à +12%, confirmant la résilience du portefeuille de revenus récurrents dans un contexte économique compliqué.

La stratégie orientée vers les grands comptes continue de porter ses fruits. Les abonnements issus d’entreprises dépassant 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires bondissent de +30% et représentent désormais plus de la moitié du portefeuille (54%). Cette progression illustre la pertinence du positionnement de Sidetrade auprès des multinationales.

L’internationalisation demeure l’un des principaux leviers de croissance du Groupe. 69% du chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de 2025 sont générés hors de France, confirmant la dynamique d’expansion du Groupe et la consolidation de sa stature internationale.

Médaille d’or EthiFinance pour Sidetrade, maintenant dans le top 15% des entreprises performantes évaluées par EcoVadis

Sidetrade renforce sa crédibilité sur les enjeux de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) en figurant parmi les 15% des entreprises les mieux notées par EcoVadis, référence mondiale de l’évaluation de la durabilité. Le Groupe obtient à nouveau la médaille Silver, avec un score de 70/100, saluant la maturité de sa stratégie RSE.

Le Groupe obtient également la médaille d’or EthiFinance, organisme indépendant reconnu pour son alignement avec la directive CSRD et la taxonomie européenne, avec un score ESG de 77/100, se hissant parmi les sociétés les plus exemplaires de la tech européenne en matière de gouvernance, d’impact social et environnemental. Sidetrade se distingue notamment par ses politiques avancées en matière de droits humains, de diversité, d’achats responsables et de gestion carbone, ainsi que par la transparence de son reporting non financier.

Avec cette double distinction, Sidetrade confirme son rang de leader technologique durable, capable d’attirer autant les grands comptes que les investisseurs orientés impact.

