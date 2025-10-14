COMPAGNIE LEBON : Capital et droits de vote septembre 2025





COMPAGNIE LEBON

Date d'arrêté:30/09/2025

ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF

Actions du capital

1 173 000

Droits de vote théoriques (1)

2 121 490

Actions privées de droits de vote

Autodétention au nominatif (2)

43 613

Autodétention au porteur * (3)

0

Autres * (4)

0

* à compléter par la société

Droits de vote exerçables*

2 077 877

*= (1) - [(2) + (3) + (4)]

Pour information :

Nombre de Comptes Courants Nominatifs

2 033

