Rapport Bitget : 66 % des utilisateurs de cryptomonnaies prévoient d’augmenter leurs investissements, stimulant ainsi la croissance mondiale

VICTORIA, Seychelles, 14 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a publié son rapport sur la confiance dans le marché des cryptomonnaies et les tendances d’investissement dans le BTC pour le troisième trimestre 2025, soulignant un optimisme durable sur les marchés mondiaux malgré l’incertitude macroéconomique persistante.

L’enquête a recueilli les opinions de milliers de participants en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, révélant qu’environ 66 % des personnes interrogées prévoient d’augmenter leurs investissements dans les cryptomonnaies au cours des prochains mois. La moitié a indiqué vouloir accroître activement leurs positions de trading, tandis que 43 % privilégient des stratégies d’épargne et de gestion de patrimoine à long terme. Concernant l’évolution du Bitcoin, 49 % des répondants s’attendent à ce que le prochain cycle haussier atteigne un sommet compris entre 150 000 et 200 000 USD, un nombre croissant d’investisseurs à long terme anticipant des valorisations encore plus élevées.

Les différences régionales sont particulièrement marquées : le Nigeria (84 %), la Chine (73 %) et l’Inde (72 %) se distinguent par leur forte volonté d’augmenter leurs allocations, soulignant le rôle des marchés émergents comme moteurs clés de l’adoption des cryptomonnaies. À l’inverse, les marchés développés tels que l’Allemagne, la France et le Japon affichent un sentiment plus prudent, tandis que la Corée du Sud se distingue par une proportion inhabituellement élevée de répondants prévoyant de réduire leurs investissements.

Ethereum et Solana restent des favoris solides parmi les investisseurs mondiaux, soutenus respectivement par 67 % et 55 % des répondants, tandis que les actifs majeurs comme BTC et ETH demeurent la base des stratégies d’allocation. Parallèlement, les jetons de plateforme, meme coins et projets Layer 2 conservent une traction régionale niche mais significative.

« La confiance dans la crypto n’est plus une tendance de niche, c’est un signal mondial », a déclaré Vugar Usi Zade, directeur des opérations chez Bitget. « L’appétit venant des marchés émergents montre où se construira l’avenir, et il renforce la raison pour laquelle notre modèle de bourse universelle est conçu pour intégrer les expériences CeFi, DeFi et on-chain en un seul endroit. Ce rapport démontre une fois de plus que les investisseurs recherchent à la fois des opportunités et de la fiabilité, et Bitget leur offre les deux. »

La transformation de Bitget en bourse universelle lui confère une position unique pour répondre à ces changements. En unifiant le trading, la gestion d’actifs, les paiements et l’accès on-chain au sein d’un même écosystème, Bitget garantit une expérience fluide pour les nouveaux entrants comme pour les investisseurs expérimentés. L’approche hybride de la plateforme en matière de liquidité, ainsi que son engagement éducatif à travers des initiatives telles que Blockchain4Youth, consolident encore davantage son rôle de plateforme où la confiance n’est pas seulement mesurée, mais construite.

Le rapport complet sur la confiance dans le marché des cryptomonnaies et les tendances d’investissement dans le BTC au troisième trimestre 2025 est disponible ici.

