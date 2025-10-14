전 세계 암호화폐 이용자의 66%가 투자 확대 계획하는 가운데 글로벌 성장 견인 - Bitget 리포트

빅토리아 세이셸, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, 세계 최대의 유니버설 거래소 (UEX)인 Bitget이 2025년 3분기 암호화폐 시장 신뢰도 및 비트코인 투자 동향 보고서를 발표했다. 이번 보고서는 거시경제적 불확실성이 지속되는 가운데에서도 전 세계 시장 전반에 걸쳐 낙관적인 분위기가 이어지고 있음을 보여준다.

조사에는 유럽, 중남미, 중동·북아프리카(MENA), 아프리카, 아시아 등 여러 지역의 수천 명이 참여했으며, 응답자의 약 66%가 향후 몇 개월 내 암호화폐 투자를 늘릴 계획이라고 밝혔다. 절반은 적극적으로 거래 포지션을 확대하겠다고 응답했으며, 43%는 장기 저축 및 자산 관리 전략에 중점을 두겠다고 답했다. 비트코인의 향후 가격 전망에 대해서는 49%가 다음 강세장이 미화 15만 달러에서 20만 달러 사이에서 정점을 찍을 것으로 예상했으며, 장기 투자자들 사이에서는 이보다 더 높은 평가를 기대하는 비율이 증가하고 있다.

지역별 차이도 두드러졌다. 나이지리아(84%), 중국(73%), 인도(72%)가 투자 비중 확대 의향에서 가장 높은 비율을 보이며, 신흥 시장이 암호화폐 채택의 주요 동력으로 자리 잡고 있음을 확인시켰다. 반면 독일, 프랑스, 일본 등 선진국에서는 보다 신중한 태도가 나타났으며, 특히 한국은 투자 축소 계획을 밝힌 응답자의 비율이 상대적으로 높아 눈에 띄었다.

이더리움(Ethereum)과 솔라나(Solana)는 전 세계 투자자들 사이에서 여전히 강력한 선호도를 보이고 있으며, 각각 67%, 55%의 지지를 얻었다. 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 같은 주요 자산은 여전히 투자 포트폴리오의 핵심 축으로 자리하고 있다. 동시에 플랫폼 토큰, 밈 코인, 레이어 2 프로젝트들도 특정 지역에서 틈새 시장이지만 꾸준한 관심과 성장을 이어가고 있다.

Bitget의 최고운영책임자(COO)인 Vugar Usi Zade는 “암호화폐에 대한 신뢰는 더 이상 한정된 트렌드가 아니라 전 세계적으로 나타나는 신호이다. 신흥 시장에서 나타나는 투자 열기는 미래가 어디에서 구축될지를 보여주며, 바로 이것이 우리의 유니버설 거래소(Universal Exchange) 모델이 CeFi(중앙화 금융), DeFi(탈중앙화 금융), 온체인 경험을 하나로 통합하도록 설계된 이유인 것이다. 이번 보고서는 투자자들이 기회와 신뢰성을 모두 원한다는 점을 다시 한번 증명하며, Bitget이 바로 그 둘을 동시에 제공하는 곳임을 보여준다.”라고 말했다.

Bitget은 유니버설 거래소(Universal Exchange)로의 전환을 통해 이러한 시장 변화에 독자적으로 대응할 수 있는 위치를 확보했다. 거래, 자산 관리, 결제, 온체인 접근을 하나의 통합 생태계로 묶음으로써, 신규 투자자와 숙련된 투자자 모두가 원활하게 참여할 수 있도록 한다. 또한 Bitget은 유동성에 대한 하이브리드 접근과 Blockchain4Youth 같은 교육 이니셔티브를 통해 단순히 신뢰를 측정하는 데 그치지 않고, 실제로 신뢰를 구축하는 플랫폼으로서의 역할을 강화하고 있다.

2025년 3분기 암호화폐 시장 신뢰도 및 비트코인 투자 동향 보고서 전문은 여기에서 확인할 수 있다.

Bitget 소개

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다. Bitget Wallet 은 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 비수탁형(Non-Custodial) 암호화폐 지갑으로, 사용자가 자산을 직접 관리할 수 있도록 설계되어 있다. 이 플랫폼은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제 기능, 그리고 2만 개 이상의 DApp에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 하나의 통합된 인터페이스에서 이용할 수 있다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다. Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

