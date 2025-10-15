Arena Garden Towers korteriarendusprojekti teise etapi ehitusega alustamine (Riia, Läti)

AS Merko Ehitus tütarettevõte SIA Merko mājas on käivitanud Riias Skanste linnaosas Arena Garden Towersi korteriarendusprojekti teise etapi. 2027. aasta alguses valmib 13-korruseline hoone 80 korteriga aadressil Arēna tn 3.

Elamu on A-energiaklassiga, korterite suurus jääb vahemikku 53–129 ruutmeetrit ja ruutmeetri hind jääb vahemikku 2601–3510 eurot.

Tegu on Merko mājase esimese projektiga, kus on kasutusel energiavaiade tehnoloogia, mis pakub säästvat kütte- ja jahutuslahendust. Kaasaegne kompleks pakub mitmesuguseid kortereid, sealhulgas omanäolisi kahekorruselisi katusekortereid 6,3-meetriste lagede ja privaatsete katuseterrassidega. Hoonetes on kaks lifti trepikoja kohta, kogukonnaruum ürituste korraldamiseks ja üldkasutatav katuseterrass, turvaline privaatne siseõu puhkamiseks ja mängimiseks, samuti uued mugavuslahendused nagu spetsiaalne jalgrattahooldusala ja lemmikloomade pesu võimalused. Parkimiskohad on esimesel korrusel ja eraldatud õuealal.

Arena Garden Towers (skanste.merkomajas.lv) asub Skanste linnaosas, mis on Riia kaasaegne ja kiiresti arenev piirkond. Projekt hõlmab kokku nelja elamut umbes 400 korteriga. Esimese etapi raames valmib 2026. aasta suvel 13-korruseline hoone 84 korteriga aadressil Arēna tn 1. Ligi 80% esimese etapi korteritest on müüdud.

SIA Merko mājas ( https://merkomajas.lv/ ) on tunnustatud Läti elukondliku kinnisvara arendaja. Parima kvaliteedi ning korteriostjatele mugavuse ja kindlustunde tagamiseks juhib Merko korteriarenduse kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja garantiiaegne teenindus..

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni ettevõtted ehitavad hooneid ja infrastruktuuri ning arendavad kinnisvara. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis ja Leedus. 2024. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 605 inimesele ning ettevõtte 2024. aasta müügitulu oli 539 miljonit eurot.

