EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 30.09.2025

EfTEN United Property Fund'i osaku puhasväärtus (NAV) oli septembri lõpus 11,34 eurot, kasvades kuuga 0,33%. NAVi tavapärasest mõnevõrra väiksem tõus oli seotud investeeringuga EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsiatesse, mille hind sulgus Tallinna Väärtpaberibörsil 0,8% võrra madalamal tasemel kui kuu tagasi. Kui fondi investeeringut EfTEN Real Estate Fund AS'i aktsiasse kajastada selle raamatupidamisliku puhasväärtuse alusel, oleks EfTEN United Property Fund'i NAV 11,45 eurot, kasvades kuuga 0,6%.

Fond teenis septembris 93 tuhat eurot ning 2025. aasta üheksa kuuga kokku 2,1 miljonit eurot puhaskasumit (eelmisel aastal samal ajal 534 tuhat eurot).

Septembris teenis fond suurima kasumi (89,5 tuhat eurot) investeeringult usaldusfondi EfTEN Real Estate Fund 5, mille puhasväärtus kasvas kuuga 0,7%. Usaldusfondi suurim investeering on Vilniuse äärelinnas asuv UNA kaubanduspark, mille fond omandas 2024. aasta augustis. Viimase 12 kuuga on kaubanduspark teeninud usaldusfondile EfTEN Real Estate Fund 5 2,2 miljonit eurot üüritulu, mis moodustab 7,3% investeeringu soetusmaksumusest. Enim toetas usaldusfondi kasvu Kristiine kaubanduskeskust omav ettevõtte EfTEN Kristiine OÜ, mille omakapitali väärtus kasvas kuuga 1,1%.

Fondi 80%-lise osalusega arendusettevõttes Invego Uus-Järveküla OÜ broneerisid kliendid septembris neli 2026. aasta alguses valmivat ridamaja osa. Septembris teenis EfTEN United Property Fund investeeringult 23,6 tuhat eurot intressitulu.

Oktoobri alguses laekusid fondile väljamaksed usaldusfondidest EfTEN Real Estate Fund 5 ja EfTEN Special Opportunities Fund, kokku summas 293 tuhat eurot. Fond maksab usaldusfondidest laekunud tulu koos augustis Invego Uus-Järveküla OÜ-st laekunud intressidega investoritele välja novembri alguses.

Täpsem ülevaade EfTEN United Property Fund'i portfellist on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/





