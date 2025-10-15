OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

ISIN: GB00BLDRH360
15 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 14 October 2025 it had purchased a total of 70,671 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased70,671--
Highest price paid (per ordinary share)563.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)554.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)558.69p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 359,519,261 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 359,519,261.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
14-10-202516:28:31GBp602563.00XLONxHaNlnovs$F
14-10-202516:28:31GBp997563.00XLONxHaNlnovs$D
14-10-202516:28:31GBp1,007563.00XLONxHaNlnovs$L
14-10-202516:28:31GBp510563.00XLONxHaNlnovs$N
14-10-202516:28:31GBp363563.00XLONxHaNlnovs$P
14-10-202516:14:37GBp1,785561.00XLONxHaNlnovmHl
14-10-202516:11:06GBp1,685562.00XLONxHaNlnov@dc
14-10-202516:11:06GBp431562.00XLONxHaNlnov@de
14-10-202516:11:06GBp211562.00XLONxHaNlnov@dg
14-10-202516:11:06GBp689562.00XLONxHaNlnov@di
14-10-202516:11:06GBp388562.00XLONxHaNlnov@dk
14-10-202516:11:06GBp90562.00XLONxHaNlnov@dm
14-10-202516:11:06GBp54562.00XLONxHaNlnov@do
14-10-202516:11:06GBp184562.00XLONxHaNlnov@dq
14-10-202516:10:02GBp478562.00XLONxHaNlnov@@a
14-10-202516:10:02GBp226562.00XLONxHaNlnov@@c
14-10-202516:10:02GBp394562.00XLONxHaNlnov@@e
14-10-202516:10:02GBp994562.00XLONxHaNlnov@$U
14-10-202516:10:02GBp334562.00XLONxHaNlnov@@W
14-10-202516:10:02GBp15562.00XLONxHaNlnov@@Y
14-10-202516:10:02GBp47562.00XLONxHaNlnov@@x
14-10-202516:10:02GBp138562.00XLONxHaNlnov@@t
14-10-202516:10:02GBp113562.00XLONxHaNlnov@@v
14-10-202516:10:02GBp1,117561.50XLONxHaNlnov@@3
14-10-202515:49:59GBp301561.50XLONxHaNlnovv8r
14-10-202515:49:59GBp429561.50XLONxHaNlnovv8t
14-10-202515:48:00GBp1,117561.00XLONxHaNlnovcEI
14-10-202515:30:01GBp556560.50XLONxHaNlnoviep
14-10-202515:24:19GBp665560.00XLONxHaNlnovhG6
14-10-202515:24:19GBp33560.00XLONxHaNlnovhG8
14-10-202515:23:58GBp1,765560.50XLONxHaNlnovezc
14-10-202515:22:31GBp330561.00XLONxHaNlnovfWf
14-10-202515:22:31GBp92561.00XLONxHaNlnovfWh
14-10-202515:15:29GBp1,338560.50XLONxHaNlnovKx$
14-10-202515:15:29GBp488560.50XLONxHaNlnovKx1
14-10-202515:13:20GBp157561.00XLONxHaNlnovL4b
14-10-202515:13:20GBp115561.00XLONxHaNlnovL4d
14-10-202515:13:20GBp6561.00XLONxHaNlnovL4@
14-10-202515:13:20GBp101561.00XLONxHaNlnovL4N
14-10-202515:13:20GBp91561.00XLONxHaNlnovL4P
14-10-202515:13:20GBp363561.00XLONxHaNlnovL7k
14-10-202515:13:20GBp88561.00XLONxHaNlnovL7m
14-10-202515:13:20GBp304561.00XLONxHaNlnovL7o
14-10-202515:13:20GBp210561.00XLONxHaNlnovL7q
14-10-202515:13:20GBp104561.00XLONxHaNlnovL7s
14-10-202515:06:02GBp654560.00XLONxHaNlnovHx$
14-10-202515:06:02GBp61560.00XLONxHaNlnovHx1
14-10-202515:06:02GBp519560.00XLONxHaNlnovHxz
14-10-202514:59:49GBp245560.00XLONxHaNlnovS6g
14-10-202514:59:49GBp379560.00XLONxHaNlnovS6i
14-10-202514:59:49GBp1,117559.50XLONxHaNlnovS6r
14-10-202514:52:32GBp280560.00XLONxHaNlnovOxC
14-10-202514:52:32GBp281560.00XLONxHaNlnovOwa
14-10-202514:52:32GBp14560.00XLONxHaNlnovOwc
14-10-202514:52:32GBp200560.00XLONxHaNlnovOwe
14-10-202514:38:02GBp401558.50XLONxHaNlnov0zk
14-10-202514:37:53GBp435558.50XLONxHaNlnov0vB
14-10-202514:36:10GBp41559.00XLONxHaNlnov1$b
14-10-202514:36:10GBp10559.00XLONxHaNlnov1$X
14-10-202514:36:10GBp3559.00XLONxHaNlnov1$Z
14-10-202514:36:10GBp745559.00XLONxHaNlnov1yV
14-10-202514:36:10GBp520559.00XLONxHaNlnov1$e
14-10-202514:36:10GBp621559.00XLONxHaNlnov1$g
14-10-202514:36:10GBp554559.00XLONxHaNlnov1$i
14-10-202514:34:42GBp1,020559.50XLONxHaNlnovEi1
14-10-202514:29:25GBp240559.50XLONxHaNlnovCG5
14-10-202514:23:51GBp29559.50XLONxHaNlnovBd@
14-10-202514:23:51GBp475559.50XLONxHaNlnovBd0
14-10-202514:23:51GBp632559.50XLONxHaNlnovBdw
14-10-202514:23:51GBp208559.50XLONxHaNlnovBdy
14-10-202514:17:19GBp558559.00XLONxHaNlnov90W
14-10-202514:17:19GBp214559.00XLONxHaNlnov91U
14-10-202514:15:34GBp945558.00XLONxHaNlnowsli
14-10-202514:15:34GBp400558.00XLONxHaNlnowslk
14-10-202514:04:51GBp160557.50XLONxHaNlnowrRz
14-10-202514:04:51GBp209557.50XLONxHaNlnowrR3
14-10-202514:04:51GBp199557.50XLONxHaNlnowrR5
14-10-202514:00:54GBp65557.00XLONxHaNlnowpeH
14-10-202514:00:54GBp124557.00XLONxHaNlnowpeK
14-10-202513:43:52GBp526556.50XLONxHaNlnow$GR
14-10-202513:43:52GBp1,021556.50XLONxHaNlnow$GU
14-10-202513:42:13GBp308557.50XLONxHaNlnowyor
14-10-202513:39:16GBp60557.50XLONxHaNlnowzhC
14-10-202513:39:16GBp300557.50XLONxHaNlnowzhE
14-10-202513:39:16GBp6557.50XLONxHaNlnowzhG
14-10-202513:36:19GBp215557.50XLONxHaNlnowwcN
14-10-202513:36:19GBp77557.50XLONxHaNlnowwcP
14-10-202513:33:22GBp198557.50XLONxHaNlnowwUj
14-10-202513:33:22GBp160557.50XLONxHaNlnowwUl
14-10-202513:31:24GBp195557.50XLONxHaNlnowx5U
14-10-202513:29:26GBp348557.50XLONxHaNlnowufz
14-10-202513:15:32GBp62557.00XLONxHaNlnowaWM
14-10-202513:15:32GBp470557.00XLONxHaNlnowaWO
14-10-202513:06:28GBp344557.00XLONxHaNlnowYTh
14-10-202513:05:47GBp268557.50XLONxHaNlnowZiW
14-10-202513:05:47GBp43557.50XLONxHaNlnowZiY
14-10-202513:05:47GBp70557.50XLONxHaNlnowZjU
14-10-202513:01:29GBp345558.00XLONxHaNlnowWmh
14-10-202513:01:01GBp1,030558.50XLONxHaNlnowWwc
14-10-202513:00:29GBp362559.00XLONxHaNlnowWAm
14-10-202513:00:29GBp89559.00XLONxHaNlnowWA9
14-10-202513:00:29GBp138559.00XLONxHaNlnowWAB
14-10-202513:00:29GBp635558.50XLONxHaNlnowWAM
14-10-202512:42:39GBp119558.00XLONxHaNlnowhFF
14-10-202512:42:39GBp359558.00XLONxHaNlnowhFH
14-10-202512:40:36GBp254558.50XLONxHaNlnoweKJ
14-10-202512:40:36GBp20558.50XLONxHaNlnoweKL
14-10-202512:40:36GBp181558.50XLONxHaNlnoweKN
14-10-202512:40:36GBp99558.50XLONxHaNlnoweKP
14-10-202512:40:36GBp516558.00XLONxHaNlnoweKU
14-10-202512:30:42GBp66558.50XLONxHaNlnowNZW
14-10-202512:30:42GBp52558.50XLONxHaNlnowNZY
14-10-202512:30:42GBp104558.50XLONxHaNlnowNZa
14-10-202512:29:55GBp189558.50XLONxHaNlnowNgK
14-10-202512:29:55GBp452558.50XLONxHaNlnowNrb
14-10-202512:29:55GBp226558.50XLONxHaNlnowNrd
14-10-202512:29:55GBp159558.50XLONxHaNlnowNrZ
14-10-202512:12:12GBp112557.50XLONxHaNlnowJbb
14-10-202512:12:12GBp100557.50XLONxHaNlnowJbd
14-10-202512:12:12GBp260557.50XLONxHaNlnowJbf
14-10-202512:12:12GBp173557.50XLONxHaNlnowJbh
14-10-202512:12:12GBp178557.50XLONxHaNlnowJbj
14-10-202512:05:37GBp257556.50XLONxHaNlnowGFb
14-10-202512:05:37GBp51556.50XLONxHaNlnowGFX
14-10-202512:05:37GBp200556.50XLONxHaNlnowGFZ
14-10-202511:54:01GBp278555.00XLONxHaNlnowVKL
14-10-202511:53:42GBp320555.50XLONxHaNlnowVJg
14-10-202511:53:31GBp492556.00XLONxHaNlnowVS@
14-10-202511:53:31GBp62556.00XLONxHaNlnowVSy
14-10-202511:52:02GBp450556.00XLONxHaNlnowSsA
14-10-202511:45:14GBp248557.00XLONxHaNlnowQaW
14-10-202511:45:14GBp66557.00XLONxHaNlnowQaY
14-10-202511:45:14GBp220557.00XLONxHaNlnowQbU
14-10-202511:45:14GBp33557.00XLONxHaNlnowQaa
14-10-202511:45:14GBp447556.50XLONxHaNlnowQag
14-10-202511:28:57GBp577556.50XLONxHaNlnow7X8
14-10-202511:28:56GBp447557.00XLONxHaNlnow7XM
14-10-202511:15:21GBp512556.50XLONxHaNlnow3ZI
14-10-202511:13:50GBp117557.50XLONxHaNlnow34B
14-10-202511:13:50GBp467557.50XLONxHaNlnow34D
14-10-202511:13:50GBp83557.50XLONxHaNlnow34F
14-10-202511:13:50GBp69557.50XLONxHaNlnow34H
14-10-202511:13:50GBp616557.50XLONxHaNlnow34R
14-10-202511:13:50GBp196557.50XLONxHaNlnow34T
14-10-202511:08:27GBp95557.50XLONxHaNlnow1bu
14-10-202511:08:27GBp15557.50XLONxHaNlnow1bw
14-10-202511:08:27GBp370557.50XLONxHaNlnow1by
14-10-202511:08:27GBp204557.50XLONxHaNlnow1bC
14-10-202511:08:27GBp200557.50XLONxHaNlnow1bG
14-10-202510:49:42GBp64557.00XLONxHaNlnowABh
14-10-202510:49:42GBp268557.00XLONxHaNlnowABj
14-10-202510:49:42GBp522557.00XLONxHaNlnowABk
14-10-202510:49:42GBp447556.50XLONxHaNlnowABt
14-10-202510:40:35GBp409557.00XLONxHaNlnoxsW3
14-10-202510:40:35GBp120557.00XLONxHaNlnoxsW5
14-10-202510:40:35GBp547557.00XLONxHaNlnoxsW7
14-10-202510:40:35GBp288556.50XLONxHaNlnoxsWO
14-10-202510:40:35GBp471557.00XLONxHaNlnoxsZY
14-10-202510:17:43GBp454557.00XLONxHaNlnox@sg
14-10-202510:15:59GBp163557.00XLONxHaNlnox@RI
14-10-202510:15:58GBp357558.00XLONxHaNlnox@Q0
14-10-202510:15:58GBp48558.00XLONxHaNlnox@Q9
14-10-202510:15:58GBp178558.00XLONxHaNlnox@QB
14-10-202510:15:58GBp447557.50XLONxHaNlnox@QI
14-10-202510:04:28GBp1,205557.50XLONxHaNlnoxxvm
14-10-202510:04:28GBp504557.50XLONxHaNlnoxxvo
14-10-202509:59:58GBp437556.00XLONxHaNlnoxclB
14-10-202509:58:30GBp299556.50XLONxHaNlnoxc6S
14-10-202509:51:22GBp447556.50XLONxHaNlnoxa5o
14-10-202509:51:22GBp447556.50XLONxHaNlnoxa5u
14-10-202509:35:08GBp446556.00XLONxHaNlnoxXqP
14-10-202509:35:08GBp1556.00XLONxHaNlnoxXqR
14-10-202509:18:36GBp338555.50XLONxHaNlnoxj9Y
14-10-202509:17:42GBp252556.00XLONxHaNlnoxjOc
14-10-202509:17:42GBp142556.00XLONxHaNlnoxjOe
14-10-202509:04:21GBp220554.00XLONxHaNlnoxfwe
14-10-202509:04:20GBp319554.50XLONxHaNlnoxfwE
14-10-202509:03:12GBp480555.00XLONxHaNlnoxfIX
14-10-202509:03:00GBp1555.00XLONxHaNlnoxfPl
14-10-202509:02:20GBp312555.00XLONxHaNlnoxMZo
14-10-202509:02:19GBp388556.00XLONxHaNlnoxMZH
14-10-202509:02:19GBp70556.00XLONxHaNlnoxMZJ
14-10-202509:02:19GBp250556.00XLONxHaNlnoxMZL
14-10-202509:02:19GBp447555.50XLONxHaNlnoxMZO
14-10-202509:00:35GBp378556.00XLONxHaNlnoxMLf
14-10-202508:53:53GBp946556.00XLONxHaNlnoxKKT
14-10-202508:53:53GBp22556.00XLONxHaNlnoxKKV
14-10-202508:53:53GBp11556.00XLONxHaNlnoxKNX
14-10-202508:49:06GBp447555.50XLONxHaNlnoxIfN
14-10-202508:40:15GBp312554.00XLONxHaNlnoxH8p
14-10-202508:40:14GBp447554.50XLONxHaNlnoxH88
14-10-202508:37:59GBp341555.00XLONxHaNlnoxU4@
14-10-202508:37:58GBp312555.00XLONxHaNlnoxU7Y
14-10-202508:37:56GBp447555.50XLONxHaNlnoxU3z
14-10-202508:37:56GBp447555.50XLONxHaNlnoxU38
14-10-202508:12:34GBp79555.00XLONxHaNlnox4aP
14-10-202508:11:09GBp430555.50XLONxHaNlnox4z2
14-10-202508:06:48GBp214556.50XLONxHaNlnox50P
14-10-202508:06:48GBp238556.50XLONxHaNlnox50U
14-10-202508:06:48GBp539557.00XLONxHaNlnox53b
14-10-202508:06:38GBp312558.00XLONxHaNlnox52M
14-10-202508:06:38GBp155558.50XLONxHaNlnox52Q
14-10-202508:06:38GBp292558.50XLONxHaNlnox52S
14-10-202508:02:26GBp444559.00XLONxHaNlnox3la
14-10-202508:02:26GBp26559.00XLONxHaNlnox3lc

