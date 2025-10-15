SalMar - Prospekt godkjent for notering av to grønne obligasjonslån

Kverva, 15. oktober 2025. Det vises til børsmeldingene publisert 15. august 2025 vedrørende SalMar ASAs ("Selskapet") vellykkede utstedelse av to senior usikrede grønne obligasjonslån ("Obligasjonslånene"):

  1. NOK 1,000,000,000 senior usikrede grønne obligasjoner (ISIN NO0013636480) med en fast kupongrente på 5,15 % per år og forfall 22. august 2033; og
  1. NOK 1,000,000,000 senior usikrede grønne obligasjoner (ISIN NO0013636498) med en flytende kupongrente på 3mN+135bps per år og forfall 23. august 2032.

Selskapet har utarbeidet et noteringsprospekt ("Prospektet") i forbindelse med den planlagte noteringen av Obligasjonslånene på Euronext Oslo Børs. Prospektet har blitt godkjent av Finanstilsynet i dag, 15. oktober 2025.

Prospektet er tilgjengelig på Selskapets nettside https://www.salmar.no/en/investor/share-bond/financing/.

Selskapet planlegger innsendelse av søknad om notering til Euronext Oslo Børs i dag, og forventer at første handelsdag blir rundt 17. oktober 2025.

For mer informasjon, kontakt:

Håkon Husby, IR-ansvarlig
Tlf: +47 936 30 449
E-post: hakon.husby@salmar.no

Denne informasjonen er underlagt opplysningsplikt i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.


