Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 15 octobre 2025 à 18h

CATANA GROUP

CHIFFRE D’AFFAIRES 2024 / 2025

Ajustement de l’activité dans un marché attentiste

Nouveau modèle de croissance par l’élargissement de l’offre

En milliers d’euros 2024 / 2025 2023 / 2024 Bateaux











169 512











224 467











Services 5 388 5 034 CA ANNUEL 174 900 229 501

Dans un marché en régulation depuis 2023 après des années post-COVID en surrégime, puis marqué depuis début 2025 par l’accroissement des doutes mondiaux sur le plan économique et géopolitique, CATANA GROUP voit son niveau d’activité réajusté. Groupe familial et entrepreneurial, il conserve cependant pleinement ses atouts sur lesquels il s’appuiera pour son prochain changement de dimension.

Le marché des catamarans : segment le plus solide du nautisme sur le long terme mais qui n’échappe pas au contexte attentiste du moment

Depuis une quinzaine d’années, le marché des catamarans s’est clairement détaché comme celui qui répondait le mieux aux nouveaux besoins des clients, autant désireux de vivre des sensations de navigation agréables que de disposer d’un environnement d’habitat plus sûr et plus confortable.

Sur le seul segment de la location, 70% des demandes auprès des loueurs concernent désormais des catamarans.

Le segment de la voile a le plus profondément subit cette tendance long terme, avant que le segment motonautique ne lui emboite le pas, tendance qui sera de plus en plus marquée dans les prochaines années.

Malgré ces excellents fondamentaux, le marché des catamarans n’a pas échappé aux inéluctables facteurs d’attentisme depuis 2023. Un net besoin de régulation s’est tout d’abord fait ressentir après des années post-COVID très (trop) soutenues. Durant cette période, un fort effet inflationniste a tout d’abord permis aux acteurs de la profession de ne faire aucune concession sur les marges pour ensuite générer un réel frein sur leurs activités.

Depuis début 2025, l’instabilité économique et géopolitique a apporté son lot de doutes qui pèsent sur les prises de commandes, tant auprès des loueurs que de la clientèle de particuliers.

Dans ce contexte, un réajustement de l’activité mais des confirmations de tendances

Ce climat, porteur de fort attentisme depuis 2023, a bien évidemment pesé sur les performances commerciales de l’entreprise.

Protégé tout d’abord par la génération d’un portefeuille de commandes profond pendant les années fastes, le Groupe a réussi à décaler sur 2025 les effets de ce marché moins actif.

Dans ce contexte, le Groupe enregistre au terme de cet exercice 2024/2025 un chiffre d’affaires de près de 175 M€, en baisse de 24% par rapport à 2024.

Cette baisse n’est cependant pas homogène dans tous les compartiments du marché des catamarans. Si les bateaux de petites et moyennes tailles ont été significativement touchés par ce marché moins favorable, les unités de plus grandes tailles sont toujours et de plus en plus demandés, comme en témoigne le succès volumétrique du BALI 5.8 pour sa première année de commercialisation.

Le succès déjà conséquent du BALI 5.2, présenté il y a un peu plus d’un mois, vient à son tour confirmer une tendance lourde d’un marché qui favorise de plus en plus les bateaux de grandes tailles.

Le pôle SERVICES, porté exclusivement par l’activité de la filiale PORT PIN ROLLAND à Saint Mandrier (83), conserve un niveau d’activité soutenu (5,4 M€)

Indépendamment du marché, un Groupe qui construit ses nouveaux leviers de croissance

Si les premiers salons nautiques semblent plutôt positifs, sur le plan des prises de commandes, le Groupe n’attend cependant aucune reprise structurelle et significative du marché à court terme, tant les éléments de contexte sont pour l’heure encore trop fragiles.

Fort heureusement, l’orientation quasi totalement exportatrice du Groupe lui épargne les effets de l’instabilité politique française.

Le Groupe conservera donc une politique agile de ses niveaux de production au rythme des prises de commandes et sans compromis sur sa politique du 0 stock dans les réseaux pour maîtriser ses risques.

Dans cette organisation industrielle de prudence, le Groupe opte pour la préservation d’un maximum de ses forces vives afin de pouvoir accompagner efficacement la prochaine reprise de marché. Le Groupe a ainsi réduit le niveau de production de certaines de ses unités au cours des derniers mois, tout en ne réduisant que modérément ses effectifs productifs flexibles, préférant conserver un léger sureffectif pour ne pas avoir à refaire l’effort de recrutement et de formation le moment venu.

Cette politique est le reflet d’une vision familiale et responsable basant ses décisions sur le temps long, conformément à l’esprit du plan stratégique 2030 communiqué le 26 septembre dernier.

Un plan pour dessiner la voie vers un nouveau cycle de développement

Si la dernière décennie a été marquée par un niveau de croissance élevé, obtenu sur un seul segment de marché (catamarans à voile BALI), le nouveau profil de croissance du Groupe se dessinera davantage sur la largeur des activités, tout en restant totalement spécialiste des catamarans.

Conservant et renforçant ses fondamentaux puissants sur les gammes BALI (voile loisirs/vacances) et CATANA (voile grands voyages), le Groupe amorce depuis plusieurs mois la création d’une offre motonautique complète (marque YOT outboard et inboard) et d’une gamme de voiliers de grandes tailles (>60 pieds) qui élargiront le socle d’activité dès l’exercice 2026/2027, mais également d’habitat flottant sur une base de catamarans (Seaty) créant de facto une croissance pour le Groupe. Le Groupe a par ailleurs confirmé étudier plusieurs croissances externes sur de nouveaux territoires géographiques.

A l’occasion de cette publication, Aurélien Poncin, PDG de CATANA GROUP, déclare :

« Dans ces temps agités, le marché traverse une phase d'attentisme que notre groupe familial aborde avec lucidité. Nous avons fait le choix délibéré de préserver nos talents et nos capacités industrielles pour saisir pleinement la reprise à venir. Mais notre vision va bien au-delà : avec notre plan 2030, nous transformons cette période en accélérateur de notre diversification. L'élargissement vers le motonautisme et les grandes unités n'est pas une adaptation conjoncturelle, c'est une ambition stratégique qui va démultiplier notre potentiel de croissance. Les succès de nos nouveaux modèles valident déjà cette trajectoire et confirment la justesse de nos partis pris et l’important potentiel de notre groupe familial. »

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance

CATANA Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP

Société de bourse : Kepler

CATANA Group fait partie de l’indice CAC Mid & Small

Pièce jointe