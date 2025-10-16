诺力昂在中国布局多项重要投资，巩固其在特种化学品领域重要地位

提升烷基金属产能、新增改性甲基铝氧烷产线、在华设立有机过氧化物创新中心

作为全球领先的特种化学品创新企业一员，诺力昂今日宣布了在中国布局的多项重要投资，以满足这一全球增长最快之一的聚合物市场对于高性能聚合物日益增长的需求，并与其客户共同发展。在嘉兴生产基地，诺力昂已完成烷基金属的产能扩建，实现三乙基铝产能翻倍。该产品是生产包装材料、汽车零部件以及消费品所需的聚乙烯和聚丙烯的关键助催化剂。

预计到2027年，诺力昂还将在中国启动改性甲基铝氧烷（MMAO）的生产。该产品是制造太阳能电池板用的聚烯烃弹性体所需催化剂的关键成分，太阳能产业也是中国另一个增长迅速的领域。此外，公司计划于2026年在天津设立有机过氧化物创新中心，进一步提升特种聚合物的应用研发能力，以加速产品开发并加大客户支持力度。

诺力昂总裁Larry Ryan表示：“这些投资彰显了我们通过本土化生产与创新，为客户提供面向未来的聚合物特种化学品解决方案的坚定承诺。我们依托在全球聚合物催化剂领域的专业技术知识，结合本土市场需求，致力于提升供应可靠性、加快创新速度、助力客户发展。”Ryan补充道，烷基金属产能扩建项目还包括关键基础设施升级，特别是安装先进的热氧化器排放控制系统，并增设分装调和站。

上述举措进一步巩固了诺力昂嘉兴生产基地的战略地位。该基地于2024年设立了研发实验室，专注于提升烷基金属的工艺效率，开发全新的生产工艺，在推动中国聚烯烃行业的创新与合规发展进程中发挥关键作用。

为了见证这些里程碑，诺力昂在嘉兴生产基地举办了庆祝活动，公司高层、主要客户、当地政府领导及媒体朋友出席了本次活动。

以上项目均隶属于诺力昂高性能材料业务板块下聚合物特种化学品业务部门。作为该领域的全球创新企业，诺力昂聚合物解决方案助力客户打造更轻质、更耐用、更高效的产品，同时为聚合物从生产、改性到回收的整个生命周期提供创新支持。

从美国得克萨斯州拉波特、荷兰鹿特丹，到中国嘉兴，诺力昂的烷基金属生产基地遍布全球。公司还在荷兰代芬特尔和中国嘉兴设立烷基金属研发实验室，并在中国嘉兴、巴西保利尼亚以及印度马哈德设有分装调和站。





