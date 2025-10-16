OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
16 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 15 October 2025 it had purchased a total of 91,320 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased91,320--
Highest price paid (per ordinary share)563.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)553.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)558.84p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 359,427,941 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 359,427,941.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
15-10-202516:28:46GBp1,256558.00XLONxHaNld7fLfJ
15-10-202516:28:46GBp16558.00XLONxHaNld7fLfP
15-10-202516:28:46GBp500558.00XLONxHaNld7fLfR
15-10-202516:28:43GBp465558.00XLONxHaNld7fLt$
15-10-202516:28:42GBp500558.00XLONxHaNld7fLs6
15-10-202516:28:42GBp70558.00XLONxHaNld7fLnH
15-10-202516:28:41GBp430558.00XLONxHaNld7fLmt
15-10-202516:28:41GBp430558.00XLONxHaNld7fLmU
15-10-202516:28:30GBp23558.00XLONxHaNld7fLGa
15-10-202516:26:49GBp882558.00XLONxHaNld7fGnf
15-10-202516:24:48GBp23558.00XLONxHaNld7fVon
15-10-202516:14:45GBp273558.00XLONxHaNld7fEeR
15-10-202516:13:51GBp804558.50XLONxHaNld7fFLi
15-10-202516:13:51GBp1,835559.00XLONxHaNld7fFLo
15-10-202516:13:50GBp191559.50XLONxHaNld7fFNu
15-10-202516:13:29GBp337559.50XLONxHaNld7fCnb
15-10-202516:13:29GBp337559.50XLONxHaNld7fCnu
15-10-202516:13:29GBp2559.50XLONxHaNld7fCnw
15-10-202516:12:20GBp95559.50XLONxHaNld7fAh$
15-10-202516:12:20GBp384559.50XLONxHaNld7fAhz
15-10-202516:12:00GBp321559.50XLONxHaNld7fATZ
15-10-202516:11:09GBp862559.50XLONxHaNld7f8jl
15-10-202516:11:09GBp27559.50XLONxHaNld7f8jH
15-10-202516:04:00GBp1,087559.00XLONxHaNld7g@dU
15-10-202516:03:50GBp967559.50XLONxHaNld7g@ea
15-10-202516:03:50GBp638559.50XLONxHaNld7g@ei
15-10-202516:03:50GBp287559.50XLONxHaNld7g@ek
15-10-202516:03:50GBp1,087559.50XLONxHaNld7g@eu
15-10-202515:55:43GBp125560.50XLONxHaNld7gY6K
15-10-202515:55:43GBp44560.50XLONxHaNld7gY6M
15-10-202515:55:43GBp128560.50XLONxHaNld7gY6O
15-10-202515:55:43GBp1,087560.00XLONxHaNld7gY1W
15-10-202515:50:08GBp1,215560.50XLONxHaNld7gh4C
15-10-202515:41:15GBp87560.50XLONxHaNld7gT0U
15-10-202515:41:15GBp857560.50XLONxHaNld7gT3W
15-10-202515:41:13GBp233560.50XLONxHaNld7gTDz
15-10-202515:40:16GBp242561.00XLONxHaNld7gRap
15-10-202515:40:16GBp579561.00XLONxHaNld7gRar
15-10-202515:40:16GBp293561.00XLONxHaNld7gRat
15-10-202515:40:16GBp917561.00XLONxHaNld7gRav
15-10-202515:40:16GBp84561.00XLONxHaNld7gRax
15-10-202515:40:16GBp197561.00XLONxHaNld7gRaz
15-10-202515:40:16GBp575561.00XLONxHaNld7gRa$
15-10-202515:40:16GBp348561.00XLONxHaNld7gRa1
15-10-202515:40:16GBp352561.00XLONxHaNld7gRa8
15-10-202515:40:16GBp128560.50XLONxHaNld7gRaE
15-10-202515:40:16GBp959560.50XLONxHaNld7gRaG
15-10-202515:38:44GBp437561.00XLONxHaNld7gPCR
15-10-202515:25:26GBp418561.50XLONxHaNld7hmsd
15-10-202515:25:26GBp3561.50XLONxHaNld7hmsf
15-10-202515:25:26GBp420561.50XLONxHaNld7hms5
15-10-202515:25:26GBp420561.50XLONxHaNld7hmsT
15-10-202515:25:26GBp413561.50XLONxHaNld7hmny
15-10-202515:25:26GBp402561.50XLONxHaNld7hmnM
15-10-202515:25:25GBp1561.50XLONxHaNld7hmoe
15-10-202515:25:25GBp28561.50XLONxHaNld7hmog
15-10-202515:25:25GBp1561.50XLONxHaNld7hmoi
15-10-202515:25:25GBp11561.50XLONxHaNld7hmok
15-10-202515:25:25GBp379561.50XLONxHaNld7hmom
15-10-202515:25:25GBp107561.50XLONxHaNld7hmos
15-10-202515:16:02GBp123561.00XLONxHaNld7hYHi
15-10-202515:16:02GBp76561.00XLONxHaNld7hYHk
15-10-202515:16:02GBp332561.00XLONxHaNld7hYHs
15-10-202515:16:02GBp40561.00XLONxHaNld7hYHu
15-10-202515:15:59GBp184561.00XLONxHaNld7hYT8
15-10-202515:15:59GBp2,429561.00XLONxHaNld7hYTE
15-10-202515:15:55GBp1561.00XLONxHaNld7hYRX
15-10-202515:15:55GBp3561.00XLONxHaNld7hYRZ
15-10-202515:15:55GBp24561.00XLONxHaNld7hYRb
15-10-202515:15:55GBp5561.00XLONxHaNld7hYRd
15-10-202515:15:55GBp802561.00XLONxHaNld7hYOV
15-10-202515:15:55GBp828561.00XLONxHaNld7hYRB
15-10-202515:15:55GBp1,087560.00XLONxHaNld7hYRS
15-10-202515:11:56GBp581560.50XLONxHaNld7hiG4
15-10-202515:11:56GBp506560.50XLONxHaNld7hiG6
15-10-202514:46:18GBp1,013560.00XLONxHaNld7aooH
15-10-202514:46:14GBp364561.00XLONxHaNld7ao@w
15-10-202514:46:14GBp700561.00XLONxHaNld7ao@y
15-10-202514:46:14GBp374560.50XLONxHaNld7ao@@
15-10-202514:46:14GBp274560.50XLONxHaNld7ao@0
15-10-202514:46:14GBp9560.50XLONxHaNld7ao@2
15-10-202514:46:14GBp1,926560.50XLONxHaNld7ao@9
15-10-202514:46:14GBp1,087560.50XLONxHaNld7ao@C
15-10-202514:32:46GBp1,087561.00XLONxHaNld7aiB4
15-10-202514:17:34GBp378561.00XLONxHaNld7aPYa
15-10-202514:17:34GBp865561.50XLONxHaNld7aPYs
15-10-202514:13:45GBp729561.00XLONxHaNld7a5RP
15-10-202514:11:20GBp1,424561.00XLONxHaNld7a1hH
15-10-202514:11:00GBp220561.50XLONxHaNld7a182
15-10-202514:10:06GBp235561.50XLONxHaNld7aECV
15-10-202514:09:56GBp2561.50XLONxHaNld7aEVn
15-10-202514:09:56GBp221561.50XLONxHaNld7aEVp
15-10-202514:09:56GBp184561.50XLONxHaNld7aEVv
15-10-202514:09:55GBp1,926561.50XLONxHaNld7aEUE
15-10-202514:09:55GBp21561.50XLONxHaNld7aEUG
15-10-202514:09:55GBp71561.50XLONxHaNld7aEUI
15-10-202514:09:55GBp333561.50XLONxHaNld7aEUU
15-10-202514:09:55GBp390561.50XLONxHaNld7aEPi
15-10-202514:09:55GBp259561.50XLONxHaNld7aEPk
15-10-202514:09:55GBp939561.00XLONxHaNld7aEPr
15-10-202514:01:02GBp915560.00XLONxHaNld7bqnd
15-10-202513:29:24GBp1,102558.00XLONxHaNld7bKlN
15-10-202513:21:12GBp1,043558.50XLONxHaNld7bVz9
15-10-202513:18:30GBp199558.50XLONxHaNld7bQl1
15-10-202513:18:19GBp236559.00XLONxHaNld7bQrp
15-10-202513:18:19GBp2559.00XLONxHaNld7bQrr
15-10-202513:18:19GBp184559.00XLONxHaNld7bQrw
15-10-202513:18:19GBp2,983559.00XLONxHaNld7bQr4
15-10-202513:18:19GBp221559.00XLONxHaNld7bQrA
15-10-202513:18:19GBp7559.00XLONxHaNld7bQrM
15-10-202513:18:19GBp82559.00XLONxHaNld7bQrO
15-10-202513:18:19GBp193559.00XLONxHaNld7bQrQ
15-10-202513:18:15GBp370558.50XLONxHaNld7bQnU
15-10-202513:18:15GBp259559.00XLONxHaNld7bQmZ
15-10-202513:18:15GBp308559.00XLONxHaNld7bQmb
15-10-202513:18:15GBp741558.50XLONxHaNld7bQml
15-10-202513:00:01GBp27558.00XLONxHaNld7b8Cd
15-10-202512:59:01GBp32558.00XLONxHaNld7csZ2
15-10-202512:49:31GBp103557.00XLONxHaNld7c$rr
15-10-202512:49:31GBp625557.00XLONxHaNld7c$rt
15-10-202512:29:34GBp604557.50XLONxHaNld7cjX2
15-10-202512:29:34GBp609557.50XLONxHaNld7cjX8
15-10-202512:15:30GBp91557.50XLONxHaNld7cHMc
15-10-202512:06:24GBp867557.50XLONxHaNld7c6aK
15-10-202512:06:20GBp55558.00XLONxHaNld7c6WW
15-10-202512:06:20GBp165558.00XLONxHaNld7c6WY
15-10-202512:05:09GBp297558.00XLONxHaNld7c6Ou
15-10-202512:00:03GBp346555.50XLONxHaNld7c3Pj
15-10-202512:00:00GBp223556.00XLONxHaNld7c0Z$
15-10-202511:59:59GBp217556.00XLONxHaNld7c0rd
15-10-202511:59:59GBp200556.00XLONxHaNld7c0rI
15-10-202511:59:59GBp270556.00XLONxHaNld7c0rK
15-10-202511:59:59GBp461555.50XLONxHaNld7c0qX
15-10-202511:46:53GBp462556.00XLONxHaNld7dtt@
15-10-202511:46:53GBp250556.00XLONxHaNld7dtt0
15-10-202511:46:53GBp531556.00XLONxHaNld7dtt2
15-10-202511:35:09GBp821555.50XLONxHaNld7dzbY
15-10-202511:23:49GBp161555.50XLONxHaNld7dZrc
15-10-202511:23:48GBp111555.50XLONxHaNld7dZru
15-10-202511:21:31GBp328556.00XLONxHaNld7dXoA
15-10-202511:18:17GBp396556.00XLONxHaNld7di5I
15-10-202511:17:58GBp3556.00XLONxHaNld7diIh
15-10-202511:17:57GBp242556.00XLONxHaNld7diIp
15-10-202511:17:56GBp26557.00XLONxHaNld7diIR
15-10-202511:17:56GBp204557.00XLONxHaNld7diIT
15-10-202511:17:56GBp551557.00XLONxHaNld7diIJ
15-10-202511:17:56GBp183557.00XLONxHaNld7diIL
15-10-202511:17:56GBp171557.00XLONxHaNld7diIN
15-10-202511:17:56GBp186557.00XLONxHaNld7diIP
15-10-202511:17:56GBp331557.00XLONxHaNld7diTi
15-10-202511:17:56GBp435556.50XLONxHaNld7diTo
15-10-202511:15:05GBp74557.00XLONxHaNld7deZr
15-10-202511:15:05GBp186557.00XLONxHaNld7deZt
15-10-202511:15:05GBp131557.00XLONxHaNld7deZx
15-10-202511:15:05GBp465557.00XLONxHaNld7deZ3
15-10-202510:52:46GBp1,015558.00XLONxHaNld7d0Bc
15-10-202510:52:46GBp53558.00XLONxHaNld7d0Be
15-10-202510:52:46GBp123558.00XLONxHaNld7d0Bg
15-10-202510:52:46GBp193558.00XLONxHaNld7d0Bi
15-10-202510:52:46GBp435557.50XLONxHaNld7d0Bv
15-10-202510:43:58GBp692558.00XLONxHaNld7d9tk
15-10-202510:43:58GBp135558.00XLONxHaNld7d9tt
15-10-202510:43:58GBp147558.00XLONxHaNld7d9tv
15-10-202510:43:58GBp316558.00XLONxHaNld7d9t6
15-10-202510:35:06GBp83557.00XLONxHaNld7WnzQ
15-10-202510:35:06GBp354557.00XLONxHaNld7WnzV
15-10-202510:35:06GBp13557.00XLONxHaNld7WnyZ
15-10-202510:20:05GBp456555.00XLONxHaNld7WXKY
15-10-202510:17:55GBp228555.50XLONxHaNld7WlV8
15-10-202510:17:45GBp71556.00XLONxHaNld7Wiaa
15-10-202510:17:45GBp309556.00XLONxHaNld7WiaY
15-10-202510:17:41GBp80557.00XLONxHaNld7Wic9
15-10-202510:17:41GBp523557.00XLONxHaNld7WicB
15-10-202510:17:41GBp179557.00XLONxHaNld7WicD
15-10-202510:17:41GBp435556.50XLONxHaNld7WicI
15-10-202510:05:36GBp300556.00XLONxHaNld7WUjg
15-10-202510:05:36GBp333555.50XLONxHaNld7WUjn
15-10-202509:53:38GBp302553.50XLONxHaNld7W0Zr
15-10-202509:53:37GBp1553.50XLONxHaNld7W0Y$
15-10-202509:53:37GBp438554.00XLONxHaNld7W0Y0
15-10-202509:53:35GBp48554.50XLONxHaNld7W0iX
15-10-202509:53:35GBp627555.00XLONxHaNld7W0jP
15-10-202509:53:35GBp172555.00XLONxHaNld7W0jR
15-10-202509:53:35GBp575555.00XLONxHaNld7W0jT
15-10-202509:53:35GBp78555.00XLONxHaNld7W0jV
15-10-202509:53:35GBp435554.00XLONxHaNld7W0if
15-10-202509:34:48GBp283554.50XLONxHaNld7Xyfy
15-10-202509:31:10GBp349556.00XLONxHaNld7XucK
15-10-202509:29:30GBp275556.50XLONxHaNld7XvKa
15-10-202509:29:18GBp545557.00XLONxHaNld7XvSd
15-10-202509:27:26GBp422557.50XLONxHaNld7Xd1E
15-10-202509:27:26GBp194557.50XLONxHaNld7Xd1G
15-10-202509:27:26GBp117557.50XLONxHaNld7Xd1I
15-10-202509:27:26GBp1,031557.00XLONxHaNld7Xd1O
15-10-202509:27:26GBp26557.00XLONxHaNld7Xd1Q
15-10-202509:27:19GBp570556.50XLONxHaNld7XdDs
15-10-202509:27:19GBp165556.50XLONxHaNld7XdDu
15-10-202509:13:11GBp9556.00XLONxHaNld7Xfjl
15-10-202509:13:11GBp35556.00XLONxHaNld7Xfjn
15-10-202509:13:11GBp340556.00XLONxHaNld7Xfjp
15-10-202509:07:04GBp368555.00XLONxHaNld7XI2B
15-10-202509:07:04GBp573554.50XLONxHaNld7XI2E
15-10-202509:07:03GBp53556.00XLONxHaNld7XIDA
15-10-202509:07:03GBp216556.00XLONxHaNld7XIDF
15-10-202509:07:03GBp435555.00XLONxHaNld7XIDK
15-10-202509:00:23GBp252556.00XLONxHaNld7XSgY
15-10-202509:00:22GBp51556.00XLONxHaNld7XSgu
15-10-202509:00:22GBp435556.50XLONxHaNld7XSgz
15-10-202508:45:24GBp252554.50XLONxHaNld7X0ld
15-10-202508:45:24GBp1554.50XLONxHaNld7X0lf
15-10-202508:45:22GBp451555.00XLONxHaNld7X0lQ
15-10-202508:45:21GBp705555.50XLONxHaNld7X0k1
15-10-202508:43:12GBp435556.00XLONxHaNld7XEbD
15-10-202508:36:53GBp50556.50XLONxHaNld7XB1W
15-10-202508:36:53GBp205556.50XLONxHaNld7XB1Y
15-10-202508:36:53GBp38556.50XLONxHaNld7XB1d
15-10-202508:36:53GBp350557.00XLONxHaNld7XB1f
15-10-202508:33:39GBp280557.50XLONxHaNld7Ys$H
15-10-202508:33:39GBp21557.50XLONxHaNld7Ys$J
15-10-202508:33:20GBp256558.00XLONxHaNld7YsCq
15-10-202508:26:39GBp612558.00XLONxHaNld7Ym0W
15-10-202508:26:39GBp429557.50XLONxHaNld7Ym1U
15-10-202508:23:24GBp132559.00XLONxHaNld7Y$YZ
15-10-202508:22:44GBp171559.00XLONxHaNld7Y$1P
15-10-202508:22:44GBp188560.00XLONxHaNld7Y$0w
15-10-202508:22:44GBp82560.00XLONxHaNld7Y$0y
15-10-202508:22:44GBp303559.50XLONxHaNld7Y$05
15-10-202508:22:35GBp435560.00XLONxHaNld7Y$FI
15-10-202508:06:48GBp259561.00XLONxHaNld7Ykyt
15-10-202508:06:10GBp2561.00XLONxHaNld7YkQ6
15-10-202508:06:10GBp324561.00XLONxHaNld7YkQ8
15-10-202508:03:35GBp278561.00XLONxHaNld7Yj9B
15-10-202508:03:17GBp474563.00XLONxHaNld7YjQ6
15-10-202508:03:17GBp329562.00XLONxHaNld7YjQF
15-10-202508:03:17GBp409562.50XLONxHaNld7YjQH

