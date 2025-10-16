EssilorLuxottica: Chiffre d'affaires T3/9M 2025 - Chiffre d'affaires en hausse de 11,7 % au T3, meilleure performance trimestrielle du Groupe depuis sa création

Chiffre d'affaires en hausse de 11,7 % au T3

Meilleure performance trimestrielle du Groupe depuis sa création

Chiffre d'affaires T3 du Groupe à +11,7 % à taux de change constants 1 , +8,8 % sur les neuf premiers mois

Forte contribution des lunettes avec IA, une gamme en expansion et un solide pipeline d'innovation produit

Catégories Optique et Solaire à +5 % à taux de change constants 1 et à périmètre constant

Croissance à deux chiffres des régions Amérique du Nord et EMEA dans les segments PS et DTC

Lancement de Stellest aux États-Unis dès octobre, avec une autorisation de mise sur le marché « de novo » de la FDA et de solides résultats cliniques

Acquisition de RetinAI annoncée hier. Acquisition d’Optegra finalisée et consolidée à compter du 1er octobre

Paris, France (16 octobre 2025 – 18h00) – EssilorLuxottica a annoncé aujourd'hui que le chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre 2025 a atteint 6 867 millions d'euros, soit une augmentation de 11,7 % à taux de change constants1 par rapport au troisième trimestre 2024 (+6,7 % à taux de change courants).

Francesco Milleri, Président-Directeur Général, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica ont commenté : « Nous publions aujourd’hui notre meilleur trimestre depuis la création du Groupe. Cela confirme la force de notre vision et la capacité de nos jeunes et solides équipes de management dans chaque région du monde à délivrer d’excellents résultats, quelles que soient les conditions de marché. Avec les contributions remarquables d'EMEA et de l'Amérique du Nord, et grâce à l'essor des wearables et la forte dynamique de la santé visuelle et des lunettes de soleil, ces résultats attestent de l’efficacité de notre stratégie, menée avec détermination et excellence.

En septembre, nous avons dévoilé de nouvelles lunettes avec IA, qui préfigurent l’avenir de cette catégorie. Avec les nouvelles générations de Ray-Ban Meta et Oakley Meta, et avec Meta Ray-Ban Display, nous restons à la pointe de l'innovation dans les wearables, contribuant à repousser les limites du potentiel de chacun. En parallèle, nous accélérons nos ambitions med-tech, renforçant notre position dans la gestion de la myopie avec les verres Stellest, qui ouvrent cette catégorie aux États-Unis, suite à la récente autorisation de mise sur le marché de la FDA. Avec les cliniques ophtalmologiques Optegra et RetinAI qui viennent de rejoindre le Groupe, nous structurons notre écosystème de santé visuelle, en associant prévention et traitement basés sur l’IA, pour permettre à des millions de personnes dans le monde de réaliser leur plein potentiel.

En ce début de quatrième trimestre, nous affichons une forte dynamique et une ambition claire de mener une transformation durable, définissant un avenir où l'innovation, la science et le potentiel humain progressent ensemble. »

* * *

Sauf indication contraire, les commentaires ci-après portent sur la performance du chiffre d’affaires à taux de change constants1 par rapport au chiffre d’affaires 2024.

Pièce jointe