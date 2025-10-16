EssilorLuxottica: Fatturato del terzo trimestre e dei nove mesi 2025 - Fatturato in crescita dell'11,7% nel terzo trimestre, il Gruppo registra la miglior performance trimestrale di sempre

Fatturato in crescita dell'11,7% nel terzo trimestre

Parigi, Francia (16 ottobre 2025 – ore 18:00) – EssilorLuxottica annuncia che i ricavi consolidati del terzo trimestre 2025 sono stati pari a 6.867 milioni di Euro, con una crescita anno su anno dell'11,7% a cambi costanti1 (+6,7% a cambi correnti).

Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato, e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, hanno commentato: "Con il miglior trimestre dalla creazione del Gruppo a oggi, celebriamo un traguardo che conferma la forza della nostra visione e il talento di un management giovane e brillante, capace di ottenere risultati eccellenti ovunque nel mondo e in qualsiasi contesto di mercato. Il contributo straordinario di EMEA e Nord America, assieme all’enorme successo dei wearable e alla performance solida dei segmenti vista e sole, raccontano di una visione chiara, di una guida determinata e dell’eccellenza nel tradurre la strategia in risultati concreti.

Lo scorso settembre abbiamo presentato il nostro portafoglio di AI Glasses più innovativo di sempre. Con le nuove generazioni di Ray-Ban Meta e Oakley Meta e con Meta Ray-Ban Display, continuiamo a ridefinire i confini dell'innovazione wearable e del potenziale umano. Al tempo stesso, acceleriamo nel med-tech, rafforzando la nostra leadership nella gestione della miopia con le lenti Stellest, che con l’autorizzazione dell’FDA hanno creato una nuova categoria di prodotto. Con le cliniche oftalmiche di Optegra e con RetinAI ora parte del nostro Gruppo, stiamo creando una piattaforma unica in cui convergono percorsi completi per la cura della vista potenziati dall’IA e trattamenti terapeutici per migliorare l’esperienza di cura di milioni di pazienti nel mondo.

Entriamo nel quarto trimestre con slancio e un’ambizione chiara: guidare una trasformazione profonda per disegnare orizzonti e possibilità nuove all’intersezione tra innovazione, scienza e potenziale umano".

Salvo diversa indicazione, i commenti nelle pagine seguenti si intendono basati sulla performance di fatturato a cambi costanti1 rispetto al 2024.

