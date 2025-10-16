Voltalia et l’IFC s’associent pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables dans le secteur minier

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec l’IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, afin d’accompagner le déploiement de solutions énergétiques durables dans les activités minières en Afrique

Très énergivore, le secteur minier repose encore largement sur les combustibles fossiles, notamment dans les régions où l’accès à un réseau électrique fiable demeure restreint. Malgré une contribution limitée aux émissions mondiales, l’Afrique, riche en ressources minérales, joue un rôle déterminant dans la construction d’un avenir énergétique plus durable.

À travers ce partenariat, Voltalia et l’IFC mettent en commun leurs expertises pour identifier et développer des projets Power-to-Mine (PtM) visant à réduire la dépendance des entreprises minières aux sources d’énergie à forte intensité carbone, grâce à l’intégration de solutions renouvelables. L’initiative donnera la priorité au déploiement, à court et moyen terme, d’infrastructures de production d’énergie renouvelable dans une sélection de pays africains.

Voltalia apportera son expertise sur l’ensemble du cycle de vie des projets pour garantir des systèmes énergétiques fiables et performants.

Ensemble, Voltalia et l’IFC proposeront des solutions d’énergie renouvelable intégrées et clé en main, spécifiquement adaptées aux besoins du secteur minier. Celles-ci pourront inclure des systèmes hybrides solaire-éolien, du stockage par batteries, des contrats d’achat d’électricité (PPA), ainsi que des services de construction et de maintenance.

Robert Klein, Directeur général de Voltalia, a déclaré : « Cette collaboration avec l’IFC reflète notre ambition commune d’accélérer la transition du secteur minier vers des énergies plus propres. En combinant l’expertise technique de Voltalia avec l’approche de développement de l’IFC, nous contribuons à bâtir un avenir énergétique plus résilient et durable pour le secteur minier. »

Valerie Levkov, Directrice mondiale des industries Énergie, Métaux & Mines et des conseils en infrastructures durables à l’IFC, a ajouté :« Le partenariat entre l’IFC et Voltalia permettra d’introduire les technologies d’énergies renouvelables au sein du secteur minier africain, un secteur clé pour l’emploi et le développement économique sur le continent. En collaboration avec Voltalia, l’IFC soutiendra des solutions concrètes et durables, porteuses de bénéfices à la fois environnementaux et économiques. »

L’engagement de longue date de Voltalia en faveur de l’amélioration de l’environnement mondial en favorisant le développement local est au cœur de sa stratégie et de ses activités, faisant de cette initiative une extension naturelle de son approche fondée sur sa mission.

Ce partenariat contribue également aux objectifs plus larges de décarbonation de l’industrie minérale et s’inscrit dans le cadre de Mission 300, une initiative ambitieuse menée par le Groupe de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement visant à connecter 300 millions de personnes en Afrique à une électricité durable, abordable et fiable d’ici 2030, ainsi qu’à soutenir les efforts de l’IFC en faveur des solutions d’énergie renouvelable décentralisée.

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 3,3 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,4 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres dans le MSCI ESG ratings et le Sustainaltytics ratings.

