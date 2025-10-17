Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 9 oktober 2025 tot 15 oktober 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 31 juli 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 9 oktober 2025 tot 15 oktober 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 52 655 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 9 oktober 2025 tot 15 oktober 2025:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 9 oktober 2025 Euronext Brussels 6 000 39,68 40,25 39,20 238 080 MTF CBOE 2 400 39,67 40,15 39,25 95 208 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 10 oktober 2025 Euronext Brussels 6 000 38,92 39,05 38,75 233 520 MTF CBOE 2 400 38,94 39,05 38,70 93 456 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 13 oktober 2025 Euronext Brussels 6 000 38,75 39,10 38,65 232 500 MTF CBOE 2 300 38,75 39,10 38,60 89 125 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 14 oktober 2025 Euronext Brussels 7 658 33,58 35,50 33,10 257 156 MTF CBOE 7 897 33,42 35,60 33,10 263 918 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 15 oktober 2025 Euronext Brussels 8 000 34,07 34,45 33,60 272 560 MTF CBOE 4 000 34,09 34,45 33,65 136 360 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 52 655 36,31 40,25 33,10 1 911 883

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 6 600 aandelen heeft aangekocht in de periode van 9 oktober 2025 tot 15 oktober 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 300 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 9 oktober 2025 tot 15 oktober 2025:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 9 oktober 2025 2 200 39,65 40,00 39,20 87 230 10 oktober 2025 1 000 38,86 39,00 38,60 38 860 13 oktober 2025 600 38,68 38,75 38,60 23 208 14 oktober 2025 2 400 35,28 35,80 33,80 84 672 15 oktober 2025 400 33,85 33,85 33,85 13 540 Totaal 6 600 247 510





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 9 oktober 2025 200 40,20 40,20 40,20 8 040 10 oktober 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 13 oktober 2025 400 38,90 39,00 38,80 15 560 14 oktober 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 15 oktober 2025 700 34,05 34,05 34,05 23 835 Totaal 1 300 47 435

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 33 635 aandelen.

Op 15 oktober 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 1 924 719 eigen aandelen aan, of 3,71% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage