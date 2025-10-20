Elis: Disclosure of the number of shares forming the capital and of the total number of voting rights as of 30 09 2025

DECLARATION DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL
ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE AU 30 SEPTEMBRE 2025

Article L. 233-8-II du Code de Commerce
Article 223-16 du Règlement général de l’AMF

Nombre d’actions composant le capital social236 664 445
Nombre de droits de vote théoriques270 011 255
Nombre de droits de vote exerçables266 204 544

Cette déclaration est en ligne sur le site internet d’Elis www.elis.com

DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL
AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AS OF 30 SEPTEMBER 2025

Total number of shares236,664,445
Theoretical number of voting rights270,011,255
Number of exercisable voting rights266,204,544

This disclosure is on Elis web site www.elis.com

        

Contacts

Nicolas Buron, Director of Investor Relations, Financing & Treasury
Phone: +33 1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux, Investor Relations
Phone: +33 1 75 49 98 15 – charline.lefaucheux@elis.com

