La transformation s’accélère au troisième trimestre 2025 avec une variation nette de trésorerie estimée à seulement -38 millions d’euros

Les objectifs de rentabilité et de génération de trésorerie sont confirmés pour l’exercice 2025 tandis que l’exécution du plan Genesis se poursuit à un rythme soutenu

Variation nette de trésorerie 1 estimée à -38 millions d’euros au T3 2025 Sans recours à l'affacturage des créances ou à une optimisation spécifique des dettes commerciales Incluant l’impact de la restructuration du T3 2025 (estimé à 87 millions d’euros)





Refonte de la stratégie commerciale associée à une forte discipline commerciale



Signes de redressement commercial en Amérique du Nord, avec la signature de grands contrats, et dans la région Allemagne, Autriche et Europe centrale Activités Cloud et Cyber en hausse, tandis que les offres régionales sont davantage affectées par l’incertitude macroéconomique et une plus grande sélectivité Amélioration du “cross-selling” et des renouvellements sur un an Ratio book-to-bill de 66% au T3 2025, stable sur un an, avec une progression de 9 points pour la SBU (Strategic Business Unit) Atos et une baisse de 52 points pour la SBU Eviden, liée à une forte saisonnalité La dynamique du pipeline commercial se renforce avec une contribution croissante du cross-selling



Chiffre d’affaires du T3 2025 de 1 977 millions d’euros, en baisse organique de -10,5 %, portant le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’année à

5 998 millions d’euros (soit une baisse organique de –15,2 %) Chiffre d’affaires de la SBU Atos en baisse organique de 19 % à 1 621 millions d’euros au T3 2025, en raison des sorties de contrats à faible marge ou non stratégiques, d’une discipline commerciale renforcée et d'un environnement de marché atone La SBU Eviden a atteint un chiffre d’affaires de 356 millions d’euros au troisième trimestre, en hausse de 77 % en organique, tiré par la contribution d’environ 200 millions d’euros du contrat Jupiter





Les avancées se poursuivent dans l’exécution du plan de Genesis



Nouvelles nominations au sein de l’équipe de direction pour renforcer la capacité d’exécution du plan stratégique Progrès significatifs dans la réduction des effectifs et l’optimisation des coûts





Objectifs 2025 de rentabilité et de génération de trésorerie confirmés, tandis que l'évolution du chiffre d'affaires devrait refléter l'impact des taux de change, la baisse des revenus générés par les contrats peu rentables et déficitaires et la faiblesse du marché.





Objectifs 2026 de retour à la croissance organique et à une génération de trésorerie positives soutenus par un pipeline commercial de plus en plus solide et par une maîtrise croissante de la base de coûts.





Paris, le 20 octobre 2025 – Atos Group, un leader mondial de la transformation digitale accélérée par l’IA, annonce aujourd'hui sa performance du troisième trimestre 2025.

Philippe Salle, Président-directeur général d’Atos Group, a déclaré :

« Je suis très satisfait des progrès réalisés au troisième trimestre de cette année. Nous avons poursuivi l’exécution de notre stratégie et de notre plan de transformation. Les fondamentaux opérationnels du Groupe sont en train d’être restaurés. La maîtrise de notre base de coûts est renforcée, de nouvelles mesures de restructuration et d’économies ont été mises en œuvre durant l’été. Nous relançons notre moteur de croissance tout en maintenant une discipline commerciale rigoureuse. Les premiers signes de reprise sont déjà perceptibles, malgré un contexte de marché peu dynamique. L’équipe de direction a été renforcée par l’arrivée d’experts reconnus qui contribueront activement à la réussite du redressement engagé. Nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs de rentabilité et de génération de trésorerie pour l’exercice 2025, avec un nouveau trimestre marqué par une consommation de cash limitée.

Nous préparons activement la relance prévue pour 2026, année au cours de laquelle nous anticipons un retour à la croissance organique et une génération de trésorerie positive. Notre priorité est claire : poser des bases solides pour soutenir la croissance future. Je tiens à remercier l’ensemble des équipes pour leur engagement sans relâche. Ensemble, nous construisons le nouvel Atos Group.»

Performance opérationnelle

Le chiffre d’affaires du Groupe a atteint 1 977 millions d'euros au troisième trimestre 2025, reflétant une baisse organique de -10,5 % par rapport au troisième trimestre 2024, en raison des pertes et sorties volontaires de contrats en 2024, en particulier dans la SBU (Strategic Business Unit) Atos aux États-Unis et au Royaume-Uni, en plus d’un environnement de marché globalement défavorable.

La SBU Atos a réalisé un chiffre d'affaires de 1 621 millions d’euros, en baisse organique de -19,3 % par rapport au troisième trimestre 2024.

Le chiffre d’affaires de la SBU Eviden est en hausse de +77,1 % par rapport au troisième trimestre 2024, atteignant 356 millions d’euros au troisième trimestre 2025.

La publication de cette section représente la structure de reporting révisée d’Atos Group, à la suite de la mise en œuvre de la nouvelle organisation au premier semestre 2025. Atos a identifié Atos France, Atos Benelux et pays nordiques, Atos Royaume-Uni et Irlande, Atos Amérique du Nord, Atos Allemagne, Autriche et Europe centrale, Atos Marchés internationaux, Atos Global Delivery Centers, Eviden et Global Structures comme les secteurs opérationnels, à l'image de la structure de reporting interne. Cela reflète l'examen, la gestion et l'évaluation des résultats d'exploitation du Groupe par la direction du Groupe à la suite de la mise en œuvre de la nouvelle organisation.

En millions d'euros Chiffre d’affaires T3 2025 Chiffres d’affaires* T3 2024 Variation organique* Chiffre d’affaires 9-mois2025 Chiffres d’affaires*

9-mois 2024 Variation organique* ATOS 1 621 2 010 -19,3% 5 224 6 400 -18,4% Allemagne, Autriche et Europe centrale 359 421 -14,6% 1 126 1 251 -10,0% Amérique du Nord 299 420 -28,8% 993 1 398 -29,0% France 264 299 -11,6% 855 962 -11,1% Royaume-Uni et Irlande 243 349 -30,5% 825 1 170 -29,5% Marchés internationaux 251 314 -20,0% 813 982 -17,2% BNN (Benelux et pays nordiques) 202 204 -1,0% 604 629 -4,0% Global Delivery Centers 2 2 -0,5% 7 8 -12,4% Eviden 356 201 77,1% 773 675 14,6% Global Structures 0 0 0,0% 0 0 0,0% Total Groupe 1 977 2 211 -10,5% 5 998 7 075 -15,2%

*à périmètre constant et taux de change moyens de septembre 2025

Le chiffre d'affaires d’Atos - Allemagne, Autriche et Europe centrale a atteint 359 millions d’euros au troisième trimestre 2025, soit une baisse organique de -14,6 % par rapport au troisième trimestre 2024. Cette performance s’explique principalement par une réduction notable des volumes de ventes à nos clients existants, notamment concernant les contrats d’achat-revente à faible marge et par plus d’internalisation chez quelques clients importants, partiellement compensées par des initiatives de cross-selling et l’acquisition de nouveaux clients.

Le chiffre d’affaires d’Atos – Amérique du Nord a atteint 299 millions d’euros au troisième trimestre 2025, en baisse organique de -28,8 % par rapport au troisième trimestre 2024. Cette baisse s’explique principalement par les sorties de contrats intervenues en 2024 et par une nette réduction de périmètre de certains clients existants. L’activité ne bénéficie pas encore de l’amélioration de la dynamique commerciale, même si des signes de reprise sont perceptibles, avec une hausse des prises de commandes d’une année sur l’autre.

Le chiffre d’affaires d’Atos - France a atteint 264 millions d’euros au troisième trimestre 2025, en baisse organique de -11,6 % par rapport au troisième trimestre 2024. La performance a été considérablement affectée par la prise d’effet des résiliations de contrats de 2024 et par des baisses d’activité inattendues dans le secteur public au cours de la dernière partie du trimestre, en raison de l’incertitude politique. Cela a été partiellement compensé par une bonne dynamique de cross-selling.

Le chiffre d'affaires d’Atos - Royaume-Uni et Irlande a atteint 243 millions d’euros au troisième trimestre 2025, en baisse organique de –30,5 % par rapport au troisième trimestre 2024. Cette performance s’explique principalement par des sorties volontaires de contrats, notamment dans les activités de Business Process Outsourcing (BPO), comme avec DWP PIP (Department for Work and Pensions Personal Independence Payment) dans le secteur de la santé.

Le chiffre d'affaires d’Atos - Marchés internationaux a atteint 251 millions d’euros au troisième trimestre 2025, en baisse organique de –20 % par rapport au troisième trimestre 2024. Cette baisse s’explique principalement par une base de comparaison élevée en 2024, principalement liée aux activités des Jeux Olympiques de Paris 2024, ainsi que par la réduction progressive de certains contrats en Asie-Pacifique et en Suisse.

Le chiffre d'affaires d’Atos - Benelux et pays nordiques s’est élevé à 202 millions d’euros au troisième trimestre 2025, en baisse organique de –1 % par rapport au troisième trimestre 2024. Cette performance reflète la réduction de certains contrats, partiellement compensée par des opportunités d’upsell et de cross-selling, notamment dans le secteur public.

Le chiffre d'affaires d'Eviden s'est élevé à 356 millions d’euros au troisième trimestre 2025, en hausse organique de +77,1 % par rapport au troisième trimestre 2024. Cette solide performance s’explique principalement par la contribution d’environ 200 millions d’euros du contrat Jupiter, partiellement atténuée par d’autres effets de saisonnalité des activités de Advanced Computing.

Prises de commandes et carnet de commandes

Activité commerciale

Les prises de commandes ont atteint 1 310 millions d'euros au troisième trimestre 2025. Les activités Cloud et Cyber ont progressé d’une année sur l’autre, tandis que les offres régionales ont été davantage affectées par l'incertitude macroéconomique et une sélectivité accrue. Par région, l'Amérique du Nord et l'Allemagne, l'Autriche et l'Europe centrale ont enregistré une croissance par rapport à la même période de l’année précédente reflétant l'amélioration de la dynamique commerciale.

Le ratio book-to-bill s'est établi à 66 % au troisième trimestre 2025, stable par rapport à l'année précédente.

Le ratio book-to-bill de la SBU Atos au troisième trimestre 2025 s'est établi à 69 %, en hausse de 9 points par rapport à la même période l'année dernière.

Le ratio book-to-bill de la SBU Eviden s'est établi à 53 % au troisième trimestre 2025, en baisse de 52 points par rapport au troisième trimestre 2024 proforma, établi à 105 % en raison d'une forte saisonnalité.

La majeure partie de l'augmentation des cross-sells et renouvellements est venue des contrats de taille moyenne au troisième trimestre 2025 et de la bonne dynamique des activités Cloud et Cyber qui ont enregistré des prises de commandes en hausse. Les principales signatures de contrats au troisième trimestre 2025 comprenaient :

Le renouvellement d'un contrat de 262 millions de dollars avec un client américain public existant depuis 12 ans, le Texas Department of Information Resources, dans le domaine du cloud et des infrastructures modernes, pour une durée supplémentaire de deux ans

L'obtention d'un contrat avec un fournisseur nord-américain de solutions B2B pour le lieu de travail, client depuis 15 ans, dans le domaine du cloud et des infrastructures modernes, pour un montant de 38 millions de dollars de commandes converties au troisième trimestre 2025 et signé pour une durée de 4 ans

Un nouveau contrat dans le domaine des données et de l'IA avec un client public allemand existant, signé pour une durée de 4 ans, pour un montant de 32 millions d'euros

La prolongation d'un contrat de 31 millions d'euros et de 6 ans avec une société d'ingénierie mondiale également basée en Allemagne

Carnet de commandes et pipeline commercial

À la fin du mois de septembre 2025, le carnet de commandes total s'élevait à 10,6 milliards d'euros, soit 1,3 année de chiffre d'affaires. Le montant total des propositions commerciales pondérées total s'élevait à 4,3 milliards d'euros à la fin du mois de septembre 2025.

Ressources humaines

L'effectif total du Groupe s'élevait à 66 968 personnes à la fin septembre 2025, soit une baisse de 3,8 % par rapport au début du mois de juillet 2025.

Au cours du troisième trimestre 2025, le Groupe a effectué 1 692 recrutements, dont 92 % étaient des employés directs. Le taux de départs volontaires pour le troisième trimestre 2025 s'est établi à 14,4 %, contre 17,7 % au troisième trimestre 2024. Le taux de départs volontaires sur 9 mois s’est établi à 15,1%.

Mise à jour sur l’exécution du plan Genesis

A l'occasion du Capital Markets Day qui s'est tenu le 14 mai 2025, le Groupe a dévoilé « Genesis », son plan stratégique et de transformation pour les quatre prochaines années. Il comprend 22 axes de travail regroupés sous 7 piliers : Croissance, Ressources humaines, Revue de la présence géographique, Revue du portefeuille de contrats, Marge sur projets, Réduction des coûts, Génération de trésorerie.

Au cours du troisième trimestre 2025, des progrès significatifs ont été réalisés, parmi lesquels :

Ressources humaines : l'organisation de la ligne métier (business line) Data & AI est pleinement opérationnelle depuis août 2025. Atos Group a également lancé un programme de transformation des compétences en IA à l'échelle du Groupe afin de renforcer les capacités internes. Cette initiative multi-volets comprend SAIL 2025, un programme stratégique de leadership en IA de 18 semaines destiné aux cadres supérieurs. Des programmes complémentaires de formation de base et de maîtrise de l'IA sont mis en place pour améliorer les compétences des collaborateurs au niveau mondial. Des programmes de formation à la vente et de perfectionnement ont été développés et sont en cours de déploiement. Le nouveau programme LTI (Long-Term Incentive) destiné aux principaux dirigeants a été lancé ; il est parfaitement aligné sur les intérêts des actionnaires.

: l'organisation de la ligne métier (business line) Data & AI est pleinement opérationnelle depuis août 2025. Atos Group a également lancé un programme de transformation des compétences en IA à l'échelle du Groupe afin de renforcer les capacités internes. Cette initiative multi-volets comprend SAIL 2025, un programme stratégique de leadership en IA de 18 semaines destiné aux cadres supérieurs. Des programmes complémentaires de formation de base et de maîtrise de l'IA sont mis en place pour améliorer les compétences des collaborateurs au niveau mondial. Des programmes de formation à la vente et de perfectionnement ont été développés et sont en cours de déploiement. Le nouveau programme LTI (Long-Term Incentive) destiné aux principaux dirigeants a été lancé ; il est parfaitement aligné sur les intérêts des actionnaires. Revue de la présence géographique : le Groupe poursuivi la rationalisation de ses activités avec six pays supplémentaires désormais inactifs sur le plan commercial et opérationnel (hors activités des Global Delivery Centers).

: le Groupe poursuivi la rationalisation de ses activités avec six pays supplémentaires désormais inactifs sur le plan commercial et opérationnel (hors activités des Global Delivery Centers). Optimisation des coûts d’exécution et des frais généraux : les taux de facturation sont restés stables au cours du troisième trimestre, malgré l'augmentation de l’offshoring. Le plan de restructuration a progressé à un rythme soutenu, avec : une réduction de 1 831 employés au cours de la période et un coût de restructuration cash de 87 millions d'euros ; le lancement d'un plan de réorganisation en France en septembre.





les taux de facturation sont restés stables au cours du troisième trimestre, malgré l'augmentation de l’offshoring. Le plan de restructuration a progressé à un rythme soutenu, avec :

Les économies de coûts hors personnel se sont poursuivies afin de contribuer à l’amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Position de liquidité au troisième trimestre 2025



Pour rappel, la publication de la position de liquidité trimestrielle s’inscrit dans le cadre des obligations de reporting récurrentes définies et convenues avec les créanciers financiers du Groupe.

La variation nette de la trésorerie2 au troisième trimestre 2025 est estimée à environ -38 millions d’euros, incluant un impact de -87 millions d’euros lié à la restructuration, sans recours à l'affacturage des créances ou à une optimisation spécifique des dettes commerciales. Ce montant est calculé avant l’impact estimé des fluctuations de taux de change, évalué à +11 millions d’euros.

Au 30 septembre 2025, l’estimation de la position de liquidité3 d'Atos Group s'élève à 1 769 millions d’euros, comparé à 1 804 millions d’euros au 30 juin 2025, et plus de 1,1 milliard d’euros au-dessus du seuil de 650 millions d’euros requis par la documentation de crédit. Cette estimation comprend :

En millions d’euros 30 septembre 2025 (estimation) 30 juin 2025 (chiffres réels) Variation Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 329 1 364 -35 Dont paiements reçus avant la date d'échéance de la facture 136





143 -7 Facilité de crédit renouvelable (« FCR ») non tirée 440 440 - Liquidité totale 1 769 1 804 -35

Perspectives financières

Le Groupe confirme ses objectifs de rentabilité et de trésorerie pour l'ensemble de l'année 2025, tandis que l'évolution du chiffre d'affaires devrait refléter i/ des effets de change défavorables (impact négatif d'environ 0,2 milliard d'euros depuis le début de l'année par rapport aux taux du 31 décembre 2024), ii/ les mesures stratégiques prises dans le cadre du plan de transformation Genesis visant à réduire les revenus générés par les contrats à faible rentabilité et déficitaires grâce à une discipline commerciale rigoureuse, et iii/ la faiblesse générale du marché.

En conséquence, le Groupe prévoit :

Plus de 8 milliards d'euros 4 de chiffre d'affaires 5

de chiffre d'affaires Une marge opérationnelle d'environ 340 million d’euros, soit supérieure à 4% du chiffre d’affaires

Une variation nette de la trésorerie2 meilleure que -350 millions d'euros





La trajectoire financière à long terme reste inchangée.

En 2026, le Groupe prévoit une croissance organique positive et une variation nette positive de trésorerie 2 avant remboursement de la dette, M&A et l’impact des fluctuations du taux de change





avant remboursement de la dette, M&A et l’impact des fluctuations du taux de change En 2028, avec l'hypothèse d'une cession de l’activité Advanced Computing au cours de l'exercice 2026 et d'une réduction progressive de sa présence géographique, le Groupe anticipe les performances suivantes :



Une croissance organique du chiffre d’affaires entre 8,5 et 9 milliards d'euros, représentant un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 5 à 7 % entre 2025 et 2028. Des opérations de M&A stratégiques, ciblées et rigoureuses pourraient permettre de porter ce chiffre d’affaires jusqu'à 9 à 10 milliards d'euros Une marge opérationnelle d’environ 10 %, portée par la mise en œuvre des initiatives de réduction des coûts et d’une croissance structurellement rentable, partiellement compensée par l’accélération des investissements en R&D Un ratio d’endettement net inférieur à 1,5x dette nette/OMDAL 6 . Dans le cadre de sa trajectoire vers une notation “investment grade”, le Groupe vise l’obtention d’un profil de notation BB dès 2027



ANNEXES

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024 périmètre constant et réconciliation des taux de change

Pour l’analyse de la performance du Groupe, le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025 est comparé au chiffre d’affaires du troisième trimestre 2024 à périmètre et taux de change constants.

Le rapprochement entre le chiffre d’affaires publié du troisième trimestre 2024 et le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2024 à périmètre et taux de change constants est présenté ci-dessous, par segment.

Chiffre d'affaires

T3 2024

En millions d'euros T3 2024 publié Retraitement T3

2024 Retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change T3 2024* ATOS 1 994 109 2 103 -1 -38 -55 2 010 Allemagne, Autriche et Europe centrale 398 28 426 0 -6 0 421 Amérique du Nord 434 17 451 0 0 -31 420 France 307 18 325 -1 -25 0 299 Royaume-Uni et Irlande 350 9 359 0 0 -10 349 Marchés internationaux 323 12 335 0 -7 -14 314 Benelux et pays nordiques 179 24 204 0 0 0 204 Global delivery centers 2 1 3 0 0 0 2 Eviden 311 -109 202 1 0 -1 201 Structures globales 0 0 0 0 0 0 0 Total Groupe 2 305 0 2 305 0 -38 -56 2 211

*à périmètre constant et taux de change moyens de septembre 2025

Le retraitement correspond au transfert des activités de cybersécurité d’Eviden à Atos.

Les effets de périmètre s’élèvent à –38 millions d’euros. Ils ont principalement porté sur la cession de Worldgrid en France, sur les Marchés Internationaux (Ibérie) et en Allemagne.

Les effets de change ont eu un impact négatif de –56 millions d’euros sur le chiffre d’affaires. Ils proviennent essentiellement de la dépréciation du dollar américain, de la livre sterling et du peso argentin.

Chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2024 à périmètre constant et réconciliation des effets de change

Pour l’analyse de la performance du Groupe, le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2025 est comparé à celui des neuf premiers mois de 2024 à périmètre et taux de change constants.

La réconciliation entre le chiffre d’affaires publié des neuf premiers mois de 2024 et le chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants est présentée ci-dessous, par segment.

Chiffre d'affaires

9-mois 2024 9-mois 2024 publié





Retraitement





9-mois 2024 Retraité





Transferts internes





Effets de périmètre





Effets taux de change





9-mois 2024*





En millions d'euros ATOS 6 252 343 6 595 -4 -123 -68 6 400 Allemagne, Autriche et Europe centrale 1 177 90 1 267 0 -17 1 1 251 Amérique du Nord 1 383 55 1 438 0 0 -40 1 398 France 993 56 1 050 -5 -83 0 962 Royaume-Uni et Irlande 1 141 27 1 168 0 0 3 1 170 Marchés internationaux 998 39 1 037 0 -23 -31 982 Benelux et pays nordiques 554 73 627 1 0 0 629 Global delivery centers 6 39 1 037 0 0 0 8 Eviden 1 016 -343 673 4 0 -1 675 Structures globales 0 0 0 0 0 0 0 Total Groupe 7 268 0 7 268 0 -124 -69 7 075

*à périmètre constant et taux de change moyens de septembre 2025

Glossaire

Capital d'exploitation utilisé : Le capital d'exploitation utilisé comprend les immobilisations nettes et le fonds de roulement net, à l'exclusion du goodwill et des actifs nets détenus en vue de la vente.

Actifs ou passifs courants et non courants : Une distinction est faite entre les actifs et les passifs courants et non courants dans l'état consolidé de la situation financière. Atos a classé comme actifs et passifs à court terme les actifs et passifs qu'Atos prévoit de réaliser, d'utiliser ou de régler au cours de son cycle normal d'opérations, qui peut s'étendre au-delà de 12 mois après la fin de la période. Les actifs et passifs courants, hors partie courante des emprunts, dettes locatives et provisions, et les instruments financiers courants représentent le besoin en fonds de roulement du Groupe.

DSO : (Jours de ventes exceptionnelles). Le DSO est le montant des comptes clients (y compris les actifs sur contrats) exprimé en jours de revenus (selon le principe du dernier entré, premier sorti). Le nombre de jours est calculé conformément au calendrier grégorien.

Croissance organique : La croissance organique représente le pourcentage de croissance d'une unité à périmètre et taux de change constants.

TCAM : Le taux de croissance annuel moyen reflète le taux de croissance annuel moyen sur une période de temps spécifiée supérieure à un an. Il s'agit de calculer en divisant la valeur à la fin de la période en question par sa valeur au début de cette période, en élevant le résultat à la puissance un divisé par la durée de la période et en soustrayant un du résultat ultérieur. À titre d'exemple : TCAC du chiffre d'affaires 2019-2021 = (Chiffre d'affaires 2021 / Chiffre d'affaires 2018) (1/3) -1.

Marge d'exploitation : La marge d'exploitation est égale aux revenus externes moins les charges de personnel et d'exploitation. Il est calculé avant les autres produits et charges d'exploitation tels que définis ci-dessous.

Autres produits et charges d'exploitation :

Les autres produits et charges d'exploitation comprennent :

l'amortissement et la dépréciation des immobilisations incorporelles comptabilisées dans le cadre de regroupements d'entreprises, telles que les relations avec les clients, les technologies et le goodwill ;

lors de la comptabilisation des regroupements d'entreprises, le Groupe peut comptabiliser des provisions dans l'état d'ouverture de la situation financière pour une période de 12 mois au-delà de la date du regroupement d'entreprises. Après la période de 12 mois, les provisions non utilisées résultant de changements de circonstances sont reprises dans le compte de résultat sous la rubrique « Autres produits et charges d'exploitation » ;

le coût d'acquisition et d'intégration des entités nouvellement contrôlées, y compris l'indexation sur les bénéfices de bénéfices avec ou sans conditions de présence ;

les plus-values ou moins-values nettes de cessions de sociétés ou d'établissements consolidés ;

la juste valeur des actions attribuées aux salariés, y compris les cotisations sociales ;

les charges de restructuration et de rationalisation liées aux regroupements d'entreprises ou qualifiées d'inhabituelles, peu fréquentes et anormales. Lorsqu'un plan de restructuration est éligible aux autres produits et charges d'exploitation, la rationalisation immobilière associée et les coûts associés concernant les locaux sont présentés sur la même ligne ;

les effets de réduction sur les coûts de restructuration et les effets des modifications du régime sur les régimes à prestations définies résultant d'événements déclencheurs qui ne sont pas sous le contrôle de la direction d'Atos ;

le gain ou la perte nette sur les actifs corporels et incorporels qui ne font pas partie de l'activité principale d'Atos, tels que l'immobilier ;

d'autres revenus ou dépenses inhabituels, anormaux et peu fréquents, tels que des litiges ou des litiges majeurs.





Marge brute et coûts indirects : La marge brute est composée des revenus moins les coûts directs des marchandises vendues. Les coûts directs se rapportent à la génération de produits et/ou de services livrés aux clients, tandis que les coûts indirects comprennent tous les coûts liés au personnel indirect (définis ci-après), qui ne sont pas directement liés à la réalisation du chiffre d'affaires. La marge opérationnelle comprend la marge brute diminuée des coûts indirects.

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) : pour Atos, l'EBITDA est basé sur la marge opérationnelle diminuée des éléments non monétaires et est appelé OMDA (Operating Margin before Depreciation and Amortization).

L'OMDA (Marge Opérationnelle avant Dépréciation et Amortissement) est calculée comme suit :

Marge opérationnelle :

moins - Amortissement des immobilisations (tel qu'indiqué dans le « rapport financier »)

moins – Amortissement du droit d'utilisation (tel qu'indiqué dans le « rapport financier »)

moins - Charge nette (libération) de provisions (composée de la charge nette de provisions pour actifs courants et de la charge nette de provisions pour éventualités et pertes, toutes deux présentées dans le « rapport financier »)

moins - Charge nette (libération) des provisions pour pensions (telle qu'indiquée dans le « rapport financier »).

OMDAL : OMDA moins Paiements des loyers

Gearing : La proportion, exprimée en pourcentage de l'endettement net par rapport aux capitaux propres totaux (part du Groupe et intérêts minoritaires).

Taux de couverture des intérêts : Marge opérationnelle divisée par le coût net de l'endettement financier, exprimé en multiple.

Ratio de levier : dette nette (hors avances non sollicitées reçues des clients et hors l’ajustement de fair value IFRS 9) divisée par l’OMDAL sur 12 mois

Bénéfice (perte) d'exploitation : Le bénéfice (perte) d'exploitation comprend le bénéfice (la perte) net avant impôts différés et exigibles, le résultat financier net (la charge) et la quote-part du bénéfice net (de la perte nette) des participations mises en équivalence.

Flux de trésorerie d'exploitation : Flux de trésorerie provenant des opérations et calculé comme une différence entre les frais d'exploitation restants, les dépenses d'investissement nettes, le paiement de loyer et la variation du besoin en fonds de roulement.

Trésorerie nette ou endettement net : La trésorerie nette ou la dette nette comprend le total des emprunts (obligations, prêts à court et à long terme, titrisation et autres emprunts), des actifs et passifs financiers à court terme portant intérêt à l'échéance inférieure à 12 mois, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Les passifs associés aux contrats de location et aux dérivés sont exclus de la dette nette.

Free Cash-Flow (FCF) : Le Free Cash-Flow représente la variation de la trésorerie nette ou de l'endettement net, hors augmentation de capital, rachat d'actions, dividendes versés aux actionnaires et aux participations ne donnant pas le contrôle, acquisition ou cession nette de sociétés.

Bénéfice (perte) par action (BPA) : Le BPA de base correspond au bénéfice net (à la perte nette) divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période. Le BPA dilué correspond au bénéfice net (à la perte nette) divisé par le nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires pour la période (nombre d'actions en circulation + instruments dilutifs à effet dilutif).

Chiffre d'affaires : Chiffre d'affaires lié aux ventes d'Atos à des tiers (hors TVA).

TCV (Total Contract Value) : La Valeur Totale d'un Contrat à la signature (prévision ou estimation) sur sa durée représente la commande ferme et la partie contractuelle du contrat à l'exclusion de toute clause sur décision du client, à titre de clause de rétractation anticipée, d'option supplémentaire ou de renouvellement.

Saisie de commande/réservation : Les CGV, commandes ou avenants signés pendant une période définie. Lorsqu'une offre est remportée (contrat signé), la valeur totale du contrat est ajoutée au backlog et l'écriture de la commande est reconnue.

Book-to-invoice : Le ratio book-to-invoice est le ratio exprimé en pourcentage de la saisie de commande au cours d'une période divisé par le chiffre d'affaires de la même période.

Couverture du carnet de commandes/commandes : La valeur des contrats, commandes et modifications signés qui restent à comptabiliser sur la durée de vie de leur contrat.

Pipeline : La valeur des revenus qui peuvent être tirés des propositions commerciales en suspens émises aux clients. Le pipeline qualifié applique un pourcentage estimé de probabilité de succès de la proposition.

Personnel direct : Le personnel direct comprend le personnel permanent et les sous-traitants, dont le travail est facturable à un tiers.

Personnel indirect : Le personnel indirect comprend le personnel permanent ou les sous-traitants, qui ne sont pas facturables aux clients. Le personnel indirect n'est pas directement impliqué dans la création de produits et/ou de services offerts aux clients.

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 67 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, enrichies par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

