Purpose Investments Inc. annonce les distributions d'octobre 2025

TORONTO, 20 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer des distributions pour le mois de d'octobre 2025 pour ses fonds négociés en bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe (les « Fonds »).

La date ex-distribution de tous les fonds à capital variable est le 29 octobre, 2025. La date ex-distribution pour tous les fonds à capital fixe est le 31 octobre, 2025.

Fonds à capital variableSymbole boursierDistribution par action/partDate d’enregistrementDate de paiementFréquence des distributions
FNB Actions à revenu Apple (AAPL) Purpose – parts de FNBAPLY0,1667 $29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu Couche-Tard (ATD)ATDY0,0650 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds de revenu de sociétés financières canadiennes Purpose – série FNBBNC0,1225 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNBBND0,0866 $29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB libellées en dollars américainsBND.U0,0960$29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu Banque Scotia (BNS)BNSY0,1000 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu Brookfield (BN)BNY0,0650 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB Actions à revenu Berkshire Hathaway (BRK) Purpose – parts de FNBBRKY0,1500 $29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNBBTCY0,0850 $29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une deviseBTCY.B0,0970 $29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB libellées en dollars américainsBTCY.U0,0815 $ US29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu Canadian Natural Resources (CNQ) – parts de FNBCNQY0,1400 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Monthly
Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNBCROP0,0875 $29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB libellées en dollars américainsCROP.U0,0975 $ US29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu Dollarama (DOL)DOLY0,0550 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu Enbridge (ENB)ENBY0,1100 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNBETHY0,0473 $29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une deviseETHY.B0,0584 $29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américainsETHY.U0,0461 $ US29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNBFLX0,0461 $29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une deviseFLX.B0,0551 $29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américainsFLX.U0,0385 $ US29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Catégorie d’obligations mondiales Purpose – parts de FNBIGB0,0723 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB Actions à revenu Microsoft (MSFT) Purpose – parts de FNBMSFY0,1750 $29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds de rendement amélioré Purpose – série FNBPAYF0,1375 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds d’obligations de rendement global Purpose – série FNBPBD0,0590 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds de dividendes de base Purpose – série FNBPDF0,1050 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds de dividendes amélioré Purpose – série FNBPDIV0,0950 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds de revenu immobilier Purpose – série FNBPHR0,0720 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds de dividendes international Purpose – série FNBPID0,0780 $29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds de revenu mensuel Purpose – série FNBPIN0,0830 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds à revenu multi-actifs Purpose – parts de FNBPINC0,0840 $29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds de revenu prudent Purpose – série FNBPRP0,0600 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds à revenu élevé Purpose – série FNBPYF0,1100 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devisePYF.B0,1230 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise libellée en dollars américainsPYF.U0,1200 $¹ US29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu RBC (RY)RBCY0,0900 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds de revenu d’actions de base Purpose – série FNBRDE0,0875 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds de dividendes marchés émergents Purpose – parts de FNBREM0,0950 $29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds d’actions privilégiées canadiennes Purpose – parts de FNBRPS0,0950 $29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – série FNBRPU0,0940 $29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise²RPU.B / RPU.U0,0940 $29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu Shopify (SHOP)SHPY0,1800 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds de rendement stratégique Purpose – parts de FNBSYLD0,0970 $29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu TD (TD)TDY0,1400 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu TELUS (T)TY0,0900 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB Actions à revenu AMD (AMD) Purpose – série FNBYAMD0,3000 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB Actions à revenu Amazon (AMZN) Purpose – parts de FNBYAMZ0,4500 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB Actions à revenu Broadcom (AVGO) Purpose – série FNBYAVG0,3300 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB Actions à revenu Coinbase (COIN) Purpose – série FNBYCON0,4500 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB Actions à revenu Costco (COST) Purpose – série FNBYCST0,1600 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB Actions à revenu Alphabet (GOOGL) Purpose – parts de FNBYGOG0,2800 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB Actions à revenu Tech Innovators Purpose – série FNBYMAG0,2000 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB Actions à revenu META (META) Purpose – série FNBYMET0,3000 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB Actions à revenu Netflix (NFLX) Purpose Actions – série FNBYNET0,2500 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB Actions à revenu NVIDIA (NVDA) Purpose – parts de FNBYNVD0,7500 $29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB Actions à revenu Palantir (PLTR) Purpose – série FNBYPLT0,5000 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB Actions à revenu Tesla (TSLA) Purpose – parts de FNBYTSL0,6000 $29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
FNB Actions à revenu UnitedHealth Group (UNH) Purpose – série FNBYUNH0,1500 $¹29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
      
Fonds à capital fixeSymbole boursierDistribution par action/partDate d’enregistrementDate de paiementFréquence des distributions
Big Banc Split Corp. – catégorie ABNK0,1200 $¹31 octobre 202514 novembre 2025Mensuel
Big Banc Split Corp. – catégorie ABNK.PR.A0,0700 $¹31 octobre 202514 novembre 2025Mensuel


Distributions estimatives de d'octobre 2025 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose

Les taux de distribution de d'octobre 2025 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose sont estimés comme suit :

Nom du fondsSymbole boursierDistribution estimative par partDate d’enregistrementDate de paiementFréquence des distributions
Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNBMNU.U0,3861 $ US29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds de gestion de trésorerie Purpose – parts de FNBMNY0,2509 $29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose – parts de FNBPSA0,1136 $29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel
Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNBPSU.U0,3752 $ US29 octobre 20254 novembre 2025Mensuel


Purpose prévoit de publier un communiqué de presse vers le 28 octobre, 2025, dans lequel sera indiqué le taux de distribution définitif du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, du Fonds de gestion de trésorerie Purpose, du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et du Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose. La date ex-distribution sera le 29 octobre, 2025.

(1)Le dividende est désigné comme un dividende canadien « déterminé » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire.
(2)Les parts de FNB non couvertes par rapport à une devise du Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose sont assorties d’une option d’achat en dollars canadiens et en dollars américains. La distribution par part est déclarée en dollars canadiens, mais la distribution au titre de l’option d’achat en dollars américains (RPU.U) sera effectuée en dollars américains. La conversion en dollars américains sera effectuée au taux de change en vigueur à la fin de la journée à la date ex-distribution.
  

À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose Investments est une société de gestion d’actifs comptant plus de 26 milliards de dollars sous gestion. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatif gérés. Purpose Investments est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec :
Keera Hart
Keera.Hart@kaiserpartners.com
905‑580‑1257

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera rendu. Si les titres sont achetés ou vendus sur un marché boursier, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que leur valeur liquidative courante. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.


