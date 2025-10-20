Purpose Investments Inc. annonce les distributions d'octobre 2025

TORONTO, 20 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer des distributions pour le mois de d'octobre 2025 pour ses fonds négociés en bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe (les « Fonds »).

La date ex-distribution de tous les fonds à capital variable est le 29 octobre, 2025. La date ex-distribution pour tous les fonds à capital fixe est le 31 octobre, 2025.



Fonds à capital variable Symbole boursier Distribution par action/part Date d’enregistrement Date de paiement Fréquence des distributions FNB Actions à revenu Apple (AAPL) Purpose – parts de FNB APLY 0,1667 $ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Couche-Tard (ATD) ATDY 0,0650 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds de revenu de sociétés financières canadiennes Purpose – série FNB BNC 0,1225 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB BND 0,0866 $ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains BND.U 0,0960$ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Banque Scotia (BNS) BNSY 0,1000 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Brookfield (BN) BNY 0,0650 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Berkshire Hathaway (BRK) Purpose – parts de FNB BRKY 0,1500 $ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB BTCY 0,0850 $ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise BTCY.B 0,0970 $ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains BTCY.U 0,0815 $ US 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Canadian Natural Resources (CNQ) – parts de FNB CNQY 0,1400 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Monthly Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB CROP 0,0875 $ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains CROP.U 0,0975 $ US 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Dollarama (DOL) DOLY 0,0550 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Enbridge (ENB) ENBY 0,1100 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB ETHY 0,0473 $ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise ETHY.B 0,0584 $ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains ETHY.U 0,0461 $ US 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB FLX 0,0461 $ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise FLX.B 0,0551 $ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains FLX.U 0,0385 $ US 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Catégorie d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB IGB 0,0723 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Microsoft (MSFT) Purpose – parts de FNB MSFY 0,1750 $ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds de rendement amélioré Purpose – série FNB PAYF 0,1375 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds d’obligations de rendement global Purpose – série FNB PBD 0,0590 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds de dividendes de base Purpose – série FNB PDF 0,1050 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds de dividendes amélioré Purpose – série FNB PDIV 0,0950 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds de revenu immobilier Purpose – série FNB PHR 0,0720 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds de dividendes international Purpose – série FNB PID 0,0780 $ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds de revenu mensuel Purpose – série FNB PIN 0,0830 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds à revenu multi-actifs Purpose – parts de FNB PINC 0,0840 $ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds de revenu prudent Purpose – série FNB PRP 0,0600 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB PYF 0,1100 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise PYF.B 0,1230 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise libellée en dollars américains PYF.U 0,1200 $¹ US 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu RBC (RY) RBCY 0,0900 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds de revenu d’actions de base Purpose – série FNB RDE 0,0875 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds de dividendes marchés émergents Purpose – parts de FNB REM 0,0950 $ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds d’actions privilégiées canadiennes Purpose – parts de FNB RPS 0,0950 $ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – série FNB RPU 0,0940 $ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise² RPU.B / RPU.U 0,0940 $ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Shopify (SHOP) SHPY 0,1800 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds de rendement stratégique Purpose – parts de FNB SYLD 0,0970 $ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu TD (TD) TDY 0,1400 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu TELUS (T) TY 0,0900 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu AMD (AMD) Purpose – série FNB YAMD 0,3000 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Amazon (AMZN) Purpose – parts de FNB YAMZ 0,4500 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Broadcom (AVGO) Purpose – série FNB YAVG 0,3300 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Coinbase (COIN) Purpose – série FNB YCON 0,4500 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Costco (COST) Purpose – série FNB YCST 0,1600 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Alphabet (GOOGL) Purpose – parts de FNB YGOG 0,2800 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Tech Innovators Purpose – série FNB YMAG 0,2000 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu META (META) Purpose – série FNB YMET 0,3000 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Netflix (NFLX) Purpose Actions – série FNB YNET 0,2500 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu NVIDIA (NVDA) Purpose – parts de FNB YNVD 0,7500 $ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Palantir (PLTR) Purpose – série FNB YPLT 0,5000 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Tesla (TSLA) Purpose – parts de FNB YTSL 0,6000 $ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu UnitedHealth Group (UNH) Purpose – série FNB YUNH 0,1500 $¹ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds à capital fixe Symbole boursier Distribution par action/part Date d’enregistrement Date de paiement Fréquence des distributions Big Banc Split Corp. – catégorie A BNK 0,1200 $¹ 31 octobre 2025 14 novembre 2025 Mensuel Big Banc Split Corp. – catégorie A BNK.PR.A 0,0700 $¹ 31 octobre 2025 14 novembre 2025 Mensuel



Distributions estimatives de d'octobre 2025 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose

Les taux de distribution de d'octobre 2025 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose sont estimés comme suit :

Nom du fonds Symbole boursier Distribution estimative par part Date d’enregistrement Date de paiement Fréquence des distributions Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB MNU.U 0,3861 $ US 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds de gestion de trésorerie Purpose – parts de FNB MNY 0,2509 $ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose – parts de FNB PSA 0,1136 $ 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB PSU.U 0,3752 $ US 29 octobre 2025 4 novembre 2025 Mensuel



Purpose prévoit de publier un communiqué de presse vers le 28 octobre, 2025, dans lequel sera indiqué le taux de distribution définitif du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, du Fonds de gestion de trésorerie Purpose, du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et du Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose. La date ex-distribution sera le 29 octobre, 2025.

(1) Le dividende est désigné comme un dividende canadien « déterminé » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire. (2) Les parts de FNB non couvertes par rapport à une devise du Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose sont assorties d’une option d’achat en dollars canadiens et en dollars américains. La distribution par part est déclarée en dollars canadiens, mais la distribution au titre de l’option d’achat en dollars américains (RPU.U) sera effectuée en dollars américains. La conversion en dollars américains sera effectuée au taux de change en vigueur à la fin de la journée à la date ex-distribution.

À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose Investments est une société de gestion d’actifs comptant plus de 26 milliards de dollars sous gestion. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatif gérés. Purpose Investments est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec :

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905‑580‑1257

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera rendu. Si les titres sont achetés ou vendus sur un marché boursier, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que leur valeur liquidative courante. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.