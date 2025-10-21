POSITIVE AUSWIRKUNGEN IM BEREICH NACHHALTIGKEIT SCHAFFEN

Sika treibt ihre Nachhaltigkeitsstrategie mit der Einführung des Sika® Carbon Compass voran –einer automatisierten Plattform zur Berechnung des Product Carbon Footprints (PCF). Die Berechnungsmethode wurde vom TÜV Rheinland, Deutschland, unabhängig geprüft und entspricht international anerkannten Standards. Mit diesem zertifizierten Ansatz stellt Sika verlässliche Daten zu CO₂-Emissionen bereit, die es den Kunden ermöglichen, fundierte und klimabewusste Entscheidungen zu treffen.





Sikas Kunden profitieren vom Zugang zu fundierten Emissionsdaten die intelligentere Entscheidungen und eine effiziente Planung ermöglichen. Automatisierte PCF-Erkenntnisse vereinfachen die Berichterstattung und steigern die Wettbewerbsfähigkeit bei Ausschreibungen, wodurch die Glaubwürdigkeit entlang nachhaltiger Wertschöpfungsketten gestärkt wird. Darüber hinaus befähigt der Sika® Carbon Compass die Kunden, aktuelle Standards zu erfüllen und eine führende Rolle in zukünftigen Nachhaltigkeitsrahmen wie der Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) und der Bauprodukteverordnung (CPR) einzunehmen.



«Unsere Kunden suchen nach effektiven Möglichkeiten, ihre Nachhaltigkeitsziele voranzutreiben und dabei positive Wirkung zu erzielen. Der Sika® Carbon Compass bietet ein verifiziertes, wissenschaftlich fundiertes Tool, das fundierte Entscheidungen und Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht», so Patricia Heidtman, Chief Innovation and Sustainability Officer und Mitglied der Sika Konzernleitung.



Der Sika® Carbon Compass spiegelt das langfristige Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit wider und ist ein weiteres zentrales Element der Sika Strategie 2028. Durch die Integration von CO₂-Intelligenz in jede Produktentscheidung unterstützt die Plattform messbare Fortschritte im Klimaschutz – zum Vorteil der Kunden und im Sinne der Umwelt gleichermassen.

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die mehr als 34’000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.

