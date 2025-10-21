Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 13 octobre au 14 octobre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 13 octobre au 14 octobre 2025

Saint-Cloud, le 21 octobre 2025        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 13 octobre 2025 au 14 octobre 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49213/10/2025FR001243512134 88323,9273XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49213/10/2025FR001243512120 00023,9266CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49213/10/2025FR00124351212 50023,9250TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49213/10/2025FR00124351212 50023,9124AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49214/10/2025FR00124351218 27123,9778XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49214/10/2025FR00124351219 98523,9891CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49214/10/2025FR00124351211 16823,9882AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49214/10/2025FR00124351211 12823,9821TQEX
 Total80 43523,9411 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

