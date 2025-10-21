Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 13 octobre au 14 octobre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 13 octobre au 14 octobre 2025

Saint-Cloud, le 21 octobre 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 13 octobre 2025 au 14 octobre 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/10/2025 FR0012435121 34 883 23,9273 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/10/2025 FR0012435121 20 000 23,9266 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/10/2025 FR0012435121 2 500 23,9250 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/10/2025 FR0012435121 2 500 23,9124 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 14/10/2025 FR0012435121 8 271 23,9778 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 14/10/2025 FR0012435121 9 985 23,9891 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 14/10/2025 FR0012435121 1 168 23,9882 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 14/10/2025 FR0012435121 1 128 23,9821 TQEX Total 80 435 23,9411

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

