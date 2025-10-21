OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
21 October 2025
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 20 October 2025 it had purchased a total of 142,053 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|117,865
|24,188
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|546.50p
|542.50p
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|541.50p
|542.50p
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|543.50p
|542.50p
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 358,903,571 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 358,903,571.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|20-10-2025
|16:26:10
|GBp
|263
|542.50
|XLON
|xHaNWqEswzC
|20-10-2025
|16:26:01
|GBp
|173
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsw9o
|20-10-2025
|16:26:00
|GBp
|55
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsw91
|20-10-2025
|16:26:00
|GBp
|109
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsw93
|20-10-2025
|16:26:00
|GBp
|659
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsw95
|20-10-2025
|16:26:00
|GBp
|278
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsw9P
|20-10-2025
|16:25:55
|GBp
|263
|542.50
|XLON
|xHaNWqEswPz
|20-10-2025
|16:25:40
|GBp
|265
|542.50
|XLON
|xHaNWqEsxit
|20-10-2025
|16:25:22
|GBp
|45
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsxA$
|20-10-2025
|16:25:19
|GBp
|327
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsxGX
|20-10-2025
|16:25:19
|GBp
|833
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsxGd
|20-10-2025
|16:25:19
|GBp
|676
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsxGj
|20-10-2025
|16:25:17
|GBp
|7
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsxPm
|20-10-2025
|16:25:12
|GBp
|1,004
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsujS
|20-10-2025
|16:25:12
|GBp
|4,200
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsuiI
|20-10-2025
|16:25:11
|GBp
|368
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsue3
|20-10-2025
|16:25:11
|GBp
|3
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsueS
|20-10-2025
|16:25:11
|GBp
|251
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsug1
|20-10-2025
|16:25:10
|GBp
|62
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsure
|20-10-2025
|16:25:10
|GBp
|31
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsurg
|20-10-2025
|16:25:10
|GBp
|60
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsurv
|20-10-2025
|16:25:10
|GBp
|673
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsur1
|20-10-2025
|16:25:04
|GBp
|157
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsu@S
|20-10-2025
|16:25:04
|GBp
|31
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsuvX
|20-10-2025
|16:25:03
|GBp
|62
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsuvJ
|20-10-2025
|16:25:03
|GBp
|62
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsuvV
|20-10-2025
|16:25:03
|GBp
|63
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsuuQ
|20-10-2025
|16:25:03
|GBp
|62
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsuxh
|20-10-2025
|16:25:03
|GBp
|93
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsux1
|20-10-2025
|16:25:03
|GBp
|124
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsux7
|20-10-2025
|16:25:03
|GBp
|155
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsuxD
|20-10-2025
|16:25:02
|GBp
|595
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsuxN
|20-10-2025
|16:25:02
|GBp
|186
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsuxP
|20-10-2025
|16:25:02
|GBp
|33
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsuwW
|20-10-2025
|16:25:02
|GBp
|62
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsuwY
|20-10-2025
|16:25:02
|GBp
|62
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsuwh
|20-10-2025
|16:25:02
|GBp
|346
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsuwn
|20-10-2025
|16:25:02
|GBp
|62
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsuwp
|20-10-2025
|16:25:02
|GBp
|359
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsuwv
|20-10-2025
|16:25:02
|GBp
|62
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsuwx
|20-10-2025
|16:25:02
|GBp
|343
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsuw8
|20-10-2025
|16:25:02
|GBp
|62
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsuwA
|20-10-2025
|16:25:02
|GBp
|541
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsuwL
|20-10-2025
|16:25:02
|GBp
|298
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsuwN
|20-10-2025
|16:25:02
|GBp
|573
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsu5i
|20-10-2025
|16:25:02
|GBp
|287
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsu5k
|20-10-2025
|16:25:02
|GBp
|537
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsu55
|20-10-2025
|16:25:02
|GBp
|288
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsu57
|20-10-2025
|16:25:02
|GBp
|498
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsu5Q
|20-10-2025
|16:25:02
|GBp
|317
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsu5S
|20-10-2025
|16:25:01
|GBp
|661
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsu4a
|20-10-2025
|16:25:01
|GBp
|337
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsu4c
|20-10-2025
|16:25:01
|GBp
|861
|542.50
|XLON
|xHaNWqEsu4i
|20-10-2025
|16:25:01
|GBp
|53
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsu4s
|20-10-2025
|16:25:01
|GBp
|264
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsu4u
|20-10-2025
|16:25:01
|GBp
|264
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsu4w
|20-10-2025
|16:25:01
|GBp
|264
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsu4y
|20-10-2025
|16:25:01
|GBp
|459
|542.50
|XLON
|xHaNWqEsu47
|20-10-2025
|16:25:01
|GBp
|411
|542.50
|XLON
|xHaNWqEsu49
|20-10-2025
|16:25:01
|GBp
|78
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsu4E
|20-10-2025
|16:25:01
|GBp
|262
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsu4G
|20-10-2025
|16:25:01
|GBp
|262
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsu4I
|20-10-2025
|16:25:01
|GBp
|262
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsu4K
|20-10-2025
|16:25:01
|GBp
|890
|542.50
|XLON
|xHaNWqEsu4Q
|20-10-2025
|16:25:01
|GBp
|60
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsu7W
|20-10-2025
|16:25:01
|GBp
|263
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsu7Y
|20-10-2025
|16:25:01
|GBp
|263
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsu7a
|20-10-2025
|16:25:01
|GBp
|263
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsu7c
|20-10-2025
|16:25:01
|GBp
|851
|542.50
|XLON
|xHaNWqEsu7i
|20-10-2025
|16:25:01
|GBp
|869
|542.50
|XLON
|xHaNWqEsu7@
|20-10-2025
|16:25:01
|GBp
|60
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsu75
|20-10-2025
|16:25:01
|GBp
|263
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsu77
|20-10-2025
|16:25:01
|GBp
|263
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsu79
|20-10-2025
|16:25:01
|GBp
|263
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsu7B
|20-10-2025
|16:23:51
|GBp
|645
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsvJE
|20-10-2025
|16:23:51
|GBp
|553
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsvJU
|20-10-2025
|16:23:51
|GBp
|1,049
|542.50
|XLON
|xHaNWqEsvIW
|20-10-2025
|16:23:51
|GBp
|461
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsvIY
|20-10-2025
|16:23:50
|GBp
|1,049
|542.50
|XLON
|xHaNWqEsvIT
|20-10-2025
|16:23:25
|GBp
|16
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsczY
|20-10-2025
|16:20:44
|GBp
|367
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsaVM
|20-10-2025
|16:20:44
|GBp
|278
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsaVO
|20-10-2025
|16:20:44
|GBp
|2,249
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsaUZ
|20-10-2025
|16:20:44
|GBp
|1,653
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsaUc
|20-10-2025
|16:20:44
|GBp
|14
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsaUe
|20-10-2025
|16:20:44
|GBp
|146
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsaUg
|20-10-2025
|16:20:44
|GBp
|278
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsaUi
|20-10-2025
|16:20:44
|GBp
|545
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsaUk
|20-10-2025
|16:20:44
|GBp
|14
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsaUm
|20-10-2025
|16:18:55
|GBp
|19
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsYKF
|20-10-2025
|16:18:23
|GBp
|563
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsZqW
|20-10-2025
|16:16:00
|GBp
|720
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsX3g
|20-10-2025
|16:15:07
|GBp
|6
|542.50
|BATE
|xHaNWqEskuL
|20-10-2025
|16:11:19
|GBp
|14
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsgxF
|20-10-2025
|16:07:56
|GBp
|652
|542.50
|BATE
|xHaNWqEsfUw
|20-10-2025
|16:07:35
|GBp
|293
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsMrx
|20-10-2025
|16:03:26
|GBp
|188
|543.50
|XLON
|xHaNWqEsID5
|20-10-2025
|16:03:26
|GBp
|1,103
|543.50
|XLON
|xHaNWqEsIDC
|20-10-2025
|16:03:26
|GBp
|500
|543.50
|XLON
|xHaNWqEsIDE
|20-10-2025
|16:03:26
|GBp
|1,111
|543.50
|XLON
|xHaNWqEsICY
|20-10-2025
|16:03:26
|GBp
|1,117
|543.50
|XLON
|xHaNWqEsICm
|20-10-2025
|16:03:26
|GBp
|1,086
|543.50
|XLON
|xHaNWqEsICy
|20-10-2025
|16:03:26
|GBp
|260
|543.50
|XLON
|xHaNWqEsIC@
|20-10-2025
|16:03:26
|GBp
|660
|543.50
|XLON
|xHaNWqEsIC0
|20-10-2025
|16:03:26
|GBp
|128
|543.50
|XLON
|xHaNWqEsIC2
|20-10-2025
|16:02:14
|GBp
|34
|542.50
|XLON
|xHaNWqEsJGr
|20-10-2025
|16:02:01
|GBp
|97
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGjL
|20-10-2025
|16:02:00
|GBp
|244
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGjR
|20-10-2025
|16:02:00
|GBp
|98
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGjT
|20-10-2025
|16:02:00
|GBp
|241
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGie
|20-10-2025
|16:02:00
|GBp
|98
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGig
|20-10-2025
|16:02:00
|GBp
|244
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGi4
|20-10-2025
|16:02:00
|GBp
|98
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGi6
|20-10-2025
|16:02:00
|GBp
|347
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGiF
|20-10-2025
|16:02:00
|GBp
|340
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGiL
|20-10-2025
|16:02:00
|GBp
|189
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGiR
|20-10-2025
|16:02:00
|GBp
|177
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGiT
|20-10-2025
|16:02:00
|GBp
|263
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGiV
|20-10-2025
|16:02:00
|GBp
|262
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGlb
|20-10-2025
|16:02:00
|GBp
|266
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGlu
|20-10-2025
|16:02:00
|GBp
|251
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGl@
|20-10-2025
|16:02:00
|GBp
|98
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGl0
|20-10-2025
|16:02:00
|GBp
|263
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGlO
|20-10-2025
|16:02:00
|GBp
|98
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGlU
|20-10-2025
|16:02:00
|GBp
|98
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGkW
|20-10-2025
|16:01:59
|GBp
|98
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGeb
|20-10-2025
|16:01:59
|GBp
|98
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGeu
|20-10-2025
|16:01:58
|GBp
|270
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGe1
|20-10-2025
|16:01:49
|GBp
|205
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGsu
|20-10-2025
|16:01:49
|GBp
|232
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGsw
|20-10-2025
|16:01:49
|GBp
|150
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGs0
|20-10-2025
|16:01:49
|GBp
|232
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGs2
|20-10-2025
|16:01:49
|GBp
|232
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGs8
|20-10-2025
|16:01:49
|GBp
|232
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGsA
|20-10-2025
|16:01:49
|GBp
|1,049
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsGne
|20-10-2025
|16:00:10
|GBp
|44
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsU@n
|20-10-2025
|15:56:10
|GBp
|756
|542.50
|XLON
|xHaNWqEsQub
|20-10-2025
|15:56:10
|GBp
|293
|542.50
|XLON
|xHaNWqEsQuZ
|20-10-2025
|15:55:10
|GBp
|290
|542.50
|XLON
|xHaNWqEsR7@
|20-10-2025
|15:54:36
|GBp
|230
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsOe1
|20-10-2025
|15:54:36
|GBp
|188
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsOe5
|20-10-2025
|15:54:36
|GBp
|250
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsOe7
|20-10-2025
|15:54:36
|GBp
|646
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsOe9
|20-10-2025
|15:54:36
|GBp
|572
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsOeB
|20-10-2025
|15:54:36
|GBp
|1,786
|542.50
|XLON
|xHaNWqEsOeI
|20-10-2025
|15:54:21
|GBp
|700
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsODg
|20-10-2025
|15:54:21
|GBp
|1,049
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsODv
|20-10-2025
|15:50:28
|GBp
|1,786
|543.00
|XLON
|xHaNWqEs2iV
|20-10-2025
|15:50:19
|GBp
|1,178
|543.00
|XLON
|xHaNWqEs2nH
|20-10-2025
|15:47:00
|GBp
|14
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsFnv
|20-10-2025
|15:47:00
|GBp
|43
|543.00
|XLON
|xHaNWqEsFnx
|20-10-2025
|15:47:00
|GBp
|1,049
|542.50
|XLON
|xHaNWqEsFn2
|20-10-2025
|15:36:45
|GBp
|723
|542.50
|XLON
|xHaNWqEtm4T
|20-10-2025
|15:36:45
|GBp
|326
|542.50
|XLON
|xHaNWqEtm4V
|20-10-2025
|15:34:49
|GBp
|373
|542.50
|XLON
|xHaNWqEt$kG
|20-10-2025
|15:14:06
|GBp
|19
|542.50
|XLON
|xHaNWqEtLpJ
|20-10-2025
|15:09:06
|GBp
|20
|542.50
|XLON
|xHaNWqEtVH6
|20-10-2025
|15:04:14
|GBp
|706
|542.50
|XLON
|xHaNWqEt6A7
|20-10-2025
|14:56:24
|GBp
|348
|541.50
|XLON
|xHaNWqEtAz5
|20-10-2025
|14:55:45
|GBp
|1,143
|541.50
|XLON
|xHaNWqEtBsX
|20-10-2025
|14:51:31
|GBp
|916
|542.00
|XLON
|xHaNWqEmrVv
|20-10-2025
|14:51:31
|GBp
|223
|542.00
|XLON
|xHaNWqEmrVx
|20-10-2025
|14:51:31
|GBp
|581
|542.00
|XLON
|xHaNWqEmrVz
|20-10-2025
|14:51:31
|GBp
|2,054
|541.50
|XLON
|xHaNWqEmrV2
|20-10-2025
|14:51:31
|GBp
|404
|542.00
|XLON
|xHaNWqEmrPX
|20-10-2025
|14:51:31
|GBp
|221
|542.00
|XLON
|xHaNWqEmrPj
|20-10-2025
|14:51:31
|GBp
|828
|542.00
|XLON
|xHaNWqEmrPl
|20-10-2025
|14:37:53
|GBp
|948
|542.00
|XLON
|xHaNWqEmY9k
|20-10-2025
|14:37:53
|GBp
|320
|542.00
|XLON
|xHaNWqEmY9m
|20-10-2025
|14:37:53
|GBp
|164
|542.00
|XLON
|xHaNWqEmY9o
|20-10-2025
|14:37:53
|GBp
|1,049
|541.50
|XLON
|xHaNWqEmY9w
|20-10-2025
|14:23:54
|GBp
|114
|543.50
|XLON
|xHaNWqEmHyT
|20-10-2025
|14:23:54
|GBp
|153
|543.50
|XLON
|xHaNWqEmHyV
|20-10-2025
|14:23:54
|GBp
|551
|543.50
|XLON
|xHaNWqEmH$X
|20-10-2025
|14:23:54
|GBp
|32
|543.50
|XLON
|xHaNWqEmH$Z
|20-10-2025
|14:23:54
|GBp
|2,510
|543.00
|XLON
|xHaNWqEmH$c
|20-10-2025
|14:23:54
|GBp
|178
|543.50
|XLON
|xHaNWqEmH$l
|20-10-2025
|14:23:53
|GBp
|1,275
|543.50
|XLON
|xHaNWqEmH$Q
|20-10-2025
|14:23:53
|GBp
|1,280
|543.50
|XLON
|xHaNWqEmH$S
|20-10-2025
|14:23:53
|GBp
|153
|543.50
|XLON
|xHaNWqEmH@J
|20-10-2025
|14:23:53
|GBp
|15
|543.50
|XLON
|xHaNWqEmH@L
|20-10-2025
|14:23:53
|GBp
|873
|543.50
|XLON
|xHaNWqEmH@N
|20-10-2025
|14:10:09
|GBp
|226
|543.00
|XLON
|xHaNWqEm2ue
|20-10-2025
|14:10:09
|GBp
|702
|543.00
|XLON
|xHaNWqEm2ug
|20-10-2025
|13:57:44
|GBp
|309
|542.50
|XLON
|xHaNWqEm9FD
|20-10-2025
|13:57:40
|GBp
|57
|543.00
|XLON
|xHaNWqEm99$
|20-10-2025
|13:57:40
|GBp
|320
|543.00
|XLON
|xHaNWqEm991
|20-10-2025
|13:57:40
|GBp
|213
|543.00
|XLON
|xHaNWqEm993
|20-10-2025
|13:57:40
|GBp
|388
|543.00
|XLON
|xHaNWqEm995
|20-10-2025
|13:57:40
|GBp
|700
|543.00
|XLON
|xHaNWqEm997
|20-10-2025
|13:57:40
|GBp
|662
|543.00
|XLON
|xHaNWqEm999
|20-10-2025
|13:57:40
|GBp
|31
|543.00
|XLON
|xHaNWqEm99B
|20-10-2025
|13:57:40
|GBp
|984
|542.50
|XLON
|xHaNWqEm99L
|20-10-2025
|13:40:32
|GBp
|11
|543.00
|XLON
|xHaNWqEnuU1
|20-10-2025
|13:40:32
|GBp
|960
|543.00
|XLON
|xHaNWqEnuUz
|20-10-2025
|13:35:24
|GBp
|701
|543.50
|XLON
|xHaNWqEnbY@
|20-10-2025
|13:35:24
|GBp
|270
|543.50
|XLON
|xHaNWqEnbY0
|20-10-2025
|13:35:23
|GBp
|950
|542.50
|XLON
|xHaNWqEnbYI
|20-10-2025
|13:12:54
|GBp
|388
|543.00
|XLON
|xHaNWqEnI9B
|20-10-2025
|13:08:47
|GBp
|304
|543.50
|XLON
|xHaNWqEnH58
|20-10-2025
|13:07:10
|GBp
|251
|544.00
|XLON
|xHaNWqEnUDB
|20-10-2025
|13:06:36
|GBp
|278
|544.00
|XLON
|xHaNWqEnVXd
|20-10-2025
|13:05:18
|GBp
|348
|544.50
|XLON
|xHaNWqEnVPu
|20-10-2025
|13:04:19
|GBp
|92
|544.50
|XLON
|xHaNWqEnSCE
|20-10-2025
|13:04:19
|GBp
|555
|544.50
|XLON
|xHaNWqEnSCG
|20-10-2025
|13:03:26
|GBp
|344
|544.50
|XLON
|xHaNWqEnTgu
|20-10-2025
|13:03:26
|GBp
|724
|544.50
|XLON
|xHaNWqEnTg4
|20-10-2025
|13:03:26
|GBp
|606
|544.50
|XLON
|xHaNWqEnTgA
|20-10-2025
|12:58:25
|GBp
|383
|544.50
|XLON
|xHaNWqEnO20
|20-10-2025
|12:57:52
|GBp
|189
|545.50
|XLON
|xHaNWqEnORE
|20-10-2025
|12:57:52
|GBp
|3,394
|545.50
|XLON
|xHaNWqEnORG
|20-10-2025
|12:57:52
|GBp
|155
|545.50
|XLON
|xHaNWqEnORI
|20-10-2025
|12:57:52
|GBp
|221
|545.50
|XLON
|xHaNWqEnORK
|20-10-2025
|12:57:52
|GBp
|32
|545.50
|XLON
|xHaNWqEnORM
|20-10-2025
|12:57:52
|GBp
|931
|545.00
|XLON
|xHaNWqEnORS
|20-10-2025
|12:57:52
|GBp
|880
|545.50
|XLON
|xHaNWqEnOQr
|20-10-2025
|12:55:50
|GBp
|163
|546.00
|XLON
|xHaNWqEn6op
|20-10-2025
|12:55:50
|GBp
|226
|546.00
|XLON
|xHaNWqEn6or
|20-10-2025
|12:55:47
|GBp
|890
|546.50
|XLON
|xHaNWqEn6zE
|20-10-2025
|12:10:46
|GBp
|86
|544.00
|XLON
|xHaNWqEocUP
|20-10-2025
|12:10:46
|GBp
|381
|544.00
|XLON
|xHaNWqEocUR
|20-10-2025
|12:08:34
|GBp
|246
|544.00
|XLON
|xHaNWqEoapb
|20-10-2025
|12:08:34
|GBp
|123
|544.00
|XLON
|xHaNWqEoapd
|20-10-2025
|12:08:20
|GBp
|300
|544.00
|XLON
|xHaNWqEoauM
|20-10-2025
|12:08:20
|GBp
|1,280
|544.00
|XLON
|xHaNWqEoaxr
|20-10-2025
|12:08:20
|GBp
|1,127
|544.00
|XLON
|xHaNWqEoaxt
|20-10-2025
|12:08:20
|GBp
|56
|544.00
|XLON
|xHaNWqEoaxu
|20-10-2025
|12:08:20
|GBp
|232
|544.00
|XLON
|xHaNWqEoax9
|20-10-2025
|12:08:19
|GBp
|270
|544.00
|XLON
|xHaNWqEoaxU
|20-10-2025
|12:08:19
|GBp
|1,157
|544.00
|XLON
|xHaNWqEoawg
|20-10-2025
|12:08:19
|GBp
|50
|544.00
|XLON
|xHaNWqEoawk
|20-10-2025
|12:08:19
|GBp
|208
|544.00
|XLON
|xHaNWqEoaw$
|20-10-2025
|12:07:51
|GBp
|295
|544.50
|XLON
|xHaNWqEoaMM
|20-10-2025
|12:07:51
|GBp
|243
|544.50
|XLON
|xHaNWqEoaMO
|20-10-2025
|12:07:51
|GBp
|181
|544.50
|XLON
|xHaNWqEoaMQ
|20-10-2025
|12:07:51
|GBp
|282
|544.50
|XLON
|xHaNWqEoaMS
|20-10-2025
|12:07:51
|GBp
|684
|544.00
|XLON
|xHaNWqEoaHc
|20-10-2025
|12:06:06
|GBp
|178
|544.50
|XLON
|xHaNWqEobMn
|20-10-2025
|12:06:06
|GBp
|123
|544.50
|XLON
|xHaNWqEobMC
|20-10-2025
|12:06:06
|GBp
|329
|544.50
|XLON
|xHaNWqEobME
|20-10-2025
|12:06:06
|GBp
|297
|544.50
|XLON
|xHaNWqEobMG
|20-10-2025
|12:06:06
|GBp
|68
|544.50
|XLON
|xHaNWqEobMR
|20-10-2025
|12:06:06
|GBp
|706
|544.50
|XLON
|xHaNWqEobHv
|20-10-2025
|12:06:06
|GBp
|215
|544.50
|XLON
|xHaNWqEobHx
|20-10-2025
|12:06:06
|GBp
|270
|544.50
|XLON
|xHaNWqEobHz
|20-10-2025
|11:49:15
|GBp
|651
|544.00
|XLON
|xHaNWqEof7s
|20-10-2025
|11:10:00
|GBp
|358
|542.50
|XLON
|xHaNWqEoF0R
|20-10-2025
|11:00:10
|GBp
|811
|543.00
|XLON
|xHaNWqEpsY7
|20-10-2025
|10:58:18
|GBp
|305
|543.50
|XLON
|xHaNWqEptxK
|20-10-2025
|10:58:18
|GBp
|109
|543.50
|XLON
|xHaNWqEptxM
|20-10-2025
|10:58:18
|GBp
|178
|543.50
|XLON
|xHaNWqEptwo
|20-10-2025
|10:58:17
|GBp
|1,507
|543.50
|XLON
|xHaNWqEpt5i
|20-10-2025
|10:44:00
|GBp
|674
|543.00
|XLON
|xHaNWqEpzbP
|20-10-2025
|10:36:44
|GBp
|342
|542.50
|XLON
|xHaNWqEpcsy
|20-10-2025
|10:35:15
|GBp
|616
|543.00
|XLON
|xHaNWqEpdsp
|20-10-2025
|10:33:25
|GBp
|183
|543.50
|XLON
|xHaNWqEpaG7
|20-10-2025
|10:33:25
|GBp
|325
|543.50
|XLON
|xHaNWqEpaG9
|20-10-2025
|10:33:25
|GBp
|86
|543.50
|XLON
|xHaNWqEpaGB
|20-10-2025
|10:30:07
|GBp
|185
|543.50
|XLON
|xHaNWqEpZBR
|20-10-2025
|10:30:07
|GBp
|382
|543.50
|XLON
|xHaNWqEpZBT
|20-10-2025
|10:30:07
|GBp
|429
|543.50
|XLON
|xHaNWqEpZAm
|20-10-2025
|10:30:07
|GBp
|469
|543.50
|XLON
|xHaNWqEpZAF
|20-10-2025
|10:26:01
|GBp
|298
|543.50
|XLON
|xHaNWqEpkPk
|20-10-2025
|10:26:01
|GBp
|330
|543.50
|XLON
|xHaNWqEpkP6
|20-10-2025
|10:26:01
|GBp
|37
|543.50
|XLON
|xHaNWqEpkP8
|20-10-2025
|10:26:01
|GBp
|299
|543.50
|XLON
|xHaNWqEpkOb
|20-10-2025
|10:26:01
|GBp
|569
|543.50
|XLON
|xHaNWqEpkOx
|20-10-2025
|10:26:01
|GBp
|560
|543.50
|XLON
|xHaNWqEpkO2
|20-10-2025
|10:26:01
|GBp
|77
|543.50
|XLON
|xHaNWqEpkO4
|20-10-2025
|10:26:01
|GBp
|61
|543.50
|XLON
|xHaNWqEpkO6
|20-10-2025
|10:25:03
|GBp
|72
|543.50
|XLON
|xHaNWqEplLq
|20-10-2025
|10:06:18
|GBp
|1,337
|542.50
|XLON
|xHaNWqEpHcq
|20-10-2025
|10:06:18
|GBp
|170
|542.50
|XLON
|xHaNWqEpHcs
|20-10-2025
|10:06:18
|GBp
|80
|542.50
|XLON
|xHaNWqEpHcu
|20-10-2025
|10:06:18
|GBp
|45
|542.50
|XLON
|xHaNWqEpHcw
|20-10-2025
|10:06:18
|GBp
|434
|542.00
|XLON
|xHaNWqEpHc0
|20-10-2025
|10:06:17
|GBp
|452
|542.50
|XLON
|xHaNWqEpHWq
|20-10-2025
|10:05:04
|GBp
|15
|542.50
|XLON
|xHaNWqEpUYX
|20-10-2025
|10:03:24
|GBp
|14
|542.50
|XLON
|xHaNWqEpVsE
|20-10-2025
|10:01:44
|GBp
|21
|542.50
|XLON
|xHaNWqEpSm8
|20-10-2025
|09:50:00
|GBp
|157
|542.00
|XLON
|xHaNWqEp4eY
|20-10-2025
|09:47:07
|GBp
|98
|543.00
|XLON
|xHaNWqEp2p3
|20-10-2025
|09:47:07
|GBp
|195
|543.00
|XLON
|xHaNWqEp2p5
|20-10-2025
|09:47:07
|GBp
|608
|542.50
|XLON
|xHaNWqEp2p7
|20-10-2025
|09:47:07
|GBp
|303
|542.00
|XLON
|xHaNWqEp2pG
|20-10-2025
|09:47:07
|GBp
|450
|542.50
|XLON
|xHaNWqEp2pI
|20-10-2025
|09:35:05
|GBp
|139
|542.00
|XLON
|xHaNWqEpAS@
|20-10-2025
|09:35:05
|GBp
|286
|542.00
|XLON
|xHaNWqEpAS0
|20-10-2025
|09:30:09
|GBp
|433
|542.50
|XLON
|xHaNWqEis4Q
|20-10-2025
|09:30:07
|GBp
|467
|543.00
|XLON
|xHaNWqEis6l
|20-10-2025
|09:27:20
|GBp
|396
|543.50
|XLON
|xHaNWqEiqu5
|20-10-2025
|09:25:50
|GBp
|300
|542.50
|XLON
|xHaNWqEiro7
|20-10-2025
|09:25:50
|GBp
|171
|542.50
|XLON
|xHaNWqEiroB
|20-10-2025
|09:24:10
|GBp
|646
|543.50
|XLON
|xHaNWqEio5t
|20-10-2025
|09:24:10
|GBp
|126
|543.50
|XLON
|xHaNWqEio5v
|20-10-2025
|09:24:10
|GBp
|74
|543.50
|XLON
|xHaNWqEio5x
|20-10-2025
|09:24:10
|GBp
|131
|543.50
|XLON
|xHaNWqEio5z
|20-10-2025
|09:24:10
|GBp
|422
|542.50
|XLON
|xHaNWqEio57
|20-10-2025
|09:18:03
|GBp
|333
|543.50
|XLON
|xHaNWqEi@O@
|20-10-2025
|09:18:03
|GBp
|22
|543.50
|XLON
|xHaNWqEi@O0
|20-10-2025
|09:18:03
|GBp
|190
|543.50
|XLON
|xHaNWqEi@O2
|20-10-2025
|09:18:03
|GBp
|200
|543.50
|XLON
|xHaNWqEi@O4
|20-10-2025
|09:18:03
|GBp
|16
|543.50
|XLON
|xHaNWqEi@O8
|20-10-2025
|09:18:03
|GBp
|422
|543.00
|XLON
|xHaNWqEi@OE
|20-10-2025
|09:07:03
|GBp
|297
|543.50
|XLON
|xHaNWqEicQ7
|20-10-2025
|09:07:01
|GBp
|240
|544.00
|XLON
|xHaNWqEidaL
|20-10-2025
|09:07:00
|GBp
|231
|544.00
|XLON
|xHaNWqEidcs
|20-10-2025
|09:07:00
|GBp
|209
|544.00
|XLON
|xHaNWqEidcu
|20-10-2025
|09:07:00
|GBp
|178
|544.50
|XLON
|xHaNWqEidcF
|20-10-2025
|09:07:00
|GBp
|422
|544.50
|XLON
|xHaNWqEidXW
|20-10-2025
|09:01:23
|GBp
|338
|544.50
|XLON
|xHaNWqEiZag
|20-10-2025
|09:01:05
|GBp
|304
|545.00
|XLON
|xHaNWqEiZfy
|20-10-2025
|09:01:01
|GBp
|292
|545.00
|XLON
|xHaNWqEiZq9
|20-10-2025
|09:01:00
|GBp
|90
|545.50
|XLON
|xHaNWqEiZtH
|20-10-2025
|09:01:00
|GBp
|52
|545.50
|XLON
|xHaNWqEiZsF
|20-10-2025
|09:00:43
|GBp
|280
|545.50
|XLON
|xHaNWqEiZx7
|20-10-2025
|09:00:16
|GBp
|1,846
|546.00
|XLON
|xHaNWqEiZGQ
|20-10-2025
|09:00:16
|GBp
|1,184
|546.00
|XLON
|xHaNWqEiZJi
|20-10-2025
|09:00:16
|GBp
|39
|546.00
|XLON
|xHaNWqEiZJ@
|20-10-2025
|09:00:12
|GBp
|150
|545.50
|XLON
|xHaNWqEiZS7
|20-10-2025
|09:00:12
|GBp
|144
|545.50
|XLON
|xHaNWqEiZSB
|20-10-2025
|09:00:12
|GBp
|250
|545.50
|XLON
|xHaNWqEiZSD
|20-10-2025
|09:00:12
|GBp
|131
|545.50
|XLON
|xHaNWqEiZSF
|20-10-2025
|09:00:12
|GBp
|254
|545.00
|XLON
|xHaNWqEiZSM
|20-10-2025
|09:00:10
|GBp
|195
|545.50
|XLON
|xHaNWqEiZPh
|20-10-2025
|09:00:10
|GBp
|265
|545.50
|XLON
|xHaNWqEiZPj
|20-10-2025
|08:59:00
|GBp
|226
|546.00
|XLON
|xHaNWqEiWQI
|20-10-2025
|08:59:00
|GBp
|225
|546.00
|XLON
|xHaNWqEiWQQ
|20-10-2025
|08:56:49
|GBp
|422
|545.00
|XLON
|xHaNWqEikFl
|20-10-2025
|08:40:07
|GBp
|68
|545.00
|XLON
|xHaNWqEiJOD
|20-10-2025
|08:34:29
|GBp
|159
|546.00
|XLON
|xHaNWqEiS@k
|20-10-2025
|08:34:29
|GBp
|175
|546.00
|XLON
|xHaNWqEiS@m
|20-10-2025
|08:34:29
|GBp
|214
|546.00
|XLON
|xHaNWqEiS@o
|20-10-2025
|08:34:29
|GBp
|261
|546.00
|XLON
|xHaNWqEiS@q
|20-10-2025
|08:34:29
|GBp
|422
|545.50
|XLON
|xHaNWqEiS@3
|20-10-2025
|08:31:20
|GBp
|714
|546.00
|XLON
|xHaNWqEiQu6
|20-10-2025
|08:31:19
|GBp
|547
|546.00
|XLON
|xHaNWqEiQwe
|20-10-2025
|08:31:19
|GBp
|232
|546.00
|XLON
|xHaNWqEiQwm
|20-10-2025
|08:31:19
|GBp
|1,963
|546.00
|XLON
|xHaNWqEiQwy
|20-10-2025
|08:30:03
|GBp
|204
|546.00
|XLON
|xHaNWqEiRCa
|20-10-2025
|08:30:03
|GBp
|170
|546.00
|XLON
|xHaNWqEiRCc
|20-10-2025
|08:30:03
|GBp
|422
|545.50
|XLON
|xHaNWqEiRCl
|20-10-2025
|08:29:54
|GBp
|422
|546.00
|XLON
|xHaNWqEiRUN
|20-10-2025
|08:15:54
|GBp
|295
|544.00
|XLON
|xHaNWqEi1Bp
|20-10-2025
|08:15:50
|GBp
|422
|543.00
|XLON
|xHaNWqEi1LV
|20-10-2025
|08:15:50
|GBp
|422
|543.50
|XLON
|xHaNWqEi1Kk