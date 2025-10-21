OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
21 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 20 October 2025 it had purchased a total of 142,053 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased117,86524,188-
Highest price paid (per ordinary share)546.50p542.50p-
Lowest price paid (per ordinary share)541.50p542.50p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)543.50p542.50p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 358,903,571 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 358,903,571.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
20-10-202516:26:10GBp263542.50XLONxHaNWqEswzC
20-10-202516:26:01GBp173542.50BATExHaNWqEsw9o
20-10-202516:26:00GBp55542.50BATExHaNWqEsw91
20-10-202516:26:00GBp109542.50BATExHaNWqEsw93
20-10-202516:26:00GBp659542.50BATExHaNWqEsw95
20-10-202516:26:00GBp278542.50BATExHaNWqEsw9P
20-10-202516:25:55GBp263542.50XLONxHaNWqEswPz
20-10-202516:25:40GBp265542.50XLONxHaNWqEsxit
20-10-202516:25:22GBp45542.50BATExHaNWqEsxA$
20-10-202516:25:19GBp327542.50BATExHaNWqEsxGX
20-10-202516:25:19GBp833542.50BATExHaNWqEsxGd
20-10-202516:25:19GBp676542.50BATExHaNWqEsxGj
20-10-202516:25:17GBp7542.50BATExHaNWqEsxPm
20-10-202516:25:12GBp1,004542.50BATExHaNWqEsujS
20-10-202516:25:12GBp4,200542.50BATExHaNWqEsuiI
20-10-202516:25:11GBp368542.50BATExHaNWqEsue3
20-10-202516:25:11GBp3542.50BATExHaNWqEsueS
20-10-202516:25:11GBp251542.50BATExHaNWqEsug1
20-10-202516:25:10GBp62542.50BATExHaNWqEsure
20-10-202516:25:10GBp31542.50BATExHaNWqEsurg
20-10-202516:25:10GBp60542.50BATExHaNWqEsurv
20-10-202516:25:10GBp673542.50BATExHaNWqEsur1
20-10-202516:25:04GBp157542.50BATExHaNWqEsu@S
20-10-202516:25:04GBp31542.50BATExHaNWqEsuvX
20-10-202516:25:03GBp62542.50BATExHaNWqEsuvJ
20-10-202516:25:03GBp62542.50BATExHaNWqEsuvV
20-10-202516:25:03GBp63542.50BATExHaNWqEsuuQ
20-10-202516:25:03GBp62542.50BATExHaNWqEsuxh
20-10-202516:25:03GBp93542.50BATExHaNWqEsux1
20-10-202516:25:03GBp124542.50BATExHaNWqEsux7
20-10-202516:25:03GBp155542.50BATExHaNWqEsuxD
20-10-202516:25:02GBp595542.50BATExHaNWqEsuxN
20-10-202516:25:02GBp186542.50BATExHaNWqEsuxP
20-10-202516:25:02GBp33542.50BATExHaNWqEsuwW
20-10-202516:25:02GBp62542.50BATExHaNWqEsuwY
20-10-202516:25:02GBp62542.50BATExHaNWqEsuwh
20-10-202516:25:02GBp346542.50BATExHaNWqEsuwn
20-10-202516:25:02GBp62542.50BATExHaNWqEsuwp
20-10-202516:25:02GBp359542.50BATExHaNWqEsuwv
20-10-202516:25:02GBp62542.50BATExHaNWqEsuwx
20-10-202516:25:02GBp343542.50BATExHaNWqEsuw8
20-10-202516:25:02GBp62542.50BATExHaNWqEsuwA
20-10-202516:25:02GBp541542.50BATExHaNWqEsuwL
20-10-202516:25:02GBp298542.50BATExHaNWqEsuwN
20-10-202516:25:02GBp573542.50BATExHaNWqEsu5i
20-10-202516:25:02GBp287542.50BATExHaNWqEsu5k
20-10-202516:25:02GBp537542.50BATExHaNWqEsu55
20-10-202516:25:02GBp288542.50BATExHaNWqEsu57
20-10-202516:25:02GBp498542.50BATExHaNWqEsu5Q
20-10-202516:25:02GBp317542.50BATExHaNWqEsu5S
20-10-202516:25:01GBp661542.50BATExHaNWqEsu4a
20-10-202516:25:01GBp337542.50BATExHaNWqEsu4c
20-10-202516:25:01GBp861542.50XLONxHaNWqEsu4i
20-10-202516:25:01GBp53542.50BATExHaNWqEsu4s
20-10-202516:25:01GBp264542.50BATExHaNWqEsu4u
20-10-202516:25:01GBp264542.50BATExHaNWqEsu4w
20-10-202516:25:01GBp264542.50BATExHaNWqEsu4y
20-10-202516:25:01GBp459542.50XLONxHaNWqEsu47
20-10-202516:25:01GBp411542.50XLONxHaNWqEsu49
20-10-202516:25:01GBp78542.50BATExHaNWqEsu4E
20-10-202516:25:01GBp262542.50BATExHaNWqEsu4G
20-10-202516:25:01GBp262542.50BATExHaNWqEsu4I
20-10-202516:25:01GBp262542.50BATExHaNWqEsu4K
20-10-202516:25:01GBp890542.50XLONxHaNWqEsu4Q
20-10-202516:25:01GBp60542.50BATExHaNWqEsu7W
20-10-202516:25:01GBp263542.50BATExHaNWqEsu7Y
20-10-202516:25:01GBp263542.50BATExHaNWqEsu7a
20-10-202516:25:01GBp263542.50BATExHaNWqEsu7c
20-10-202516:25:01GBp851542.50XLONxHaNWqEsu7i
20-10-202516:25:01GBp869542.50XLONxHaNWqEsu7@
20-10-202516:25:01GBp60542.50BATExHaNWqEsu75
20-10-202516:25:01GBp263542.50BATExHaNWqEsu77
20-10-202516:25:01GBp263542.50BATExHaNWqEsu79
20-10-202516:25:01GBp263542.50BATExHaNWqEsu7B
20-10-202516:23:51GBp645542.50BATExHaNWqEsvJE
20-10-202516:23:51GBp553542.50BATExHaNWqEsvJU
20-10-202516:23:51GBp1,049542.50XLONxHaNWqEsvIW
20-10-202516:23:51GBp461542.50BATExHaNWqEsvIY
20-10-202516:23:50GBp1,049542.50XLONxHaNWqEsvIT
20-10-202516:23:25GBp16542.50BATExHaNWqEsczY
20-10-202516:20:44GBp367543.00XLONxHaNWqEsaVM
20-10-202516:20:44GBp278543.00XLONxHaNWqEsaVO
20-10-202516:20:44GBp2,249543.00XLONxHaNWqEsaUZ
20-10-202516:20:44GBp1,653543.00XLONxHaNWqEsaUc
20-10-202516:20:44GBp14543.00XLONxHaNWqEsaUe
20-10-202516:20:44GBp146543.00XLONxHaNWqEsaUg
20-10-202516:20:44GBp278543.00XLONxHaNWqEsaUi
20-10-202516:20:44GBp545543.00XLONxHaNWqEsaUk
20-10-202516:20:44GBp14543.00XLONxHaNWqEsaUm
20-10-202516:18:55GBp19542.50BATExHaNWqEsYKF
20-10-202516:18:23GBp563542.50BATExHaNWqEsZqW
20-10-202516:16:00GBp720542.50BATExHaNWqEsX3g
20-10-202516:15:07GBp6542.50BATExHaNWqEskuL
20-10-202516:11:19GBp14542.50BATExHaNWqEsgxF
20-10-202516:07:56GBp652542.50BATExHaNWqEsfUw
20-10-202516:07:35GBp293543.00XLONxHaNWqEsMrx
20-10-202516:03:26GBp188543.50XLONxHaNWqEsID5
20-10-202516:03:26GBp1,103543.50XLONxHaNWqEsIDC
20-10-202516:03:26GBp500543.50XLONxHaNWqEsIDE
20-10-202516:03:26GBp1,111543.50XLONxHaNWqEsICY
20-10-202516:03:26GBp1,117543.50XLONxHaNWqEsICm
20-10-202516:03:26GBp1,086543.50XLONxHaNWqEsICy
20-10-202516:03:26GBp260543.50XLONxHaNWqEsIC@
20-10-202516:03:26GBp660543.50XLONxHaNWqEsIC0
20-10-202516:03:26GBp128543.50XLONxHaNWqEsIC2
20-10-202516:02:14GBp34542.50XLONxHaNWqEsJGr
20-10-202516:02:01GBp97543.00XLONxHaNWqEsGjL
20-10-202516:02:00GBp244543.00XLONxHaNWqEsGjR
20-10-202516:02:00GBp98543.00XLONxHaNWqEsGjT
20-10-202516:02:00GBp241543.00XLONxHaNWqEsGie
20-10-202516:02:00GBp98543.00XLONxHaNWqEsGig
20-10-202516:02:00GBp244543.00XLONxHaNWqEsGi4
20-10-202516:02:00GBp98543.00XLONxHaNWqEsGi6
20-10-202516:02:00GBp347543.00XLONxHaNWqEsGiF
20-10-202516:02:00GBp340543.00XLONxHaNWqEsGiL
20-10-202516:02:00GBp189543.00XLONxHaNWqEsGiR
20-10-202516:02:00GBp177543.00XLONxHaNWqEsGiT
20-10-202516:02:00GBp263543.00XLONxHaNWqEsGiV
20-10-202516:02:00GBp262543.00XLONxHaNWqEsGlb
20-10-202516:02:00GBp266543.00XLONxHaNWqEsGlu
20-10-202516:02:00GBp251543.00XLONxHaNWqEsGl@
20-10-202516:02:00GBp98543.00XLONxHaNWqEsGl0
20-10-202516:02:00GBp263543.00XLONxHaNWqEsGlO
20-10-202516:02:00GBp98543.00XLONxHaNWqEsGlU
20-10-202516:02:00GBp98543.00XLONxHaNWqEsGkW
20-10-202516:01:59GBp98543.00XLONxHaNWqEsGeb
20-10-202516:01:59GBp98543.00XLONxHaNWqEsGeu
20-10-202516:01:58GBp270543.00XLONxHaNWqEsGe1
20-10-202516:01:49GBp205543.00XLONxHaNWqEsGsu
20-10-202516:01:49GBp232543.00XLONxHaNWqEsGsw
20-10-202516:01:49GBp150543.00XLONxHaNWqEsGs0
20-10-202516:01:49GBp232543.00XLONxHaNWqEsGs2
20-10-202516:01:49GBp232543.00XLONxHaNWqEsGs8
20-10-202516:01:49GBp232543.00XLONxHaNWqEsGsA
20-10-202516:01:49GBp1,049543.00XLONxHaNWqEsGne
20-10-202516:00:10GBp44543.00XLONxHaNWqEsU@n
20-10-202515:56:10GBp756542.50XLONxHaNWqEsQub
20-10-202515:56:10GBp293542.50XLONxHaNWqEsQuZ
20-10-202515:55:10GBp290542.50XLONxHaNWqEsR7@
20-10-202515:54:36GBp230543.00XLONxHaNWqEsOe1
20-10-202515:54:36GBp188543.00XLONxHaNWqEsOe5
20-10-202515:54:36GBp250543.00XLONxHaNWqEsOe7
20-10-202515:54:36GBp646543.00XLONxHaNWqEsOe9
20-10-202515:54:36GBp572543.00XLONxHaNWqEsOeB
20-10-202515:54:36GBp1,786542.50XLONxHaNWqEsOeI
20-10-202515:54:21GBp700543.00XLONxHaNWqEsODg
20-10-202515:54:21GBp1,049543.00XLONxHaNWqEsODv
20-10-202515:50:28GBp1,786543.00XLONxHaNWqEs2iV
20-10-202515:50:19GBp1,178543.00XLONxHaNWqEs2nH
20-10-202515:47:00GBp14543.00XLONxHaNWqEsFnv
20-10-202515:47:00GBp43543.00XLONxHaNWqEsFnx
20-10-202515:47:00GBp1,049542.50XLONxHaNWqEsFn2
20-10-202515:36:45GBp723542.50XLONxHaNWqEtm4T
20-10-202515:36:45GBp326542.50XLONxHaNWqEtm4V
20-10-202515:34:49GBp373542.50XLONxHaNWqEt$kG
20-10-202515:14:06GBp19542.50XLONxHaNWqEtLpJ
20-10-202515:09:06GBp20542.50XLONxHaNWqEtVH6
20-10-202515:04:14GBp706542.50XLONxHaNWqEt6A7
20-10-202514:56:24GBp348541.50XLONxHaNWqEtAz5
20-10-202514:55:45GBp1,143541.50XLONxHaNWqEtBsX
20-10-202514:51:31GBp916542.00XLONxHaNWqEmrVv
20-10-202514:51:31GBp223542.00XLONxHaNWqEmrVx
20-10-202514:51:31GBp581542.00XLONxHaNWqEmrVz
20-10-202514:51:31GBp2,054541.50XLONxHaNWqEmrV2
20-10-202514:51:31GBp404542.00XLONxHaNWqEmrPX
20-10-202514:51:31GBp221542.00XLONxHaNWqEmrPj
20-10-202514:51:31GBp828542.00XLONxHaNWqEmrPl
20-10-202514:37:53GBp948542.00XLONxHaNWqEmY9k
20-10-202514:37:53GBp320542.00XLONxHaNWqEmY9m
20-10-202514:37:53GBp164542.00XLONxHaNWqEmY9o
20-10-202514:37:53GBp1,049541.50XLONxHaNWqEmY9w
20-10-202514:23:54GBp114543.50XLONxHaNWqEmHyT
20-10-202514:23:54GBp153543.50XLONxHaNWqEmHyV
20-10-202514:23:54GBp551543.50XLONxHaNWqEmH$X
20-10-202514:23:54GBp32543.50XLONxHaNWqEmH$Z
20-10-202514:23:54GBp2,510543.00XLONxHaNWqEmH$c
20-10-202514:23:54GBp178543.50XLONxHaNWqEmH$l
20-10-202514:23:53GBp1,275543.50XLONxHaNWqEmH$Q
20-10-202514:23:53GBp1,280543.50XLONxHaNWqEmH$S
20-10-202514:23:53GBp153543.50XLONxHaNWqEmH@J
20-10-202514:23:53GBp15543.50XLONxHaNWqEmH@L
20-10-202514:23:53GBp873543.50XLONxHaNWqEmH@N
20-10-202514:10:09GBp226543.00XLONxHaNWqEm2ue
20-10-202514:10:09GBp702543.00XLONxHaNWqEm2ug
20-10-202513:57:44GBp309542.50XLONxHaNWqEm9FD
20-10-202513:57:40GBp57543.00XLONxHaNWqEm99$
20-10-202513:57:40GBp320543.00XLONxHaNWqEm991
20-10-202513:57:40GBp213543.00XLONxHaNWqEm993
20-10-202513:57:40GBp388543.00XLONxHaNWqEm995
20-10-202513:57:40GBp700543.00XLONxHaNWqEm997
20-10-202513:57:40GBp662543.00XLONxHaNWqEm999
20-10-202513:57:40GBp31543.00XLONxHaNWqEm99B
20-10-202513:57:40GBp984542.50XLONxHaNWqEm99L
20-10-202513:40:32GBp11543.00XLONxHaNWqEnuU1
20-10-202513:40:32GBp960543.00XLONxHaNWqEnuUz
20-10-202513:35:24GBp701543.50XLONxHaNWqEnbY@
20-10-202513:35:24GBp270543.50XLONxHaNWqEnbY0
20-10-202513:35:23GBp950542.50XLONxHaNWqEnbYI
20-10-202513:12:54GBp388543.00XLONxHaNWqEnI9B
20-10-202513:08:47GBp304543.50XLONxHaNWqEnH58
20-10-202513:07:10GBp251544.00XLONxHaNWqEnUDB
20-10-202513:06:36GBp278544.00XLONxHaNWqEnVXd
20-10-202513:05:18GBp348544.50XLONxHaNWqEnVPu
20-10-202513:04:19GBp92544.50XLONxHaNWqEnSCE
20-10-202513:04:19GBp555544.50XLONxHaNWqEnSCG
20-10-202513:03:26GBp344544.50XLONxHaNWqEnTgu
20-10-202513:03:26GBp724544.50XLONxHaNWqEnTg4
20-10-202513:03:26GBp606544.50XLONxHaNWqEnTgA
20-10-202512:58:25GBp383544.50XLONxHaNWqEnO20
20-10-202512:57:52GBp189545.50XLONxHaNWqEnORE
20-10-202512:57:52GBp3,394545.50XLONxHaNWqEnORG
20-10-202512:57:52GBp155545.50XLONxHaNWqEnORI
20-10-202512:57:52GBp221545.50XLONxHaNWqEnORK
20-10-202512:57:52GBp32545.50XLONxHaNWqEnORM
20-10-202512:57:52GBp931545.00XLONxHaNWqEnORS
20-10-202512:57:52GBp880545.50XLONxHaNWqEnOQr
20-10-202512:55:50GBp163546.00XLONxHaNWqEn6op
20-10-202512:55:50GBp226546.00XLONxHaNWqEn6or
20-10-202512:55:47GBp890546.50XLONxHaNWqEn6zE
20-10-202512:10:46GBp86544.00XLONxHaNWqEocUP
20-10-202512:10:46GBp381544.00XLONxHaNWqEocUR
20-10-202512:08:34GBp246544.00XLONxHaNWqEoapb
20-10-202512:08:34GBp123544.00XLONxHaNWqEoapd
20-10-202512:08:20GBp300544.00XLONxHaNWqEoauM
20-10-202512:08:20GBp1,280544.00XLONxHaNWqEoaxr
20-10-202512:08:20GBp1,127544.00XLONxHaNWqEoaxt
20-10-202512:08:20GBp56544.00XLONxHaNWqEoaxu
20-10-202512:08:20GBp232544.00XLONxHaNWqEoax9
20-10-202512:08:19GBp270544.00XLONxHaNWqEoaxU
20-10-202512:08:19GBp1,157544.00XLONxHaNWqEoawg
20-10-202512:08:19GBp50544.00XLONxHaNWqEoawk
20-10-202512:08:19GBp208544.00XLONxHaNWqEoaw$
20-10-202512:07:51GBp295544.50XLONxHaNWqEoaMM
20-10-202512:07:51GBp243544.50XLONxHaNWqEoaMO
20-10-202512:07:51GBp181544.50XLONxHaNWqEoaMQ
20-10-202512:07:51GBp282544.50XLONxHaNWqEoaMS
20-10-202512:07:51GBp684544.00XLONxHaNWqEoaHc
20-10-202512:06:06GBp178544.50XLONxHaNWqEobMn
20-10-202512:06:06GBp123544.50XLONxHaNWqEobMC
20-10-202512:06:06GBp329544.50XLONxHaNWqEobME
20-10-202512:06:06GBp297544.50XLONxHaNWqEobMG
20-10-202512:06:06GBp68544.50XLONxHaNWqEobMR
20-10-202512:06:06GBp706544.50XLONxHaNWqEobHv
20-10-202512:06:06GBp215544.50XLONxHaNWqEobHx
20-10-202512:06:06GBp270544.50XLONxHaNWqEobHz
20-10-202511:49:15GBp651544.00XLONxHaNWqEof7s
20-10-202511:10:00GBp358542.50XLONxHaNWqEoF0R
20-10-202511:00:10GBp811543.00XLONxHaNWqEpsY7
20-10-202510:58:18GBp305543.50XLONxHaNWqEptxK
20-10-202510:58:18GBp109543.50XLONxHaNWqEptxM
20-10-202510:58:18GBp178543.50XLONxHaNWqEptwo
20-10-202510:58:17GBp1,507543.50XLONxHaNWqEpt5i
20-10-202510:44:00GBp674543.00XLONxHaNWqEpzbP
20-10-202510:36:44GBp342542.50XLONxHaNWqEpcsy
20-10-202510:35:15GBp616543.00XLONxHaNWqEpdsp
20-10-202510:33:25GBp183543.50XLONxHaNWqEpaG7
20-10-202510:33:25GBp325543.50XLONxHaNWqEpaG9
20-10-202510:33:25GBp86543.50XLONxHaNWqEpaGB
20-10-202510:30:07GBp185543.50XLONxHaNWqEpZBR
20-10-202510:30:07GBp382543.50XLONxHaNWqEpZBT
20-10-202510:30:07GBp429543.50XLONxHaNWqEpZAm
20-10-202510:30:07GBp469543.50XLONxHaNWqEpZAF
20-10-202510:26:01GBp298543.50XLONxHaNWqEpkPk
20-10-202510:26:01GBp330543.50XLONxHaNWqEpkP6
20-10-202510:26:01GBp37543.50XLONxHaNWqEpkP8
20-10-202510:26:01GBp299543.50XLONxHaNWqEpkOb
20-10-202510:26:01GBp569543.50XLONxHaNWqEpkOx
20-10-202510:26:01GBp560543.50XLONxHaNWqEpkO2
20-10-202510:26:01GBp77543.50XLONxHaNWqEpkO4
20-10-202510:26:01GBp61543.50XLONxHaNWqEpkO6
20-10-202510:25:03GBp72543.50XLONxHaNWqEplLq
20-10-202510:06:18GBp1,337542.50XLONxHaNWqEpHcq
20-10-202510:06:18GBp170542.50XLONxHaNWqEpHcs
20-10-202510:06:18GBp80542.50XLONxHaNWqEpHcu
20-10-202510:06:18GBp45542.50XLONxHaNWqEpHcw
20-10-202510:06:18GBp434542.00XLONxHaNWqEpHc0
20-10-202510:06:17GBp452542.50XLONxHaNWqEpHWq
20-10-202510:05:04GBp15542.50XLONxHaNWqEpUYX
20-10-202510:03:24GBp14542.50XLONxHaNWqEpVsE
20-10-202510:01:44GBp21542.50XLONxHaNWqEpSm8
20-10-202509:50:00GBp157542.00XLONxHaNWqEp4eY
20-10-202509:47:07GBp98543.00XLONxHaNWqEp2p3
20-10-202509:47:07GBp195543.00XLONxHaNWqEp2p5
20-10-202509:47:07GBp608542.50XLONxHaNWqEp2p7
20-10-202509:47:07GBp303542.00XLONxHaNWqEp2pG
20-10-202509:47:07GBp450542.50XLONxHaNWqEp2pI
20-10-202509:35:05GBp139542.00XLONxHaNWqEpAS@
20-10-202509:35:05GBp286542.00XLONxHaNWqEpAS0
20-10-202509:30:09GBp433542.50XLONxHaNWqEis4Q
20-10-202509:30:07GBp467543.00XLONxHaNWqEis6l
20-10-202509:27:20GBp396543.50XLONxHaNWqEiqu5
20-10-202509:25:50GBp300542.50XLONxHaNWqEiro7
20-10-202509:25:50GBp171542.50XLONxHaNWqEiroB
20-10-202509:24:10GBp646543.50XLONxHaNWqEio5t
20-10-202509:24:10GBp126543.50XLONxHaNWqEio5v
20-10-202509:24:10GBp74543.50XLONxHaNWqEio5x
20-10-202509:24:10GBp131543.50XLONxHaNWqEio5z
20-10-202509:24:10GBp422542.50XLONxHaNWqEio57
20-10-202509:18:03GBp333543.50XLONxHaNWqEi@O@
20-10-202509:18:03GBp22543.50XLONxHaNWqEi@O0
20-10-202509:18:03GBp190543.50XLONxHaNWqEi@O2
20-10-202509:18:03GBp200543.50XLONxHaNWqEi@O4
20-10-202509:18:03GBp16543.50XLONxHaNWqEi@O8
20-10-202509:18:03GBp422543.00XLONxHaNWqEi@OE
20-10-202509:07:03GBp297543.50XLONxHaNWqEicQ7
20-10-202509:07:01GBp240544.00XLONxHaNWqEidaL
20-10-202509:07:00GBp231544.00XLONxHaNWqEidcs
20-10-202509:07:00GBp209544.00XLONxHaNWqEidcu
20-10-202509:07:00GBp178544.50XLONxHaNWqEidcF
20-10-202509:07:00GBp422544.50XLONxHaNWqEidXW
20-10-202509:01:23GBp338544.50XLONxHaNWqEiZag
20-10-202509:01:05GBp304545.00XLONxHaNWqEiZfy
20-10-202509:01:01GBp292545.00XLONxHaNWqEiZq9
20-10-202509:01:00GBp90545.50XLONxHaNWqEiZtH
20-10-202509:01:00GBp52545.50XLONxHaNWqEiZsF
20-10-202509:00:43GBp280545.50XLONxHaNWqEiZx7
20-10-202509:00:16GBp1,846546.00XLONxHaNWqEiZGQ
20-10-202509:00:16GBp1,184546.00XLONxHaNWqEiZJi
20-10-202509:00:16GBp39546.00XLONxHaNWqEiZJ@
20-10-202509:00:12GBp150545.50XLONxHaNWqEiZS7
20-10-202509:00:12GBp144545.50XLONxHaNWqEiZSB
20-10-202509:00:12GBp250545.50XLONxHaNWqEiZSD
20-10-202509:00:12GBp131545.50XLONxHaNWqEiZSF
20-10-202509:00:12GBp254545.00XLONxHaNWqEiZSM
20-10-202509:00:10GBp195545.50XLONxHaNWqEiZPh
20-10-202509:00:10GBp265545.50XLONxHaNWqEiZPj
20-10-202508:59:00GBp226546.00XLONxHaNWqEiWQI
20-10-202508:59:00GBp225546.00XLONxHaNWqEiWQQ
20-10-202508:56:49GBp422545.00XLONxHaNWqEikFl
20-10-202508:40:07GBp68545.00XLONxHaNWqEiJOD
20-10-202508:34:29GBp159546.00XLONxHaNWqEiS@k
20-10-202508:34:29GBp175546.00XLONxHaNWqEiS@m
20-10-202508:34:29GBp214546.00XLONxHaNWqEiS@o
20-10-202508:34:29GBp261546.00XLONxHaNWqEiS@q
20-10-202508:34:29GBp422545.50XLONxHaNWqEiS@3
20-10-202508:31:20GBp714546.00XLONxHaNWqEiQu6
20-10-202508:31:19GBp547546.00XLONxHaNWqEiQwe
20-10-202508:31:19GBp232546.00XLONxHaNWqEiQwm
20-10-202508:31:19GBp1,963546.00XLONxHaNWqEiQwy
20-10-202508:30:03GBp204546.00XLONxHaNWqEiRCa
20-10-202508:30:03GBp170546.00XLONxHaNWqEiRCc
20-10-202508:30:03GBp422545.50XLONxHaNWqEiRCl
20-10-202508:29:54GBp422546.00XLONxHaNWqEiRUN
20-10-202508:15:54GBp295544.00XLONxHaNWqEi1Bp
20-10-202508:15:50GBp422543.00XLONxHaNWqEi1LV
20-10-202508:15:50GBp422543.50XLONxHaNWqEi1Kk

