|Auction
|Auction results
|Auction date
|2025-10-21
|Start date
|2025-10-22
|Maturity date
|2025-10-29
|Interest rate
|1.75 %
|Offered volume, SEK bn
|566.0
|Total bid amount, SEK bn
|476.9
|Accepted volume, SEK bn
|476.9
|Number of bids
|14
|Percentage allotted, %
|100.00
RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE
| Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank
Recommended Reading
-
October 21, 2025 03:30 ET | Source: Sveriges Riksbank
Bid date, 2025-10-21Auction date2025-10-21Settlement date2025-10-22Maturity Date2025-10-29Nominal amount566 billion SEKInterest rate1.75 %Bid times09.30-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateBids are made...Read More
-
October 17, 2025 10:20 ET | Source: Sveriges Riksbank
Bid procedure, 2025-10-24BondsSWEDEN I/L BOND: 3113. SE0009548704, 2027-12-01SWEDEN I/L BOND: 3114, SE0013748258, 2030-06-01Bid date2025-10-24Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateOffered...Read More