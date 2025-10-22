EfTEN United Property Fund teeb investoritele väljamakse summas ligikaudu 420 000 eurot

EfTEN Capital AS kui EfTEN United Property Fund (väärtpaberi lühinimi EFCUPFFT, ISIN kood EE3500001609) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha fondi osakuomanikele rahaline väljamakse 16,900 eurosenti osaku kohta, kokku 419 772 eurot. Väljamakse suurus moodustab ligikaudu 2% fondi osaku viimasest sulgemishinnast.

See on EfTEN United Property Fund’i teine rahaline väljamakse 2025. aastal ning koos tänavu mais tehtud väljamaksega, moodustavad 2025. aasta väljamaksed üle 9% fondi osaku turukapitalisatsioonist. Alates EfTEN United Property Fund’i osakute noteerimisest Nasdaq Tallinna väärtpaberiturul 2022. a mais, on fond teinud investoritele väljamakseid 1,4 euro ulatuses osaku kohta.

Väljamakse aluseks on tulu laekumine usaldusfondidest EfTEN Real Estate Fund 5 ja EfTEN Special Opportunities Fund ning omaniklaenu intressid arendusettevõttest Invego Uus-Järveküla OÜ.

Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on kantud osakuomanike nimekirja 31. oktoobril 2025. a fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record date). Seega on fondi osakutega seotud õiguste muutmise päev (ex-date) 30. oktoober 2025. a. Alates sellest kuupäevast ei ole fondi osakuid omandanud isik õigustatud saama käesolevas teates avaldatud väljamakset.

Väljamaksed osakuomanikele tehakse 14. novembril 2025. a ülekandega osakuomaniku arveldusarvele. Seadusega ettenähtud juhtudel peetakse väljamakselt kinni tulumaks.





Kristjan Tamla

Tegevjuht

Tel: 655 9515

E-post: kristjan.tamla@eften.ee