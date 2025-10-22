Elanders AB: Delårsrapport januari – september 2025

Januari – september 2025

Omsättningen uppgick till 9 148 (10 369) Mkr vilket motsvarade en organisk omsättningsminskning om tre procent jämfört med samma period föregående år, om förvärv samt nedlagd verksamhet exkluderas och oförändrade valutakurser används.

Justerad EBITA uppgick till 510 (632) Mkr, vilket motsvarade en justerad EBITA-marginal om 5,6 (6,1) procent.

Rörelseresultatet belastades med engångsposter om -185 (66) Mkr som främst var hänförliga till strukturåtgärder för att möta en svagare marknad och över tid förbättra koncernens marginaler. Strukturåtgärderna förväntas ge årliga kostnadsbesparingar om ca 232 Mkr, varav ca 99 Mkr under 2025.

Justerat resultat efter skatt uppgick till 38 (117) Mkr, motsvarande 0,98 (3,20) kronor per aktie.

Operativt kassaflöde justerat för köpeskillingar för förvärv uppgick till 1 323 (1 436) Mkr. Operativt kassaflöde inklusive förvärv uppgick till 1 305 (359) Mkr.

Cash conversion uppgick till 104 (86) procent, om köpeskillingar för förvärv exkluderas.

Fritt kassaflöde per aktie uppgick till 24,11 (25,10) kronor.

Nettoskulden minskade med 907 Mkr till 8 205 Mkr, jämfört med 9 112 Mkr vid ingången av året. Exklusive IFRS 16-effekter minskade nettoskulden med 218 Mkr till 3 813 Mkr, jämfört med 4 031 Mkr vid ingången av året.

Tredje kvartalet 2025

Omsättningen uppgick till 2 872 (3 598) Mkr vilket motsvarade en organisk omsättningsminskning om fyra procent jämfört med samma period föregående år, om förvärv samt nedlagd verksamhet exkluderas och oförändrade valutakurser används.

Justerad EBITA uppgick till 210 (237) Mkr, vilket motsvarade en justerad EBITA-marginal om 7,3 (6,6) procent.

Rörelseresultatet belastades med engångsposter om -80 (139) Mkr som främst var hänförliga till strukturåtgärder.

Justerat resultat efter skatt uppgick till 45 (48) Mkr, motsvarande 1,21 (1,31) kronor per aktie.

Operativt kassaflöde justerat för köpeskillingar för förvärv ökade till 316 (279) Mkr. Operativt kassaflöde inklusive förvärv uppgick till 316 (218) Mkr.

Cash conversion ökade till 73 (40) procent, om köpeskillingar för förvärv exkluderas.

Fritt kassaflöde per aktie ökade till 4,60 (2,49) kronor.

I det tredje kvartalet har koncernen förlängt sitt kreditavtal. Förlängningen innebär att koncernen har säkerställt finansieringen av verksamheten fram till tredje kvartalet 2028. Avtalet utgör ett viktigt steg mot ökad finansiell stabilitet och långsiktig tillväxt.

Ytterligare information finns tillgänglig på Elanders hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson

VD och koncernchef

Tel. 031 - 750 07 50

Åsa Vilsson

Group CFO

Tel. 031 - 750 07 50

Elanders AB (publ)

(org.nr. 556008-1621)

Flöjelbergsgatan 1 C

431 37 Mölndal

Tel. 031 - 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2025 kl. 11.00 CET.

Bilaga