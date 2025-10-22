Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL A/S

Meddelelse nr. 61 – 2025

til Nasdaq Copenhagen

22. oktober 2025

ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 15. – 21. oktober 2025 er foretaget følgende køb:

Dato Antal B-aktier Gennemsnitlig købspris



B-aktier (DKK) Samlet beløb



B-aktier (DKK) [I alt, seneste meddelelse] 3.131.500 853.443.366 15. oktober 2025 20.000 232,93 4.658.600 16. oktober 2025 20.000 233,12 4.662.400 17. oktober 2025 20.000 232,01 4.640.200 20. oktober 2025 18.000 235,55 4.239.900 21. oktober 2025 18.000 233,81 4.208.580 Akkumuleret under programmet (B-aktier) 3.227.500 875.853.046

ROCKWOOL A/S ejer herefter 3.674.356 B-aktier svarende til 1,74 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 15. – 21. oktober 2025 vedlægges denne meddelelse.

Yderligere information:

Kim Junge Andersen

Senior Vice President, CFO

ROCKWOOL A/S

+45 46 55 80 15

