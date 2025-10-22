Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 61 – 2025
til Nasdaq Copenhagen
22. oktober 2025
ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.
Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.
I perioden 15. – 21. oktober 2025 er foretaget følgende køb:
|Dato
|Antal B-aktier
|Gennemsnitlig købspris
B-aktier (DKK)
|Samlet beløb
B-aktier (DKK)
|[I alt, seneste meddelelse]
|3.131.500
|853.443.366
|15. oktober 2025
|20.000
|232,93
|4.658.600
|16. oktober 2025
|20.000
|233,12
|4.662.400
|17. oktober 2025
|20.000
|232,01
|4.640.200
|20. oktober 2025
|18.000
|235,55
|4.239.900
|21. oktober 2025
|18.000
|233,81
|4.208.580
|Akkumuleret under programmet (B-aktier)
|3.227.500
|875.853.046
ROCKWOOL A/S ejer herefter 3.674.356 B-aktier svarende til 1,74 % af selskabets samlede aktiekapital.
Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 15. – 21. oktober 2025 vedlægges denne meddelelse.
Yderligere information:
Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15
