Bigbanki 2025. aasta III kvartali auditeerimata majandustulemused

Bigbanki brutolaenuportfell kasvas kvartali lõpuks rekordilise 2,58 miljardi euroni, suurenedes kvartaliga 142 miljoni euro võrra (+6%) ja aastaga 521 miljoni euro võrra (+25%). Traditsiooniliselt vedasid kasvu strateegilised ärilaenude ja kodulaenude tooteliinid, tarbimislaenude portfelli kasv oli mõõdukam. Ärilaenuportfell kasvas kvartaliga 74 miljoni euro võrra (+9%) 937 miljoni euroni, kodulaenuportfell 55 miljoni euro võrra (+8%) 772 miljoni euroni ja tarbimislaenuportfell 18 miljoni euro võrra (+2%) 878 miljoni euroni.

Hoiuseportfelli kasvu toetas kolmandas kvartalis peamiselt säästuhoiuste portfell, mis suurenes 85 miljoni euro võrra, jõudes 1,4 miljardi euroni (+7%). Tähtajaliste hoiuste portfell kahanes kvartaliga 11 miljoni euro võrra, jäädes 1,3 miljardi euro tasemele. Augustis hakkas Bigbank pakkuma pangakontosid Leedu eraklientidele. Nüüdsest saavad Leedu kliendid sarnaselt Eesti klientidele kasutada Bigbanki igapäevaseks arveldamiseks turu parimatel tingimustel: vabadelt vahenditelt teenitakse 2% aastaintressi ning kõik tehingud on täiesti tasuta. Klientide pangakontode jääk kasvas kvartaliga 6 miljoni euro võrra, ulatudes kvartali lõpuks 9 miljoni euroni. Kontserni hoiuseportfell kokku kasvas kvartaliga 80 miljoni euro võrra (+3%) ja aastaga 462 miljoni euro võrra (+20%) 2,7 miljardi euroni.

Bigbanki 2025. aasta esimese üheksa kuu puhaskasum oli 30,2 miljonit eurot. 2024. aasta samal perioodil oli see 27,6 miljonit eurot. Kolmandas kvartalis teenis Bigbank puhaskasumit 11,5 miljonit eurot ehk võrreldes 2024. aasta kolmanda kvartaliga 0,3 miljonit eurot vähem (-2%).

Kolmanda kvartali intressitulud moodustasid 46,5 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,5 miljonit eurot (+1%). Intressikulud püsisid eelmise aasta kolmanda kvartali tasemel, sest hoiuste intressitaseme langus kompenseeris hoiuseportfelli mahu kasvu. Bigbanki netointressitulu oli aastataguse kolmanda kvartaliga võrreldes 0,6 miljoni euro võrra suurem (+2%), ulatudes 27,4 miljoni euroni.

Laenuportfelli kvaliteet püsis kolmandas kvartalis stabiilsena. Eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu kokku vähenes 2024. aasta sama perioodiga võrreldes 0,8 miljoni euro võrra ja moodustas 2,5 miljonit eurot. Tarbimislaenude krediidikvaliteet on jätkuvalt paranemas, kodulaenude oma on väga kõrge ja ärilaenude oma stabiilne. 3. etapi nõuete maht püsis absoluutsummas teise kvartali lõpu tasemel, kuid osakaaluna langes 4,4%-ni kogu laenunõuetest (-0,3 protsendipunkti võrreldes eelmise kvartali lõpuga). 3. etapis olevate nõuete suhteliselt kõrge tase on peamiselt seotud mõne üksiku suurema laenuga, mis on hästi tagatud ning seetõttu ei suurenda eeldatava krediidikahju kulu.

Kasvavate ärimahtude taga on tugev ja aastavõrdluses oluliselt kasvanud Bigbanki meeskond. Teise kvartali lõpuga võrreldes püsis kolmanda kvartali lõpu töötajate arv stabiilsena 613 inimese juures, sh 378 Eestis, 104 Leedus, 90 Lätis, 22 Soomes, 15 Bulgaarias ja 4 Rootsis. Palgakulud kasvasid kolmandas kvartalis 8,7 miljoni euroni, ületades 2024. aasta sama perioodi näitajat 1,9 miljoni euro võrra (+29%).

Kontserni kinnisvarainvesteeringute portfelli väärtus oli kolmanda kvartali lõpus 82,3 miljonit eurot, kasvades kvartaliga 10 miljoni euro võrra. Kasvu põhjustasid täiendavad investeeringud põllumaadesse summas 6,6 miljonit eurot, Eestis asuva põllumajandusmaa ümberhindlus summas 2,0 miljonit eurot ja büroopinna ümberliigitamine kinnisvarainvesteeringuks summas 1,4 miljonit eurot. Põllumajandusmaa ümberhindluse põhjustas kolmandas kvartalis turul tehtud tehingute hinnataseme tõus. Põllumajandusmaa ümberhindlusest tulenev portfelli väärtuse kasv oli sarnases suurusjärgus teises kvartalis kajastatud langusega.

Kolmandas kvartalis toimus üks võlakirjaemissioon. Septembris emiteeris Bigbank 2,54 miljoni euro ulatuses AT1 võlakirju, suurendades samas mahus esimese taseme täiendavaid omavahendeid.

26. augustil 2025 jõustus grupisisene ühinemine Bigbank AS-i tütarettevõtte Balti Võlgade Sissenõudmise Keskus OÜ (ühendatav ühing) ja Bigbank AS-i tütarettevõtte OÜ Rüütli Majad tütarettevõtte OÜ Rüütli Property (ühendav ühing) vahel. Ühinemise tagajärjel kustutati Balti Võlgade Sissenõudmise Keskus OÜ äriregistrist 26. augusti 2025 seisuga. Kontserni äritegevuses ühinemine muutusi kaasa ei toonud, sest Balti Võlgade Sissenõudmise Keskus OÜ oli mittetegutsev ettevõte.





Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes III kvartal 2025 III kvartal 2024 9 kuud 2025 9 kuud 2024 Netointressitulu 27 351 26 861 78 687 76 882 Neto teenustasud 2 686 2 316 7 759 6 725 Netokasum finantsvaradelt -851 1 023 1 794 4 101 Neto tegevustulud -704 -974 -2 719 -2 800 Neto tegevustulud kokku 28 482 29 226 85 521 84 908 Palgakulud -8 763 -6 813 -24 498 -19 576 Halduskulud -3 255 -2 827 -8 881 -8 781 Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 239 -2 145 -6 552 -6 297 Muu kasum (kahjum) 1 999 1 223 217 -106 Tegevuskulud kokku -12 258 -10 562 -39 714 -34 760 Kasum enne allahindluste kulu 16 224 18 664 45 807 50 148 Eeldatava krediidikahju netokulu -2 426 -4 554 -8 350 -17 085 Kasum enne maksustamist 13 798 14 110 37 457 33 063 Tulumaks -2 328 -2 371 -7 245 -5 503 Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 11 470 11 739 30 212 27 560 Kasum lõppenud tegevustest 0 0 0 29 Aruandeperioodi kasum 11 470 11 739 30 212 27 589





Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 30.09.2025 30.06.2025 31.12.2024 30.09.2024 Raha ja raha ekvivalendid 419 470 468 770 448 661 475 284 Võlaväärtpaberid 34 796 42 508 22 334 14 992 Nõuded klientidele 2 580 940 2 438 608 2 196 482 2 059 625 Muud varad 116 779 109 143 110 939 87 126 Varad kokku 3 151 985 3 059 029 2 778 416 2 637 027 Klientide hoiused ja saadud laenud 2 735 153 2 656 328 2 401 689 2 274 269 Allutatud võlakirjad 106 976 104 147 91 668 83 437 Muud kohustised 17 511 17 871 15 290 14 585 Kohustised kokku 2 859 640 2 778 346 2 508 647 2 372 291 Omakapital 292 345 280 683 269 769 264 736 Kohustised ja omakapital kokku 3 151 985 3 059 029 2 778 416 2 637 027





Võrreldes 2024. aasta III kvartali auditeerimata majandustulemustes avaldatuga on 2024. aasta üheksa kuu netointressitulu ja eeldatava krediidikahju netokulu korrigeeritud, vähendades mõlemat 2,2 miljoni euro võrra. Korrigeerimine on seotud tuvastatud veaga, mille kohaselt oli langenud krediidiväärtusega finantsvaradelt intressitulu arvestatud finantsvarade brutopositsioonilt, mitte netopõhiselt. See korrektsioon 2024. aasta üheksa kuu puhaskasumit ei mõjuta.

Bigbank AS juhatuse esimehe Martin Läntsi kommentaar:

Kolmanda kvartali finantstulemused kinnitasid Bigbanki strateegia tugevust – laenuportfell kasvas rekordilisele 2,58 miljardi euro tasemele, kusjuures suurima panuse andsid ärilaenud ja kodulaenud. Hoiuste maht jätkas kasvu, pakkudes klientidele atraktiivseid tingimusi. Kuigi kvartali kasum jäi mullusele tasemele, on üheksa kuu koondtulemused selges plussis. Kolmandas kvartalis laiendasime igapäevapanganduse teenused Leedu turule ning septembri lõpuks oli Eestis ja Leedus kokku üle 9900 pangakontoga kliendi. Järgmises kvartalis plaanime hakata pakkuma pangakonto teenust ka Läti klientidele. Üldiselt jätkame fookuse hoidmist kasumlikul kasvul ja kliendikesksete lahenduste arendamisel.

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 30. september 2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 3,2 miljardit eurot ning omakapital 292 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 177 000 aktiivse kliendi ning üle 600 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee

Manus