„Telia Lietuva“ 2025 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. rugsėjo 30 dieną.
2025 m. trečiasis ketvirtis (palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus):
- Pajamos padidėjo 3 proc. – iki 125,3 mln. eurų (2024 m. – 121,6 mln. eurų)
- EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 9,6 proc. – iki 51 mln. eurų (2024 m. – 46,5 mln. eurų)
- EBITDA padidėjo 11,6 proc. – iki 51 mln. eurų (2024 m. – 45,7 mln. eurų)
- Laikotarpio pelnas padidėjo 31 proc. – iki 22,9 mln. eurų (2024 m. – 17,5 mln. eurų)
- Ilgalaikės investicijos padidėjo 8,4 proc. – iki 15,2 mln. eurų (2024 m. – 14,1 mln. eurų)
- Laisvieji pinigų srautai buvo 4,3 proc. didesni ir sudarė 34,2 mln. eurų (2024 m. – 32,7 mln. eurų)
2025 m. devyni mėnesiai (palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus):
- Pajamos padidėjo 1,9 proc. – iki 367 mln. eurų (2024 m. – 360,1 mln. eurų)
- EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 9,5 proc. – iki 148 mln. eurų (2024 m. – 135,2 mln. eurų)
- EBITDA padidėjo 10,7 proc. – iki 147,3 mln. eurų (2024 m. – 133 mln. eurų)
- Laikotarpio pelnas padidėjo 25,5 proc. – iki 67,7 mln. eurų (2024 m. – 53.,9 mln. eurų)
- Ilgalaikės investicijos sumažėjo 10 proc. – iki 39 mln. eurų (2024 m. – 43.3 mln. eurų)
- Laisvieji pinigų srautai buvo 8,3 proc. didesni ir sudarė 91,1 mln. eurų (2024 m. – 84,4 mln. eurų)
„Telia Lietuva“ vadovės Giedrės Kaminskaitės-Salters komentaras:
Prieš metus pradėjome pokyčių programą, kuria siekėme sustiprinti veiklos efektyvumą, supaprastinti procesus ir užtikrinti dar didesnį organizacijos lankstumą. Šie pokyčiai jau atsispindi finansiniuose rezultatuose: 2025 m. devynių mėnesių paslaugų pajamos augo 4,2 proc., EBITDA, neatskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 9,5 proc. ir EBITDA, neatskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, marža siekė 40,3 proc., o grynasis pelnas padidėjo 25,5 procento. 2025 m. sausio-rugsėjo laisvųjų pinigų srautas buvo 8,3 proc. didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.
Pajamos daugiausia augo dėl mobiliojo ryšio, IT ir plačiajuosčio interneto paslaugų plėtros. Per 2025 m. trečiąjį ketvirtį pritraukta 30 tūkst. naujų mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų, iš kurių 27 tūkst. naudojasi reguliaraus, o 3 tūkst. – išankstinio mokėjimo paslaugomis. Nuo liepos 5G ryšys pasiekiamas beveik 95 proc. Lietuvos teritorijos tapo prieinamas ir išankstinio mokėjimo paslaugos vartotojams.
Dėl mažesnių tarptinklinio ryšio tarifų išaugęs mobiliųjų duomenų vartojimas ne ES šalyse ir didesnis šalies lankytojų skaičiaus lėmė pajamų iš kitų mobiliojo ryšio paslaugų didėjimą.
Nuo rudens visas 2025-2026 m. sezono Lietuvos krepšinio lygos varžybas galima stebėti per „Telia Play“ platformą, kurią dar metų pradžioje papildė „Netflix“ planai ir daug originalaus vietinio bei tarptautinio turinio.
Kaip atsaką į didžiausias lietuvių baimes internete Bendrovė pristatė naują kibernetinio saugumo programėlę „Telia Safe“. Ji apjungia 20 skirtingų apsaugos funkcijų vienoje programėlėje. Programėlė veikia kaip antivirusinė programa, turi specializuotą apsaugą nuo išpirkos reikalaujančių programų, kuri stebi ir blokuoja šio tipo kenkėjams būdingą veiklą. Be tiesioginės apsaugos nuo virusų, „Telia Safe“ atlieka ir prevencines funkcijas – pvz., tikrina, ar mobiliojo įrenginio operacinė sistema yra atnaujinta, leidžia vienoje vietoje peržiūrėti ir valdyti programėlių prieigas prie asmeninių duomenų. Sprendimas sukurtas taip, kad leistų pasirūpinti ir interneto apsauga vaikams.
Vasarą „Telia Lietuva“ pradėjo stuburinio tinklo atnaujinimą, kuris 6 kartus padidins duomenų perdavimo spartą iki rekordinių 600 Gb/s. Maždaug milijono eurų vertės investicija į naujus šviesolaidžio kabelius po žeme suteiks būtinus pajėgumus augančiam klientų duomenų vartojimui bei naujos kartos paslaugoms, tokioms kaip masiniam 4K raiškos televizijos naudojimui.
Stuburinio šviesolaidžio tinklo atnaujinimas taip pat reiškia investiciją į ryšio saugumą. Jis sumažins riziką, kad nutrūktų gyvybiškai svarbus ryšys, nuo kurio priklauso bankų, sveikatos priežiūros, elektros tiekimo ir kitų itin svarbių sistemų veikla. Atnaujintas tinklas leis duomenims keliauti keliais maršrutais, o tai padarys Lietuvą atsparesnę grėsmėms ir netikėtiems techniniams gedimams.
2025 m. trečiąjį ketvirtį „Telia Lietuva“ pristatė naują paslaugą, kuri leidžia skambučio metu rašyti tekstą ir matyti jį kito asmens ekrane realiuoju laiku. Ši inovatyvi funkcija atveria naujas bendravimo galimybes žmonėms su klausos ar kalbos sutrikimais, taip pat ir visiems, norintiems bendrauti raštu per skambutį.
Taip pat „Telia“ pirmoji Lietuvoje sukūrė naują galimybę keliaujantiems klientams. Nuo šiol Baltijos ir Šiaurės šalyse mūsų klientai galės skambinti per belaidį Wi-Fi (VoWiFi) tinklą taip, tarsi būtų Lietuvoje. Pokalbiams belaidžiu internetu bus taikomi ne tarptinklinio ryšio, o įprasti Lietuvoje galiojantis tarifai, o jei skambinama į kitą šalį – tarptautinių skambučių tarifai. Ši naujovė užtikrina patikimą ryšį ten, kur mobilusis signalas yra silpnas arba jo visai nėra – pavyzdžiui, pastatų rūsiuose, požeminėse aikštelėse ar net lėktuve skrydžio metu.
Toliau efektyviname veiklą ir keičiame įmonės valdymo struktūrą. Nuo lapkričio 1 d. bus sujungti technologijų ir skaitmeninės transformacijos bei teisės ir personalo padaliniai, o vadovų komanda sumažės dviem vadovais.
PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB 2025 m. sausio–rugsėjo tarpinė ataskaita.
- Telia Lietuva 2025 m. 9 mėnesių veiklos rezultatų pristatymas.
Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. +370 5 236 7878,
el.p. darius.dziaugys@telia.lt
Priedai