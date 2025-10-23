BUREAU VERITAS - Une performance robuste et constante au T3 2025 ; Perspectives 2025 réaffirmées

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Courbevoie, France – 23 octobre 2025

Une performance robuste et constante au T3 2025 ;

Perspectives 2025 réaffirmées

Chiffres clés1 du troisième trimestre 2025 (T3 2025)

Chiffre d’affaires (CA) de 1 583,7 millions d’euros, en hausse de 2,3 % par rapport à l’exercice précédent et de 6,3 % sur une base organique.

Très forte croissance organique pour l’activité Marine & Offshore à 16,2 % ; solide reprise pour Bâtiment & Infrastructures à 7,1 % ; croissance organique soutenue pour Industrie et Certification, respectivement à 6,9 % et 5,9 % face à des bases de comparaison exigeantes ; croissance organique modérée pour Biens de Consommation à 3,5 % et Agroalimentaire & Matières Premières à 2,5 %.

Effet périmètre favorable de 0,8 %, résultant de l’accélération du rythme des acquisitions bolt-on (contribuant à +3,1 %) nettes des cessions réalisées (- 2,3 %).

Effet de change négatif de 4,8 %, consécutif à l’appréciation de l’euro face à la plupart des devises.

Faits marquants du troisième trimestre 2025

Poursuite des avancées dans la mise en œuvre de la stratégie LEAP | 28, avec des résultats qui témoignent de la résilience opérationnelle et de l’orientation stratégique du Groupe.

Accélération des programmes de fusions-acquisitions ; deux transactions signées en octobre, pour un chiffre d’affaires annualisé d’environ 32 millions d’euros. Ces acquisitions sont alignées avec les priorités du portefeuille dans le cadre de LEAP | 28 : la première visant à renforcer le leadership dans la division B&I en Europe, et la seconde à créer de nouveaux bastions dans les Énergies Renouvelables en Espagne. Huit acquisitions signées ou réalisées à date cette année, représentant 92 millions d’euros de chiffre d’affaires annualisé.

Finalisation d’une émission obligataire d'un montant de 700 millions d'euros à échéance octobre 2033, assortie d’un coupon de 3,375 % et notée A3 par Moody's. Cette émission permet au Groupe de tirer parti de conditions de marché attractives dans le cadre de son allocation de capital en lien avec la stratégie LEAP | 28.





Perspectives 2025 confirmées

Sur la base de la performance à 9 mois, s’appuyant sur un pipeline d’opportunités robuste, un carnet de commande solide et des fondamentaux de marché porteurs à moyen et long termes, Bureau Veritas réitère ses perspectives pour l’ensemble de l’exercice 2025 :

Une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d'affaires,

Une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant,

Des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash2 supérieur à 90 %.









Hinda Gharbi, Directrice Générale, commente :

« Au cours de ce trimestre, nos équipes à travers le monde ont une nouvelle fois enregistré une solide performance, avec un taux de croissance organique de 6,3 %, reflétant la solidité de l'ensemble de notre portefeuille.

Sur la base d’une croissance organique de 6,6 % sur neuf mois, un carnet de commandes bien rempli et de la capacité de résilience éprouvée de notre portefeuille diversifié, nous confirmons nos perspectives financières pour l'ensemble de l'exercice 2025.

Au cours de ce troisième trimestre, nous avons poursuivi la mise en œuvre de notre feuille de route stratégique LEAP | 28 en gérant activement notre portefeuille grâce à des acquisitions bolt-on ciblées. En octobre 2025, nous avons conclu des accords pour deux acquisitions générant environ 32 millions d'euros de chiffre d'affaires annualisé. La première renforce notre position de leader dans le domaine Bâtiment & Infrastructures en Europe et la seconde augmente nos capacités dans le secteur des Énergies Renouvelables, à mesure que nous établissons nos Nouveaux Bastions. Depuis le début de l'année, nous avons acquis 92 millions d'euros de chiffre d'affaires annualisé cumulé »

CHIFFRES CLÉS DU T3 2025

CROISSANCE EN MILLIONS D'EUROS T3 2025 T3 2024 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Marine & Offshore 136,6 122,7 + 11,4 % + 16,2 % - (4,8) % Agroalimentaire & Matières Premières 284,5 322,3 (11,7) % + 2,5 % (9,6) % (4,6) % Industrie 337,7 336,0 + 0,5 % + 6,9 % + 0,8 % (7,2) % Bâtiment & Infrastructures 495,0 440,5 + 12,4 % + 7,1 % + 8,4 % (3,1) % Certification 131,7 124,1 + 6,1 % + 5,9 % + 3,3 % (3,1) % Biens de Consommation 198,2 202,3 (2,1) % + 3,5 % + 0,5 % (6,1) % Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 1 583,7 1 547,9 + 2,3 % + 6,3 % + 0,8 % (4,8) %

Troisième trimestre dynamique





Au troisième trimestre 2025, Bureau Veritas a réalisé un chiffre d’affaires de 1 583,7 millions d’euros, marquant une progression de 2,3 % par rapport à la même période en 2024. Le Groupe a enregistré une croissance organique significative de 6,3 %, maintenant une dynamique cohérente avec les 6,6 % délivrés sur les neufs premiers mois de l’année.

Quatre divisions clés ont porté cette croissance : Marine & Offshore (+ 16,2 %), Bâtiment & Infrastructures (+ 7,1 %), Industrie (+ 6,9 %) et Certification (+ 5,9 %). Les activités Agroalimentaire & Matières Premières et Biens de Consommation ont démontré une performance résiliente avec une croissance organique faible à un chiffre au troisième trimestre 2025.

Sur le plan géographique, la performance s’est révélée solide dans l’ensemble :

L’Europe (35 % du chiffre d’affaires, + 5,2 % en organique) a été portée par l’Europe du Sud et la France.

L’Asie-Pacifique (29 % du chiffre d’affaires, + 8,6 % en organique) a bénéficié d’une croissance à deux chiffres en Asie du Sud et du Sud-Est et d’une croissance élevée à un chiffre en Chine.

Dans les Amériques (25 % du chiffre d’affaires, + 1,9 % en organique), les Etats-Unis ont continué à afficher une croissance solide.

L’Afrique et le Moyen-Orient (11 % du chiffre d’affaires, + 15,7 % en organique) ont délivré une forte croissance à travers la plupart des pays et des activités.

L’effet de périmètre a contribué positivement à hauteur de 0,8 %, reflétant les acquisitions bolt-ons (+ 3,1 %), partiellement compensées par les cessions sur les douze derniers mois (- 2,3 %, incluant l’activité de tests alimentaires). Les fluctuations de change ont eu un impact négatif de 4,8 %, principalement en raison de l’appréciation de l’euro face à la plupart des devises.

Une situation financière solide





Au 30 septembre 2025, la dette financière nette était supérieure à celle du 30 juin 2025, en raison notamment des paiements de dividendes versés en juillet 2025. Le groupe disposait de 0,5 milliards d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie disponible, ainsi que de 600 millions d’euros de lignes de crédit confirmées non tirées. Le Groupe bénéficie d’une structure financière solide avec la plupart de ses échéances au-delà de 2026 et à taux fixe.

Le 24 septembre 2025, le Groupe a réalisé avec succès une émission obligataire de 700 millions d'euros, arrivant à échéance en octobre 2033 avec un coupon de 3,375 %, et bénéficiant d'une notation A3 de Moody's. Cette émission permet au Groupe de tirer parti de conditions financières de marché attractives dans le cadre de son allocation de capital en lien avec la stratégie LEAP | 28.

MISE À JOUR SUR LE RECENTRAGE DU PORTEFEUILLE DANS LE CADRE DE LEAP | 28

Depuis le début de l’année 2025, le Groupe a annoncé l’acquisition de huit sociétés, dont deux signées en octobre 2025, représentant un chiffre d’affaires annualisé cumulé d’environ 92 millions d’euros en 2024. Ces acquisitions sont alignées avec les priorités du portefeuille dans le cadre de LEAP | 28 visant à renforcer les positions de leader du Groupe et à créer de nouveaux bastions.

Renforcer les positions de leader : Le Groupe vise à développer son leadership dans les bastions où il occupe déjà des positions de leader, via une combinaison de croissance organique rapide et de croissance externe.



En ligne avec la stratégie de développement du portefeuille de l’activité Bâtiment & Infrastructures ( Capex & Opex ) , Bureau Veritas a acquis London Building Control en octobre 2025. Cette société est un Organisme Agréé de Contrôle de Construction (« Registered Building Control Approver », ou RBCA) de premier plan au Royaume-Uni, spécialisé dans le contrôle de construction immobilière dans le cadre de rénovations et d’améliorations. Elle emploie environ 110 experts hautement qualifiés et a généré un chiffre d’affaires d’environ 14 millions d’euros en 2024.





Créer de Nouveaux Bastions : Le Groupe vise à accélérer la croissance sur des marchés sélectionnés pour créer de nouveaux bastions à long terme, privilégiant des investissements précoces dans des secteurs stratégiques à forte croissance où le Groupe est bien positionné pour occuper une place de leader sur le marché.



Pour accélérer la croissance dans les Énergies Renouvelables, un secteur stratégique en forte croissance, Bureau Veritas a signé un accord en vue de l’acquisition de Sólida en octobre 2025. Cette entreprise basée en Espagne fournit des services d'ingénierie pour maîtres d'ouvrage, de conseil technique, d'assistance à la gestion de projets, de gestion de construction et de raccordement au réseau, principalement pour les actifs éoliens et solaires. Elle renforce les capacités de Bureau Veritas sur le marché des Énergies Renouvelables grâce à la création d’une plateforme Capex globale et intégrale servant les clients du Groupe à l’échelle mondiale. Elle a généré un chiffre d’affaires d’environ 18 millions d’euros en 2024 et emploie 225 experts.







Pour plus d'informations, les communiqués de presse sont disponibles en cliquant ici.

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE

Indicateurs clés – Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE)





ODD DES

NATIONS UNIES 9M 2024 9M 2025 AMBITION

2028 L'ENVIRONNEMENT Émissions de CO 2 – (Scopes 1 et 2, 1 000 tonnes) 3 N° 13 146 128 107 LE CAPITAL SOCIAL ET HUMAIN Taux total d’accidents (TAR) 4 N° 3 0,24 0,24 0,23 Taux de féminisation des postes de direction

(du Comité exécutif à la Bande II) 5 N° 5 27,5 % 27,0 % 36,0 % Nombre d’heures de formation par employé 6 N° 8 26,4 40,0 40,0 LA GOUVERNANCE Part des collaborateurs formés au Code d’éthique N° 16 98,6 % 99,4 % 99,0 %

Prix & Reconnaissances





Bureau Veritas a reçu le prix « Supply Chain Initiative of the Year » par Environnemental Finance pour sa mise à jour du Plan de Vigilance. Cette mise à jour anticipe la prochaine directive européenne sur le devoir de vigilance en matière de durabilité des entreprises7.

Dans la notation S&P Global CSA (Corporate Sustainability Assessment), Bureau Veritas a obtenu un score de 84/100, positionnant le Groupe dans le top 1 % des entreprises de services professionnels évaluées pour leur performance en matière de développement durable.

PERSPECTIVES 2025 ET AMBITION 2028

Perspectives 2025 confirmées





Sur la base de la performance à 9 mois, s’appuyant sur un pipeline d’opportunités robuste, un carnet de commande solide et des fondamentaux de marché porteurs à moyen et long termes, Bureau Veritas réitère ses perspectives pour l’ensemble de l’exercice 2025 :

Une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires,

Une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant,

Des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash 8 supérieur à 90 %.



Ambitions « LEAP | 28 »





Le 20 mars 2024, Bureau Veritas a annoncé sa nouvelle stratégie « LEAP | 28 », avec les ambitions suivantes :

2024-2028 CROISSANCE TCAM 9 Une croissance totale élevée à un chiffre 10 du chiffre d’affaires Avec : une croissance organique modérée à élevée à un chiffre Et : une accélération des fusions et acquisitions et une optimisation du portefeuille MARGE Amélioration constante de la marge opérationnelle ajustée 10 CROISSANCE DU BPA TCAM 9,10 +

RENDEMENT DES DIVIDENDES Retours annuels à deux chiffres TRÉSORERIE Fort taux de conversion du cash 8 : supérieur à 90 %

Au cours de la période 2024-2028, l'utilisation du flux de trésorerie généré par les activités du Groupe sera équilibrée entre les dépenses d'investissement (Capex), les fusions et acquisitions (M&A) et le retour aux actionnaires (dividendes) :

HYPOTHÈSES CAPEX Environ 2,5 % à 3,0 % du chiffre d'affaires du Groupe M&A Accélération des fusions et acquisitions DIVIDENDE Distribution de 65 % du résultat net ajusté RATIO

D’ENDETTEMENT NET Entre 1,0x et 2,0x d'ici 2028

REVUE DES ACTIVITÉS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2025

MARINE & OFFSHORE

EN MILLIONS D'EUROS 2025 2024 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 3ème trimestre 136,6 122,7 + 11,4 % + 16,2 % - (4,8) % CA des 9 premiers mois 414,6 374,0 + 10,9 % + 13,8 % - (2,9) %

L'activité Marine & Offshore a enregistré une forte hausse de 16,2 % de son chiffre d'affaires organique au troisième trimestre 2025 (et de 13,8 % dans les neufs premiers mois de l’année), avec :

Une forte croissance organique à deux chiffres dans le segment Nouvelles Constructions (48 % du chiffre d'affaires de la division), tirée par une accélération des livraisons sur certains marchés asiatiques clés, principalement la Chine et la Corée, couplée à une dynamique tarifaire favorable.

(48 % du chiffre d'affaires de la division), tirée par une accélération des livraisons sur certains marchés asiatiques clés, principalement la Chine et la Corée, couplée à une dynamique tarifaire favorable. Une progression élevée de l'activité Navires en service (42 % du chiffre d'affaires), tirée par la hausse des volumes et les initiatives tarifaires. Au 30 septembre 2025, la flotte classée par Bureau Veritas comprenait 12 277 navires, soit une hausse de 3,1 % sur un an, représentant 157 millions de tonneaux de jauge brute (GRT).

(42 % du chiffre d'affaires), tirée par la hausse des volumes et les initiatives tarifaires. Au 30 septembre 2025, la flotte classée par Bureau Veritas comprenait 12 277 navires, soit une hausse de 3,1 % sur un an, représentant 157 millions de tonneaux de jauge brute (GRT). Une décroissance pour les Services (10 % du chiffre d'affaires de la division, Offshore inclus), attribuée à la réduction des activités non-core de conseil neutralisant les tendances positives dans les activités Offshore.





La division maintient sa trajectoire de croissance dynamique, tirant parti des besoins de la flotte mondiale en matière de modernisation, de réduction des émissions et d'efficacité opérationnelle. Le Groupe a sécurisé 12,3 millions de tonneaux bruts depuis le début de l'année, portant le carnet de commandes à 32,0 millions de tonneaux bruts, soit une hausse de 19,3 % par rapport à l’année précédente. Les nouvelles commandes ont été tirées par les porte-conteneurs, les technologies à double propulsion, les transporteurs de GNL et les navires à passager.

Réalisations en matière d’objets verts

Au cours du troisième trimestre 2025, Bureau Veritas a participé au développement de technologies à faibles émissions de carbone et a délivré une Approbation de Principe (AiP) Gaz et Thermique pour un système innovant de stockage d'hydrogène liquide (LH2). Cette initiative contribue ainsi à l'essor des solutions maritimes propulsées à l'hydrogène. Bureau Veritas a également été sélectionné pour assurer la classification et la certification de six porte-conteneurs à double propulsion au GNL destinés à un grand armateur français, et de quatre méthaniers dotés d'un système de propulsion à double-carburant GNL pour le compte d'un armateur grec.

AGROALIMENTAIRE & MATIÈRES PREMIÈRES

EN MILLIONS D'EUROS 2025 2024 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 3ème trimestre 284,5 322,3 (11,7) % + 2,5 % (9,6) % (4,6) % CA des 9 premiers mois 874,6 936,2 (6,6) % + 4,2 % (7,5) % (3,3) %

L’activité Agroalimentaire & Matières Premières a enregistré une croissance organique de 2,5 % au troisième trimestre 2025, marquée par des performances variées selon les sous-segments et portant la croissance organique des neufs premiers mois de l’année à 4,2 %.

Le segment Pétroliers et Pétrochimiques (O&P, 34 % du chiffre d'affaires de la division) a réalisé une croissance organique faible à un chiffre de son chiffre d’affaires. Les opérations en Europe ont affiché une dynamique de croissance soutenue, les volumes se redressant progressivement après la baisse de demande observée en début d'année. Les efforts réalisés dans certaines activités non liées au négoce, telles que l'évaluation de la qualité et de la quantité des carburants marins, ont apporté un soutien supplémentaire à la croissance.

L'activité Métaux & Minéraux (M&M, 38 % du chiffre d'affaires de la division) a réalisé une croissance organique élevée à un chiffre, les activités Upstream et celles liées aux échanges progressant à un rythme similaire. La hausse des prix des métaux précieux, conjuguée à la montée en puissance des volumes dans les laboratoires au Moyen-Orient, en Europe et aux États-Unis ont soutenu la performance du sous-segment. Avec la récente acquisition de GeoAssay au Chili et son réseau existant, Bureau Veritas est stratégiquement positionné pour tirer parti de la croissance rapide du marché du cuivre.

Au troisième trimestre, les activités Agricoles (11 % du chiffre d'affaires de la division) ont connu une baisse organique du chiffre d'affaires. La division a été notamment impactée par la sous-performance des activités en Amérique latine et les perturbations opérationnelles liées au conflit en Ukraine. Les marchés du Moyen-Orient et d’Afrique continuent d'offrir des opportunités prometteuses.

Enfin, la cession des activités de tests alimentaires est désormais entièrement finalisée.

Au troisième trimestre, le Groupe a affiché une croissance organique modérée à un chiffre dans les Services aux gouvernements (17 % du chiffre d'affaires de la division) portée par la montée en puissance des contrats en Afrique et en Asie.

Réalisations en matière d’objets verts

Au troisième trimestre 2025, le Groupe a remporté un projet d’accompagnement sur la création d’un laboratoire pour un producteur de carburant d'aviation durable (« Sustainable Aviation Fuel », SAF) aux États-Unis. Le projet prévoit des services d’accompagnements durant les phases de mise en service et d'exploitation, comprenant l'élaboration de Procédures Opérationnelles Standard, de protocoles d'assurance qualité, d'initiatives Santé, Sécurité & Environnement, et la formation du personnel.

INDUSTRIE

EN MILLIONS D'EUROS 2025 2024 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 3ème trimestre 337,7 336,0 + 0,5 % + 6,9 % + 0,8 % (7,2) % CA des 9 premiers mois 1 016,7 960,0 + 5,9 % + 10,4 % + 0,8 % (5,3) %

Les activités de la division Industrie ont été soutenues par un cycle d'investissement favorable et ont réalisé une croissance organique de 6,9 % au troisième trimestre, portant la performance organique à neuf mois à 10,4 %.

Dans le segment Pétrole & Gaz (31 % du chiffre d'affaires de la division), Bureau Veritas a enregistré une croissance organique soutenue à deux chiffres au troisième trimestre. Les activités Capex ont affiché des résultats solides portés par l'exécution des commandes d’entreprises pétrolières nationales, notamment au Moyen-Orient et en Asie. Les activités Opex ont enregistré une croissance plus modérée, en raison de bases de comparaison tendues et du calendrier des renouvellements de contrats.

Power & Utilities (15 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une croissance organique à deux chiffres. Les services en lien avec le secteur des énergies renouvelables ont été un moteur de la performance des activités Capex en Amérique du Nord et en Asie. Le sous-segment de l'énergie nucléaire a livré une performance solide. Des opportunités prometteuses se présentent, notamment dans les services de démantèlement suite à l'acquisition de Dornier Hinneburg.

Les services de Certification des Produits Industriels (17 % du chiffre d'affaires de la division) ont réalisé une croissance organique élevée à un chiffre, portée par la dynamique soutenue des marchés européens et américains et le déploiement d'outils numériques innovants permettant de garantir la sécurité des machines. Dans le secteur des Transports et Logistique, le Groupe a profité de la réorganisation des chaînes logistiques grâce à sa position dominante sur le marché.

Les activités d'Essais Environnementaux (12 % du chiffre d'affaires de la division) ont connu une croissance faible à un chiffre, en raison de projets retardés et de reports de dépenses suite à la réduction des investissements publics aux États-Unis.

Les Autres services liés à l’Industrie (25 % du chiffre d'affaires) ont enregistré une croissance organique faible à un chiffre, les activités liées à l'exploitation minière ayant bien performé en Australie.

Réalisations en matière de services de transition et d’objets verts

Au troisième trimestre, Bureau Veritas a remporté un contrat stratégique d'audit énergétique et d'évaluation complète des installations pour le compte d'une grande entreprise américaine de distribution d'électricité et de gaz. Ce contrat comprend l'examen des bâtiments, des équipements et des pratiques opérationnelles afin de soutenir les objectifs de réduction des émissions de carbone et d'électrification. De plus, après une phase pilote réussie, le Groupe s'est vu attribuer un contrat de trois ans pour aider une entreprise espagnole du secteur de l'énergie et du transport à détecter, quantifier et mettre en place un plan de réduction des émissions fugitives afin de se conformer à la réglementation européenne.

Dans le domaine des Objets Verts, le Groupe a été sélectionné pour un contrat de services de gestion de la construction pour un développeur d'énergies renouvelables, dans le cadre d'un projet de système de stockage d'énergie solaire de 125 MW et de batteries de 280 MWh en Californie.

BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES

EN MILLIONS D'EUROS 2025 2024 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 3ème trimestre 495,0 440,5 + 12,4 % + 7,1 % + 8,4 % (3,1) % CA des 9 premiers mois 1 456,7 1 337,2 + 8,9 % + 4,1 % + 6,7 % (1,9) %

L’activité Bâtiment & Infrastructures a été l’une des plus performantes du portefeuille du Groupe au troisième trimestre 2025, avec une accélération séquentielle de la croissance organique à 7,1 %, atteignant ainsi 4,1 % sur les neuf premiers mois.

Le segment Capex Bâtiment (40 % du chiffre d'affaires de la division), a enregistré une croissance organique élevée à un chiffre. La plateforme américaine a été un moteur essentiel de cette performance au cours du trimestre, avec une forte dynamique dans la mise en service de data centers, alimentée par le déploiement continu des infrastructures d'intelligence artificielle. Le marché américain a bénéficié d'une hausse de la demande des permis de construction, stimulant mécaniquement l'activité de conformité au Code. En parallèle, la région Asie-Pacifique a réalisé une forte croissance organique, tirée par l'intensification des missions de conformité au Code en Asie du Nord-Est sous l'effet de nouvelles normes de contrôle des constructions.

Les services Opex Bâtiment (40 % du chiffre d’affaires de la division) ont été solides dans l’ensemble, avec une croissance organique modérée à un chiffre au troisième trimestre 2025. La France a significativement contribué à cette performance grâce à une augmentation du volume des services délivrés, des initiatives tarifaires favorables et une dynamique renforcée autour des projets d’efficacité énergétique. Aux États-Unis, les services liés aux transactions immobilières ont bien progressé, portés par la reprise du marché des transactions commerciales.

Au troisième trimestre, l'activité Infrastructures (20 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une croissance organique élevée à un chiffre. En Europe, le Groupe a délivré une forte performance portée par les investissements publics d’infrastructure en Italie. En Asie-Pacifique, le portefeuille australien récemment élargi par l'acquisition d'APP Group positionne favorablement Bureau Veritas sur des projets prometteurs d'infrastructures de transport à grande échelle. Au troisième trimestre, le Groupe a remporté un important contrat pluriannuel de services de gestion de projet avec le ministère australien de la Défense. Enfin, au Moyen-Orient, une croissance très forte s'est maintenue sur les principaux marchés grâce au développement de nombreux projets d’envergure.

Réalisations en matière de services de transition

Au troisième trimestre 2025, Bureau Veritas a signé un partenariat avec l'International Finance Corporation (IFC, membre du Groupe Banque mondiale) via son Building Resilience Index pour étendre ses Services de Vérification de Résilience à l'échelle mondiale. Le Groupe a également obtenu un contrat pour fournir des services de certification pour deux projets de développement commercial en Italie, visant les normes de construction écologique LEED et WELL grâce à une pré-évaluation complète, une revue de conception et une analyse technique.

CERTIFICATION

EN MILLIONS D'EUROS 2025 2024 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 3ème trimestre 131,7 124,1 + 6,1 % + 5,9 % + 3,3 % (3,1) % CA des 9 premiers mois 415,3 379,4 + 9,5 % + 7,7 % + 3,7 % (1,9) %

L’activité Certification a enregistré une croissance organique de 5,9 % représentant une progression significative de 7,7 % en cumul annuel.

Géographiquement, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique ont démontré une forte dynamique de croissance tandis que l’Europe demeure robuste. Ces performances reflètent les solides tendances sous-jacentes des services d’assurance, où les impératifs de gestion et de maîtrise des risques stimulent les activités en lien avec la résilience des chaînes d'approvisionnement et la dynamique des schémas spécialisés.

Les solutions QHSE & Schémas Spécialisés (53 % du chiffre d’affaires de la division) ont affiché une croissance élevée à un chiffre, face à des comparables plus tendus après une année de recertification pour plusieurs schémas dans différents secteurs. Cette performance a été principalement tirée par une hausse de la demande des clients pour des programmes de certification personnalisés et volontaires. De plus, l'activité est restée soutenue dans le domaine des contrats d'externalisation gouvernementaux de grande envergure pour les inspections de sécurité alimentaire en France, ainsi que dans celui des audits alimentaires de seconde partie.

Les solutions liées à la Durabilité et les activités de certification Numérique (Cyber) (33 % du chiffre d'affaires de la division) ont affiché une croissance organique à deux chiffres. Celle-ci a été alimentée par une demande accrue pour les vérifications des émissions GES (gaz à effet de serre), pour les services liés à la sylviculture et pour les audits ESG des chaînes d'approvisionnement. Parallèlement, les services de cybersécurité ont réalisé une croissance à deux chiffres, portée par une forte demande des clients. Au troisième trimestre, Bureau Veritas a conclu un contrat global avec une grande entreprise américaine de réseaux sociaux pour la délivrance de services de cybersécurité.

Les autres solutions, incluant la Formation (14 % du chiffre d'affaires de la division), ont enregistré une contraction malgré une activité soutenue dans les services de formation.

Réalisations en matière de services de transition

Au Moyen-Orient, le Groupe a remporté un contrat stratégique d’analyse de cycle de vie (« Life Cycle Assessment » ou LCA) auprès d'une entreprise énergétique de premier plan, assurant un examen approfondi des produits en aval et des processus de traçabilité des chaînes d'approvisionnements. En Europe, le Groupe a remporté un contrat de reporting en matière de durabilité pour une entreprise pharmaceutique, offrant des services de conseils spécialisés sur les émissions de Scope 3 et la gestion des données.

BIENS DE CONSOMMATION

EN MILLIONS D'EUROS 2025 2024 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 3ème trimestre 198,2 202,3 (2,1) % + 3,5 % + 0,5 % (6,1) % CA des 9 premiers mois 598,3 582,8 + 2,7 % + 4,1 % + 2,3 % (3,7) %

L’activité Biens de Consommation a réalisé une croissance organique de 3,5 % au troisième trimestre 2025, soit une croissance organique solide de 4,1 % depuis le début d’année.

Géographiquement, l'Asie du Sud et du Sud-Est ont confirmé leur bonne dynamique ce trimestre, grâce au repositionnement des chaînes d'approvisionnement des entreprises occidentales hors de Chine. Parallèlement, l'Amérique latine a commencé à bénéficier des récents investissements dans la région.

Le segment Textiles, Bien durable & Jouets (représentant 47 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une croissance organique faible à un chiffre au troisième trimestre 2025. Ce résultat s'explique par l'anticipation des achats des entreprises américaines au premier semestre avant l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane, avançant ainsi la période de pic de commandes. La croissance a été principalement soutenue par l'Asie du Sud et du Sud-Est, tirant parti du repositionnement des chaînes d'approvisionnement des entreprises occidentales.

La division Cosmétique (incluant la Beauté et l’Hygiène) (8 % du chiffre d’affaires de la division) a réalisé une croissance organique à deux chiffres au troisième trimestre 2025, portée par des dynamiques favorables aux États-Unis et une performance solide sur le marché domestique chinois.

Les services Chaîne d’approvisionnement et de la Durabilité (15 % du chiffre d'affaires de la division) ont réalisé une croissance élevée à un chiffre, les audits RSE ayant bénéficié d’une demande en hausse liée aux besoins de qualification de nouveaux fournisseurs résultant de la réorganisation des chaînes logistiques mondiales. Cette dynamique trouve son origine dans les nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis à l'Asie, en particulier la Chine.

La division Technologie (30 % du chiffre d'affaires de la division) est restée globalement stable au troisième trimestre 2025, avec des performances contrastées selon les sous-segments : l'activité continue d'être impactée par le déclin de la demande mondiale pour les produits connectés et les nouveaux équipements de mobilité, principalement en Chine et à Taïwan. En revanche, elle a bénéficié de tendances globales favorables pour les biens de consommation électriques. La diversification en cours de cette activité progresse bien, les récentes acquisitions commençant à contribuer à la croissance organique. En Amérique latine, la division a gagné des parts de marché domestiques concernant les produits électriques, renforçant ainsi sa croissance.

Réalisations en matière de services de transition

Au troisième trimestre 2025, Bureau Veritas a été sélectionné par une chaîne multinationale de distribution de vêtements pour fournir des solutions de gestion et de vérification des données fournisseurs sur les marchés asiatiques, améliorant ainsi la qualité et la crédibilité des données de durabilité de l’entreprise. Le Groupe a également conclu un contrat avec un leader mondial des technologies industrielles pour la réalisation de services de vérification de l’éco-conception et d’analyse du cycle de vie.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Les résultats trimestriels seront présentés le jeudi 23 octobre 2025 à 15h00 (heure de Paris)

Une vidéo conférence sera retransmise en direct, accessible via : Lien vers la vidéo conférence

Les diapositives de la présentation seront disponibles sur :

https://group.bureauveritas.com/fr/investisseurs/informations-financieres/resultats-financiers

Les supports de communication seront disponibles sur le site Internet du Groupe

Conférence téléphonique (direct) : https://engagestream.companywebcast.com/bureauveritas/2025-10-23-2025q3/dial-in





CALENDRIER 2025 ET 2026

Résultats annuels 2025 : 25 février 2026 (avant ouverture de la bourse)

Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2026 : 22 avril 2026 (avant ouverture de la bourse)

trimestre 2026 : 22 avril 2026 (avant ouverture de la bourse) Assemblée générale des actionnaires : 19 mai 2026

Résultats semestriels 2026 : 29 juillet 2026 (avant ouverture de la bourse)

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026 : 21 octobre 2026 (avant ouverture de la bourse)





À PROPOS DE BUREAU VERITAS

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition. Créé en 1828, Bureau Veritas compte 84 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques du Groupe aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com et suivez-nous sur LinkedIn .

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l'authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com .





Ce communiqué de presse (y compris ses annexes) contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et prévisions à ce jour de la direction de Bureau Veritas. Ces informations et déclarations de nature prospective sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d’incertitude importants tels que ceux décrits dans le Document d’enregistrement universel enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n’ont de valeur qu’au jour de leur formulation et Bureau Veritas n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison, sous réserve de la réglementation applicable.

ANNEXE 1 : CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE ET DES NEUF PREMIERS MOIS DE 2025 PAR ACTIVITÉ

EN MILLIONS D'EUROS T3 / 9M 2025 T3 / 9M 2024 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Marine & Offshore 136,6 122,7 + 11,4 % + 16,2 % - (4,8) % Agroalimentaire & Matières Premières 284,5 322,3 (11,7) % + 2,5 % (9,6) % (4,6) % Industrie 337,7 336,0 + 0,5 % + 6,9 % + 0,8 % (7,2) % Bâtiment & Infrastructures 495,0 440,5 + 12,4 % + 7,1 % + 8,4 % (3,1) % Certification 131,7 124,1 + 6,1 % + 5,9 % + 3,3 % (3,1) % Biens de consommation 198,2 202,3 (2,1) % + 3,5 % + 0,5 % (6,1) % Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 1 583,7 1 547,9 + 2,3 % + 6,3 % + 0,8 % (4,8) % Marine & Offshore 414,6 374,0 + 10,9 % + 13,8 % - (2,9) % Agroalimentaire & Matières Premières 874,6 936,2 (6,6) % + 4,2 % (7,5) % (3,3) % Industrie 1 016,7 960,0 + 5,9 % + 10,4 % + 0,8 % (5,3) % Bâtiment & Infrastructures 1 456,7 1 337,2 + 8,9 % + 4,1 % + 6,7 % (1,9) % Certification 415,3 379,4 + 9,5 % + 7,7 % + 3,7 % (1,9) % Biens de consommation 598,3 582,8 + 2,7 % + 4,1 % + 2,3 % (3,7) % Chiffre d’affaires des neuf premiers mois 4 776,2 4 569,6 + 4,5 % + 6,6 % + 1,1 % (3,2) %

ANNEXE 2 : CHIFFRE D’AFFAIRES 2025 PAR TRIMESTRE

EN MILLIONS D'EUROS T1 T2 T3 Marine & Offshore 136,2 141,8 136,6 Agroalimentaire & Matières Premières 296,8 293,3 284,5 Industrie 335,8 343,2 337,7 Bâtiment & Infrastructures 476,5 485,2 495,0 Certification 134,1 149,5 131,7 Biens de Consommation 179,3 220,8 198,2 Total Groupe 1 558,7 1 633,8 1 583,7

Pièce jointe