OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
23 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 22 October 2025 it had purchased a total of 50,188 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased50,188--
Highest price paid (per ordinary share)550.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)543.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)546.02p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 358,668,594 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 358,668,594.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
22-10-202515:22:46GBp180549.00XLONxHaNWWNBlmY
22-10-202515:22:46GBp91549.00XLONxHaNWWNBlmi
22-10-202515:22:01GBp371549.00XLONxHaNWWNBivD
22-10-202515:22:01GBp55549.00XLONxHaNWWNBivF
22-10-202515:21:53GBp177549.00XLONxHaNWWNBiCM
22-10-202515:21:53GBp180549.00XLONxHaNWWNBiF5
22-10-202515:21:53GBp32549.00XLONxHaNWWNBiF7
22-10-202515:21:23GBp371549.00XLONxHaNWWNBjol
22-10-202515:19:02GBp298550.00XLONxHaNWWNBeN2
22-10-202515:17:09GBp395550.00XLONxHaNWWNBNpO
22-10-202515:15:12GBp204550.00XLONxHaNWWNBIpi
22-10-202514:59:31GBp924550.00XLONxHaNWWN4san
22-10-202514:30:50GBp394549.50XLONxHaNWWN469X
22-10-202514:29:49GBp277549.50XLONxHaNWWN44LC
22-10-202514:29:49GBp365549.50XLONxHaNWWN44LE
22-10-202514:29:34GBp184550.00XLONxHaNWWN45gJ
22-10-202514:27:31GBp358550.00XLONxHaNWWN40WP
22-10-202514:23:14GBp1,045549.50XLONxHaNWWN4DEx
22-10-202514:11:55GBp14548.50XLONxHaNWWN5@ME
22-10-202514:10:15GBp6548.50XLONxHaNWWN5ywU
22-10-202514:05:05GBp343548.50XLONxHaNWWN5cwY
22-10-202514:04:16GBp278548.50XLONxHaNWWN5d$d
22-10-202514:04:11GBp431549.00XLONxHaNWWN5dxn
22-10-202514:04:11GBp480549.00XLONxHaNWWN5dwf
22-10-202513:36:53GBp259548.00XLONxHaNWWN5Ppr
22-10-202513:36:53GBp496548.00XLONxHaNWWN5Ppv
22-10-202513:33:52GBp236548.50XLONxHaNWWN54Po
22-10-202513:33:52GBp18548.50XLONxHaNWWN54Pq
22-10-202513:33:52GBp17548.50XLONxHaNWWN54Ps
22-10-202513:33:52GBp476548.50XLONxHaNWWN54Pu
22-10-202513:33:52GBp206548.50XLONxHaNWWN54Pz
22-10-202513:11:53GBp328548.00XLONxHaNWWN6@JC
22-10-202513:08:36GBp449547.50XLONxHaNWWN6zKB
22-10-202513:01:06GBp493547.00XLONxHaNWWN6bx0
22-10-202512:46:51GBp236547.50XLONxHaNWWN6NVd
22-10-202512:41:55GBp396548.00XLONxHaNWWN6Hhr
22-10-202512:41:55GBp310548.00XLONxHaNWWN6Hhw
22-10-202512:41:55GBp248548.00XLONxHaNWWN6Hhy
22-10-202512:24:48GBp331547.00XLONxHaNWWN61M6
22-10-202512:24:48GBp473547.50XLONxHaNWWN61M8
22-10-202512:23:58GBp1,041548.00XLONxHaNWWN6EJn
22-10-202511:46:14GBp1548.00XLONxHaNWWN7hXM
22-10-202511:37:33GBp512548.00XLONxHaNWWN7IvL
22-10-202511:26:31GBp261547.00XLONxHaNWWN7QT@
22-10-202511:25:04GBp30546.00XLONxHaNWWN7Og6
22-10-202511:25:04GBp264546.00XLONxHaNWWN7Og8
22-10-202511:25:04GBp1,074546.00XLONxHaNWWN7OgE
22-10-202511:25:04GBp65546.00XLONxHaNWWN7OgG
22-10-202511:25:01GBp112546.00XLONxHaNWWN7OqP
22-10-202511:25:01GBp37546.00XLONxHaNWWN7OqR
22-10-202511:25:01GBp205546.00XLONxHaNWWN7OqV
22-10-202511:25:01GBp62546.00XLONxHaNWWN7OtX
22-10-202511:25:01GBp174546.00XLONxHaNWWN7OtZ
22-10-202511:24:03GBp417545.50XLONxHaNWWN7Per
22-10-202511:11:08GBp47546.00XLONxHaNWWN7Dk3
22-10-202511:11:08GBp252546.00XLONxHaNWWN7Dk5
22-10-202511:11:05GBp37546.00XLONxHaNWWN7Drk
22-10-202511:05:05GBp329546.00XLONxHaNWWN0syM
22-10-202511:05:05GBp417546.00XLONxHaNWWN0syS
22-10-202511:00:10GBp417545.50XLONxHaNWWN0o95
22-10-202510:50:39GBp739545.00XLONxHaNWWN0xW3
22-10-202510:50:36GBp178546.00XLONxHaNWWN0xYb
22-10-202510:50:36GBp260546.00XLONxHaNWWN0xYd
22-10-202510:50:36GBp277546.00XLONxHaNWWN0xYZ
22-10-202510:50:36GBp518546.00XLONxHaNWWN0xYn
22-10-202510:50:36GBp74546.00XLONxHaNWWN0xYp
22-10-202510:50:36GBp2,771545.50XLONxHaNWWN0xYv
22-10-202510:50:36GBp487546.00XLONxHaNWWN0xYE
22-10-202510:45:12GBp161545.00XLONxHaNWWN0d@P
22-10-202510:45:06GBp236545.00XLONxHaNWWN0d7K
22-10-202510:44:56GBp75545.50XLONxHaNWWN0dKJ
22-10-202510:44:56GBp417545.50XLONxHaNWWN0dNb
22-10-202510:41:18GBp267545.50XLONxHaNWWN0YLs
22-10-202510:36:18GBp417546.00XLONxHaNWWN0kLO
22-10-202510:36:11GBp243546.00XLONxHaNWWN0kHq
22-10-202510:25:15GBp204545.50XLONxHaNWWN0K0I
22-10-202510:25:13GBp213545.50XLONxHaNWWN0K2q
22-10-202510:06:47GBp364544.50XLONxHaNWWN02K1
22-10-202510:06:47GBp5,824545.50XLONxHaNWWN02NF
22-10-202510:06:47GBp191545.50XLONxHaNWWN02NH
22-10-202510:06:47GBp27545.50XLONxHaNWWN02NJ
22-10-202510:06:47GBp250545.50XLONxHaNWWN02NL
22-10-202510:06:47GBp154545.50XLONxHaNWWN02NN
22-10-202510:06:47GBp700545.50XLONxHaNWWN02NR
22-10-202510:06:47GBp417545.00XLONxHaNWWN02MZ
22-10-202509:24:33GBp160545.50XLONxHaNWWN1j77
22-10-202509:24:32GBp682545.50XLONxHaNWWN1j7P
22-10-202509:24:32GBp417545.50XLONxHaNWWN1j6W
22-10-202509:22:28GBp417545.50XLONxHaNWWN1hZ5
22-10-202509:10:17GBp1544.00XLONxHaNWWN1HTh
22-10-202509:10:17GBp250544.00XLONxHaNWWN1HTj
22-10-202509:10:17GBp146544.00XLONxHaNWWN1HTl
22-10-202509:10:17GBp66544.00XLONxHaNWWN1HTn
22-10-202509:10:17GBp417543.50XLONxHaNWWN1HTv
22-10-202509:08:45GBp263544.00XLONxHaNWWN1Vi4
22-10-202509:08:44GBp198544.00XLONxHaNWWN1ViF
22-10-202509:08:44GBp219544.00XLONxHaNWWN1ViH
22-10-202509:00:04GBp328544.50XLONxHaNWWN16vV
22-10-202509:00:04GBp454544.50XLONxHaNWWN16u3
22-10-202508:57:53GBp708545.00XLONxHaNWWN14yd
22-10-202508:57:52GBp372546.00XLONxHaNWWN14yH
22-10-202508:57:52GBp60545.50XLONxHaNWWN14yQ
22-10-202508:57:52GBp168545.50XLONxHaNWWN14yS
22-10-202508:46:34GBp443543.50XLONxHaNWWN1BlD
22-10-202508:46:34GBp635544.00XLONxHaNWWN1BlF
22-10-202508:45:15GBp417544.00XLONxHaNWWN186N
22-10-202508:40:42GBp383543.50XLONxHaNWWN2qNt
22-10-202508:36:57GBp455544.00XLONxHaNWWN2mVk
22-10-202508:34:23GBp362543.50XLONxHaNWWN2$6s
22-10-202508:32:28GBp517544.00XLONxHaNWWN2z8G
22-10-202508:30:30GBp193544.00XLONxHaNWWN2xQn
22-10-202508:30:30GBp461544.00XLONxHaNWWN2xQp
22-10-202508:30:30GBp221544.00XLONxHaNWWN2xQ6
22-10-202508:27:33GBp413544.00XLONxHaNWWN2cS6
22-10-202508:27:33GBp250544.00XLONxHaNWWN2cS8
22-10-202508:27:33GBp50544.00XLONxHaNWWN2cSE
22-10-202508:25:35GBp211544.00XLONxHaNWWN2aKg
22-10-202508:22:00GBp245543.50XLONxHaNWWN2WX@
22-10-202508:21:43GBp337543.50XLONxHaNWWN2Ws9
22-10-202508:21:05GBp708543.50XLONxHaNWWN2WGz
22-10-202508:20:57GBp180544.00XLONxHaNWWN2Xa1
22-10-202508:20:56GBp1,024544.00XLONxHaNWWN2XaF
22-10-202508:10:25GBp270544.00XLONxHaNWWN2M1S
22-10-202508:07:54GBp462543.50XLONxHaNWWN2LWo
22-10-202508:07:54GBp663544.00XLONxHaNWWN2LWq
22-10-202508:05:48GBp20544.00XLONxHaNWWN2IUq
22-10-202508:03:47GBp291543.50XLONxHaNWWN2H$Q
22-10-202508:03:47GBp417544.00XLONxHaNWWN2H@b
22-10-202508:02:32GBp253544.50XLONxHaNWWN2U9k
22-10-202508:02:32GBp232544.50XLONxHaNWWN2U9m
22-10-202508:02:32GBp1,106545.00XLONxHaNWWN2U9o

