AS-i Tallink Grupp 2025. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud III kvartali tulemuste vahearuanne

Tallink Grupp AS-i 2025. aasta III kvartali tulemusi tutvustatakse täna kell 12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval lingil; küsimused palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja teel: investor@tallink.ee. Täiendav info varasemalt avalikustatud börsiteates.

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern“) vedasid 2025. aasta kolmandas kvartalis (1. juuli–30. september) kokku 1 766 335 reisijat, mida on 3,0% võrra enam kui 2024. aasta kolmandas kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 9,8% võrra ning oli 60 306. Veetud sõiduautode arv suurenes aastases võrdluses 0,4% ning oli 251 751.

Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu oli 233,1 miljonit eurot (2024. aasta kolmandas kvartalis 231,9 miljonit eurot). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 68,9 miljonit eurot (2024. aasta kolmandas kvartalis 68,4 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum 40,8 miljonit eurot (2024. aasta kolmandas kvartalis 36,8 miljonit eurot).

Kontserni 2025. aasta kolmanda kvartali tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:

Nõudlust mõjutasid jätkuvalt madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne, majanduskeskkonna väljakutsed kontserni põhiturgudel ning geopoliitilised pinged.

Kvartali lõpu seisuga opereeris kontsern 12 laeva sh 2 shuttle-laeva, 6 reisilaeva, välja oli prahitud 3 laeva, 1 laev seisis jõude.

2025. aasta augustis müüs kontserni tütarettevõte Tallinn-Helsinki Line Limited kaubaleva Regal Star ettevõttele AMS Line Shipping Co.

Kontsern opereeris Tallinnas kolme ja Riias üht hotelli.

Dividendide väljamakse summas 22,3 miljonit eurot ning dividendide tulumaksu tasumine summas 4,9 miljonit mõjutasid kontserni rahajääki.

Kontserni netovõlg ulatus kvartali lõpu seisuga 432,7 miljoni euroni (30. juuni 2025: 459,7 miljonit eurot) tuues netovõla ja EBITDA suhte 3,4-ni seisuga 30. september 2025.

Kolmandas kvartalis moodustasid laenude tagasimaksed ja makstud intressid 20,9 miljonit eurot.

Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse hoidmisele oma põhiliinidel.

Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.

Segmentide müügitulu ja tulem

2025. aasta kolmandas kvartalis suurenes kontserni kogu müügitulu 1,2 miljoni euro võrra 233,1 miljoni euroni võrreldes 231,9 miljoni euroga eelmise aasta samal perioodil.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (kontserni põhitegevus) ulatus 2025. aasta kolmandas kvartalis 194,9 miljoni euroni suurenedes aastases võrdluses 1,3 miljoni euro võrra. Laevaliinide opereerimise segmendi tulem (kontserni põhitegevus) moodustas 46,5 miljonit eurot võrreldes 48,1 miljoni euroga 2024. aasta kolmandas kvartalis.

Eesti-Soome vahelisel laevaliinil suurenes veetud reisijate arv võrreldes 2024. aasta kolmanda kvartaliga 10,1%. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 8,2% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 8,6 miljoni euro võrra ning oli 95,4 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes EUR 1,2 miljonit eurot ning oli 30,2 miljonit eurot. Eesti-Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva, MyStar ja Megastar, ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist. Eelmisel aastal opereeris kruiisilaev Victoria I Tallinna-Stockholmi liinil 31. maist kuni 31. augustini.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2025. aasta kolmandas kvartalis aastases võrdluses 1,4% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 17,6% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu suurenes 0,4 miljoni euro võrra ning oli 73,0 miljonit eurot. Segmendi tulem ulatus 12,2 miljoni euroni vähenedes eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 1,0 miljoni euro võrra. Soome-Rootsi segment kajastab ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-Stockholmi liinil (kruiisilaev Baltic Princess) ning kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholmi liinil (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony).

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 23,5% võrra ning transporditud kaubaveoühikute maht 10,0% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Eesti-Rootsi liinide müügitulu vähenes aastases võrdluses 7,7 miljoni euro võrra 26,5 miljoni euroni. Segmendi kasum suurenes aastases võrdluses 0,6 miljoni euro võrra ning ulatus 4,1 miljoni euroni. Tallinna-Stockholmi segment kajastab Tallinna-Stockholmi ja Paldiski-Kapellskäri laevaliinide tegevust. Tallinna-Stockholmi liinil opereeris kruiisilaev Baltic Queen. Paldiski-Kapellskäri liinil opereeris reisilaev Superfast IX. Eelmisel aastal samal ajal opereeris Paldiski-Kapellskäri liinil kaks kaubalaeva, Sailor ja Regal Star. Samuti opereerisid Tallinna-Stockholmi liinil 31. maist kuni 31. augustini 2024 kaks kruiisilaeva, Baltic Queen ja Victoria I.

Muu segmendi müügitulu oli 40,1 miljonit eurot püsides eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes samal tasemel. Segmendi tulem oli 10,0 miljonit eurot kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,8 miljoni euro võrra.

2025. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga prahtis kontsern välja 3 laeva (2024. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga: 3 laeva):

Mais 2025 sõlmiti kruiisilaeva Romantika prahileping Alžeeria riigiettevõttega Madar Maritime Company EPE / SPA 9 kuuks võimalusega lepingut selle lõppemisel 6+6 kuu võrra pikendada.

Septembris 2022 sõlmiti kruiisilaeva Galaxy I prahileping Hollandi Centraal Orgaan Opvang Asielzoekersi (COA) poolt volitatud esindajaga Slaapschepen Public BV. 2025. aasta septembris pikendati Galaxy I prahtimislepingut kuni oktoobrini 2026. Leping sisaldab võimalust lepingut tähtaja lõppedes täiendavalt 12 kuu võrra pikendada.

Augustis 2022 sõlmiti kruiisilaeva Silja Europa prahileping Hollandi Centraal Orgaan Opvang Asielzoekersi (COA) poolt volitatud esindajaga Slaapschepen Public BV. Uus prahileping, mis sõlmiti 2024. aasta detsembris, 2026. aasta jaanuari lõpuni võimalusega lepingut selle lõppemisel pikendada 6+6 kuu võrra.

Kasum

Kontserni 2025. aasta kolmanda kvartali brutokasum ulatus 67,2 miljoni euroni püsides eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes samal tasemel (2024. aasta kolmandas kvartalis 67,0 miljonit eurot). Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) ulatus 68,9 miljoni euroni. 2024. aasta kolmandas kvartalis oli kulumieelne ärikasum (EBITDA) 68,4 miljonit eurot.

Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes 2025. aasta kolmandas kvartalis 1,3 miljoni euro võrra 23,0 miljoni euroni eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Amortisatsioonikulu vähenemine oli osaliselt seotud reisilaeva Star I müügiga aprillis 2025 ja kaubalaeva Regal Star müügiga augustis 2025.

Laenujäägi vähenemise ja intressimäärade alanemise tulemusel vähenesid netofinantskulud 2025. aasta kolmandas kvartalis eelneva aastaga võrreldes 2,2 miljoni euro võrra 4,9 miljoni euroni (2024. aasta kolmandas kvartalis 7,2 miljonit eurot).

Kontserni 2025. aasta kolmanda kvartali auditeerimata puhaskasum oli 40,8 miljonit eurot ehk 0,055 eurot aktsia kohta. 2024. aasta kolmanda kvartali auditeerimata puhaskasum oli 36,8 miljonit eurot ehk 0,05 eurot aktsia kohta.

Investeeringud

2025. aasta kolmandas kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 5,5 miljonit eurot (2024. aasta kolmandas kvartalis 5,6 miljonit eurot). Olulisema osa investeeringutest moodustasid laevade hooldus- ja remonditööd, sh tehnilised tööd ja reisijate alade uuendused. Kontsern jätkas samuti investeeringutega oma IT süsteemide parendamiseks.

Finantsseisund

2025. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 432,7 miljoni euroni, vähenedes 2025. aasta teise kvartaliga võrreldes 27,0 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli kolmanda kvartali lõpu seisuga 3,4 (30. juuni 2025: 3,6).

Seisuga 30. september 2025 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 31,9 miljonit eurot (36,0 miljonit eurot 30. juunil 2025) ja kasutamata arvelduskrediiti 100,0 miljonit eurot (92,0 miljonit eurot 30. juunil 2025). Kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) moodustasid 131,9 miljonit eurot (128,0 miljonit eurot 30. juunil 2025).

2025. aasta kolmandas kvartalis ulatusid kontserni laenude tagasimaksed ja intressimaksed 20,9 miljoni euroni (33,2 miljonit eurot 2024. aasta kolmandas kvartalis).

Dividendid

2018. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.

20. mail 2025 toimunud aktsionäride üldkoosolek otsustas maksta 2025. aastal dividende 0,06 eurot aktsia kohta kogusummas 44,6 miljonit eurot. 2025. aastal makstakse dividendid välja kahes osas. Esimene osa, 0,03 eurot aktsia kohta kogusummas 22,3 miljonit eurot, maksti välja 2. juulil 2025. Teine ​​osa, 0,03 eurot aktsia kohta kogusummas 22,3 miljonit eurot, makstakse välja 25. novembril 2025.





Põhinäitajad

Perioodi kohta III KV 2025 III KV 2024 III KV 2023 9K 2025 9K 2024 9K 2023 Müügitulu (miljonites eurodes) 233,1 231,9 240,7 233,1 231,9 240,7 Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes) 67,2 67,0 77,7 67,2 67,0 77,7 EBITDA¹ (miljonites eurodes) 68,9 68,4 82,1 68,9 68,4 82,1 EBIT¹ (miljonites eurodes) 45,9 44,0 56,8 45,9 44,0 56,8 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes) 40,8 36,8 48,7 40,8 36,8 48,7 Amortisatsioon (miljonites eurodes) 23,0 24,4 25,2 23,0 24,4 25,2 Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) 5,5 5,6 6,1 5,5 5,6 6,1 Aktsiate kaalutud keskmine arv 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064 Kasum/kahjum aktsia kohta¹ 0,055 0,050 0,065 0,055 0,050 0,065 Reisijate arv 1 766 335 1 715 496 1 775 821 1 766 335 1 715 496 1 775 821 Kaubaveoühikute arv 60 306 66 865 75 701 60 306 66 865 75 701 Keskmine töötajate arv 4 987 5 063 4 756 4 987 5 063 4 756 Perioodi lõpu seisuga 30.09.2025 30.06.2025 31.12.2024 30.09.2025 30.06.2025 31.12.2024 Varad kokku (miljonites eurodes) 1 359,1 1 413,7 1 463,9 1 359,1 1 413,7 1 463,9 Kohustused kokku (miljonites eurodes) 621,4 715,6 681,6 621,4 715,6 681,6 Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) 464,6 495,7 556,4 464,6 495,7 556,4 Netovõlg¹ (miljonites eurodes) 432,7 459,7 537,7 432,7 459,7 537,7 Netovõla ja EBITDA suhe¹ 3,4 3,6 3,1 3,4 3,6 3,1 Omakapital kokku (miljonites eurodes) 737,7 698,1 782,3 737,7 698,1 782,3 Omakapitali määr¹ (%) 54% 49% 53% 54% 49% 53% Lihtaktsiate arv 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064 Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes) 0,99 0,94 1,05 0,99 0,94 1,05 Suhtarvud¹ Q3 2025 Q3 2024 Q3 2023 Q3 2025 Q3 2024 Q3 2023 Brutomarginaal (%) 28,8% 28,9% 32,3% 28,8% 28,9% 32,3% EBITDA marginaal (%) 29,6% 29,5% 34,1% 29,6% 29,5% 34,1% EBIT marginaal (%) 19,7% 19,0% 23,6% 19,7% 19,0% 23,6% Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) 17,5% 15,9% 20,2% 17,5% 15,9% 20,2% ROA (%) 2,4% 5,6% 7,7% 2,4% 5,6% 7,7% ROE (%) 0,0% 6,1% 12,9% 0,0% 6,1% 12,9% ROCE (%) 2,9% 6,7% 9,6% 2,9% 6,7% 9,6%





1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.

2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum

EBIT: kasum äritegevusest

Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv

Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku

Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv

Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu

EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu

EBIT marginaal: EBIT / müügitulu

Puhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu

Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused

ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara

ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital

ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))

Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid

Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes III KV 2025 III KV 2024 9K

2025 9K

2024 Müügitulu 233 072 231 868 577 302 602 317 Müüdud kaupade ja teenuste kulud -165 894 -164 849 -475 822 -474 695 Brutokasum/-kahjum 67 178 67 019 101 480 127 622 Müügi- ja turunduskulud -10 686 -10 684 -32 550 -32 347 Üldhalduskulud -11 778 -12 770 -37 118 -39 009 Muud äritulud 1 438 469 3 246 20 868 Muud ärikulud -274 -42 -1 768 -1 001 Kasum/kahjum äritegevusest 45 878 43 992 33 290 76 133 Finantstulud 202 144 316 633 Finantskulud -5 132 -7 319 -16 982 -22 376 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum 0 0 0 0 Kasum/kahjum enne tulumaksu 40 948 36 817 16 624 54 390 Tulumaks -173 -1 -11 536 -8 896 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 40 775 36 816 5 088 45 494 Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 40 775 36 816 5 088 45 494 Muu koondkasum/-kahjum Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed -43 -11 -76 358 Materiaalse põhivara ümberhindlus -1 356 0 -5 607 0 Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku -1 399 -11 -5 683 358 Perioodi koondkasum/-kahjum kokku 39 376 36 805 -595 45 852 Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku 39 376 36 805 -595 45 852 Aktsiakasum (eurodes) 0,055 0,050 0,007 0,061 Lahustatud aktsiakasum (eurodes) 0,054 0,049 0,007 0,061





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes 30.09.2025 30.09.2024 31.12.2024 VARAD Raha ja raha ekvivalendid 31 937 32 609 18 705 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 33 347 30 290 25 268 Ettemaksed 11 409 11 018 8 764 Tulumaksu ettemakse 0 13 0 Varud 42 513 45 180 48 083 Immateriaalne käibevara 1 226 5 166 6 901 Käibevara 120 432 124 276 107 721 Muud finantsvarad ja ettemaksed 508 515 518 Edasilükkunud tulumaksu vara 21 840 21 840 21 840 Kinnisvarainvesteeringud 300 300 300 Materiaalne põhivara 1 195 032 1 327 413 1 310 000 Immateriaalne vara 20 965 24 556 23 562 Põhivara 1 238 645 1 374 624 1 356 220 VARAD KOKKU 1 359 077 1 498 900 1 463 941 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL Intressikandvad võlakohustised 74 517 104 508 104 549 Võlad tarnijatele ja muud võlad 88 452 88 940 95 146 Võlad omanikele 22 313 6 6 Tulumaksukohustis 6 222 9 7 Ettemakstud tulud 39 723 34 261 30 102 Lühiajalised kohustised 231 227 227 724 229 810 Intressikandvad võlakohustised 390 129 483 812 451 825 Pikaajalised kohustised 390 129 483 812 451 825 Kohustised kokku 621 356 711 536 681 635 Aktsiakapital 349 477 349 477 349 477 Ülekurss 663 663 663 Reservid 59 314 66 251 65 901 Jaotamata kasum 328 267 370 973 366 265 Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital 737 721 787 364 782 306 Omakapital kokku 737 721 787 364 782 306 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 359 077 1 498 900 1 463 941





Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes III KV 2025 III KV 2024 9K

2025 9K

2024 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 40 775 36 816 5 088 45 494 Korrigeerimised 28 673 31 858 98 775 86 268 Muutused: Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes 10 302 5 341 -11 848 -1 568 Varudes 3 308 1 230 3 837 -8 935 Äritegevusega seotud kohustistes -27 820 -20 215 11 033 5 970 Muutused varades ja kohustistes -14 210 -13 644 3 022 -4 533 Äritegevusest teenitud raha 55 238 55 030 106 885 127 229 Saadud/makstud tulumaks -4 918 -4 726 -4 994 -4 751 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 50 320 50 304 101 891 122 478 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine -5 491 -5 575 -27 196 -16 337 Laekumised materiaalse põhivara müügist 6 349 26 70 966 24 516 Saadud intressid 81 144 175 633 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 939 -5 405 43 945 8 812 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST Laenude tagasimaksed -16 778 -27 040 -80 283 -59 492 Arvelduskrediidi muutus -7 956 -26 0 0 Rendimaksete tasumine -3 809 -4 751 -13 531 -13 887 Makstud intressid -4 451 -6 722 -15 867 -22 159 Laenudega seotud tehingukulude tasumine 0 0 -616 -450 Makstud dividendid -22 307 -44 614 -22 307 -44 614 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -55 301 -83 153 -132 604 -140 602 RAHAVOOD KOKKU -4 042 -38 254 13 232 -9 312 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 35 979 70 863 18 705 41 921 Raha ja raha ekvivalentide muutus -4 042 -38 254 13 232 -9 312 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 31 937 32 609 31 937 32 609





