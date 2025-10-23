Vaisala Oyj Osavuosikatsaus 23.10.2025 klo 9.00
Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2025: Vahva liikevaihto ja kannattavuus kolmannella neljänneksellä
Kolmas neljännes 2025
- Saadut tilaukset 119,6 (150,8) miljoonaa euroa, laskua 21 %
- Tilauskanta kauden lopussa 180,4 (220,4) miljoonaa euroa, laskua 18 %
- Liikevaihto 154,0 (136,6) miljoonaa euroa, kasvua 13 %, vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 16 %
- Liiketulos (EBITA) 28,0 (25,8) miljoonaa euroa, 18,2 (18,9) % liikevaihdosta
- Liiketulos (EBIT) 25,7 (24,1) miljoonaa euroa, 16,7 (17,7) % liikevaihdosta
- Osakekohtainen tulos 0,51 (0,53) euroa
- Liiketoiminnan rahavirta 25,8 (25,2) miljoonaa euroa
Tammi–syyskuu 2025
- Saadut tilaukset 365,2 (421,2) miljoonaa euroa, laskua 13 %
- Liikevaihto 434,6 (397,1) miljoonaa euroa, kasvua 9 %, vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 10 %
- Liiketulos (EBITA) 68,0 (60,0) miljoonaa euroa, 15,7 (15,1) % liikevaihdosta
- Liiketulos (EBIT) 60,5 (54,9) miljoonaa euroa, 13,9 (13,8) % liikevaihdosta
- Osakekohtainen tulos 1,14 (1,17) euroa
- Liiketoiminnan rahavirta 58,9 (50,0) miljoonaa euroa
Taloudellinen ohjeistus 2025
Vaisala arvioi, pois lukien mahdolliset olennaiset muutokset markkinaympäristössä, vuoden 2025 liikevaihdon olevan 590–605 miljoonaa euroa ja EBITA-liiketuloksen 90–100 miljoonaa euroa.
Vuoden 2025 alusta alkaen Vaisala on muuttanut taloudellisessa ohjeistuksessaan liiketuloksen (EBIT) EBITA-liiketulokseen pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.
Markkinanäkymät 2025
Teollisuusmarkkina, terveysteknologiamarkkina ja sähkövoimamarkkina kasvoivat vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Samanlaisen kehityksen odotetaan jatkuvan loppuvuoden aikana. Markkinaympäristö säilyy kuitenkin epävarmana, mikä vaikuttaa kehityksen ennustettavuuteen näillä markkinoilla.
Vakiintuneempien meteorologian ja lentoliikenteen markkinoiden odotetaan laskevan kahden edellisvuoden poikkeuksellisen korkeisiin tasoihin verrattuna. Uusiutuvan energian markkinan odotetaan laskevan tänä vuonna johtuen uusien tuulienergiainvestointien hidastumisesta. Tieliikennemarkkinan odotetaan pysyvän vakaana.
Avainluvut
|Milj. euroa
|7-9/2025
|7-9/2024
|Muutos
|1-9/2025
|1-9/2024
|Muutos
|1-12/2024
|Saadut tilaukset
|119,6
|150,8
|-21 %
|365,2
|421,2
|-13 %
|565,6
|Tilauskanta
|180,4
|220,4
|-18 %
|180,4
|220,4
|-18 %
|215,0
|Liikevaihto
|154,0
|136,6
|13 %
|434,6
|397,1
|9 %
|564,6
|Bruttokate
|83,9
|78,3
|7 %
|240,6
|223,6
|8 %
|318,1
|Bruttokateprosentti
|54,4
|57,3
|55,4
|56,3
|56,3
|Kiinteät kulut
|58,6
|54,4
|8 %
|180,6
|169,2
|7 %
|235,8
|EBITA
|28,0
|25,8
|68,0
|60,0
|90,3
|EBITA, %
|18,2
|18,9
|15,7
|15,1
|16,0
|Liiketulos
|25,7
|24,1
|60,5
|54,9
|82,9
|Liiketulosprosentti
|16,7
|17,7
|13,9
|13,8
|14,7
|Tulos ennen veroja
|24,2
|24,5
|53,8
|54,3
|80,8
|Kauden tulos
|18,6
|19,2
|41,5
|42,3
|63,7
|Osakekohtainen tulos
|0,51
|0,53
|-3 %
|1,14
|1,17
|-2 %
|1,76
|Oman pääoman tuotto, %
|18,0
|20,6
|22,1
|Tutkimus- ja kehityskulut
|14,6
|15,1
|-3 %
|49,4
|49,3
|0 %
|68,6
|Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin*
|5,0
|2,8
|80 %
|16,0
|9,7
|66 %
|19,1
|Poistot ja arvonalentumiset
|7,0
|5,9
|20 %
|21,0
|17,4
|20 %
|24,3
|Liiketoiminnan rahavirta
|25,8
|25,2
|2 %
|58,9
|50,0
|18 %
|78,9
|Liiketoiminnan rahavirran ja liiketuloksen suhde
|1,0
|1,0
|1,0
|0,9
|1,0
|Rahavarat
|89,1
|85,4
|4 %
|88,8
|Korolliset velat
|127,0
|46,1
|176 %
|129,5
|Nettovelkaantumisaste, %
|12,4
|-14,0
|13,2
* Ilman yritysostojen vaikutusta
Toimitusjohtaja Kai Öistämö:
”Vaisalan liikevaihto ja kannattavuus olivat vahvoja kolmannella vuosineljänneksellä, kun taas saadut tilaukset laskivat. Liikevaihtomme kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla, kun Teolliset mittaukset jatkoi kasvuaan ja Sää- ja ympäristöliiketoiminta saavutti erittäin vahvan liikevaihdon suurten projektitoimitusten sekä jatkuvan tilausmyynnin ansiosta.
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella kysyntä jatkui vahvana. Vaisalan saadut tilaukset kuitenkin laskivat kolmannella vuosineljänneksellä 21 % vuoden takaisesta, johtuen heikosta kysynnästä Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella, jolla oli myös vahva vertailukausi. Liikevaihtomme kasvoi erittäin vahvasti 13 %, ja molemmat liiketoiminta-alueet tukivat tätä kasvua. Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan juanin heikkeneminen euroon nähden vaikutti negatiivisesti raportoituun liikevaihtoomme. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihtomme kasvoi 16 % vuoden takaisesta. Pystyimme suurelta osin kompensoimaan Yhdysvaltain tuontitullien vaikutukset hinnankorotuksilla. Säilytimme hyvän kannattavuuden ja saavutimme 20 % EBITA-liiketulosprosentin, pois lukien organisaatiomuutoksiin liittyvät 3,0 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut.
Teollisten mittausten vuosineljännes oli jälleen vahva, ja tulokset olivat positiivisia kaikissa markkinasegmenteissä. Saadut tilaukset kasvoivat 9 %, mikä oli seurausta erittäin vahvasta kasvusta EMEA- ja APAC-alueilla. Liikevaihto kasvoi 6 % (10 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla) vuoden takaiseen verrattuna APAC-alueen vetämänä.
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuosineljänneksen liikevaihto oli erittäin vahva. Kasvua vauhdittivat suuret projektitoimitukset meteorologian markkinalla sekä jatkuvan tilausmyynnin kasvu Xweather-liiketoiminnassa. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 18 % (20 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla) vuoden takaiseen verrattuna. Uusiutuvan energian markkinan heikko kysyntä sekä teollisuuden suhdannevaihtelut ja julkisen sektorin investointien lasku viime vuoden poikkeuksellisen korkeaan tasoon verrattuna vaikuttivat kuitenkin edelleen saatuihin tilauksiin. Olemme tehneet tarvittavia kustannustenhallintatoimenpiteitä ja sopeuttaneet organisaatiotamme vastaamaan uusiutuvan energian markkinan merkittävää kysynnän muutosta. Henkilöstöömme vaikuttavat päätökset eivät ole koskaan helppoja, mutta tämä uudelleenjärjestely on ollut tarpeellinen askel sopeutumisessa uuteen markkinatilanteeseen.
Syyskuussa ostimme maaperän hiilensidonnan ja -päästöjen seurantaan erikoistuneen Quanterra Systemsin laajentaaksemme kyvykkyyksiämme kasvihuonekaasujen mittauksissa.
Xweather-liiketoiminnan jatkuva tilausmyynti kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 57 % vuoden takaiseen verrattuna. Orgaaninen kasvu vertailukelpoisilla valuuttakursseilla oli myös vahvaa, 14 %. Viime vuosineljänneksien aikana olemme nähneet jatkuvan tilausmyynnin vaikuttavan positiivisesti myös kannattavuuteemme. Vahvistamme ja kehitämme jatkuvasti tarjontaamme, ja yksi viimeisimmistä esimerkeistä on edistyneiden raekuuroennusteiden lanseeraus.
Siirryttäessä neljännelle vuosineljännekselle odotamme globaalin markkinoiden epävarmuuden jatkuvan, mikä tekee tulevien markkinakehitysten ennustamisesta haastavaa. Seuraamme edelleen globaalia markkinatilannetta ja olemme varautuneet erilaisiin skenaarioihin lieventääksemme mahdollisia vaikutuksia liiketoimintaamme. Markkinoiden epävarmuudesta huolimatta arvioimme edelleen, pois lukien mahdolliset olennaiset muutokset markkinaympäristössä, vuoden 2025 liikevaihtomme olevan 590–605 miljoonaa euroa ja EBITA-liiketuloksemme 90–100 miljoonaa euroa.”
Liite