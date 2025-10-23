Forløb af Københavns Lufthavne A/S' ekstraordinære generalforsamling

Torsdag den 23. oktober 2025 kl. 11.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden:

1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder næstformænd.

2. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.





Ad punkt 1

Niels Konstantin Jensen, David Mark Stanton og Janis Carol Kong er udtrådt af bestyrelsen med virkning fra dags dato.

Som næstformænd for bestyrelsen valgtes Anne Louise Eberhard og Lars Sandahl Sørensen.

Som medlemmer af bestyrelsen valgtes Birgit Otto, Anne Skovbro, Henrik Dam Kristensen og Michael Holm.

Bestyrelsen består derudover af bestyrelsesformand, Lars Nørby Johansen, samt af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Betina Hvolbøl Thomsen, Brian Bjørnø og Michael Eriksen. De medarbejdervalte bestyrelsesmedlemmer er valgt frem til 2027.

Ad punkt 2

Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.





KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

P.O. Box 74

Lufthavnsboulevarden 6

2770 Kastrup





Telefon: 32312800

E-mail: cphpresse@cph.dk

www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04