Bitget과 구글 개발자 그룹, 청년 혁신 가속화를 위한 두 번째 해커톤 공동 개최

빅토리아 세이셸, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 거래소 (Universal Exchange, UEX)인 Bitget ,이 구글 개발자 그룹 (Google Developer Group, GDG)과의 협업을 지속한다고 발표했다. 양측은 Bitget의 사회공헌 프로그램인 ‘Blockchain4Youth’의 일환으로 두 번째 해커톤 ‘AI Accelerate Hack’을 공동 개최할 예정이다. 이번 행사는 2025년 10월 29일(수) 벨기에 루벤가톨릭대학교(KU Leuven)에서 열린다.

10시간에 걸친 해커톤의 목적은 젊은 인재들이 혁신적인 도구를 활용해 기술 산업의 미래를 구축하도록 지원하고 장려하는 데 있으며, 대주제는 “기술·비즈니스·창의성의 시너지를 통한 빠른 혁신의 가속화(Fueling fast-paced innovation through the synergy of technology, business, and creativity)”다.

‘AI Accelerate Hack’은 개발자와 디자이너가 팀을 이뤄 실제 비즈니스 문제에 대한 혁신적이고 기술 중심적인 솔루션을 만드는 집중형 협업 대회다. 이번 행사는 다양한 배경의 참가자 200명이 함께할 예정이다.

Bitget의 최고운영책임자(COO)인Vugar Usi Zade는 “우리의 Blockchain4Youth 프로그램은 전 세계적으로 지속적으로 성장하고 확장되고 있다. 이러한 해커톤은 유망한 학생들과 교류하고, 멘토로서 우리의 전문성을 공유하며, 지식 교류를 통해 커뮤니티를 함께 성장시킬 수 있는 훌륭한 기회”라고 말했다.

구글 개발자 그룹(Google Developer Group, GDG) 루벤가톨릭대학교(KU Leuven) 지부의 회장이자 설립자인 다니엘 스파렘블렉(Daniel Sparemblek)은 “Bitget과 함께 ‘AI Accelerate Hack’을 진행하는 것은 차세대 개발자들에게 역량을 부여하려는 우리의 사명에도 완벽히 부합한다.”고 강조했다. 이어 “이 행사는 학문적 이론과 실제 비즈니스 과제가 만나는 독특한 플랫폼으로, 학생들이 인공지능(AI), 블록체인, 창의성이 교차하는 지점에서 혁신을 이루도록 독려하고 있다.”라고 밝혔다.

이번 해커톤은 인공지능(AI)에 중점을 둔 컴퓨터공학 및 관련 전공 석사과정 학생들을 주 대상으로 설계되었지만, 다른 전공의 학생들, 경력 2년 이하의 졸업생, 그리고 기술에 열정을 가진 전문가들도 참가할 수 있다.

행사는 짧은 개회식으로 시작되며, Bitget이 ‘Blockchain4Youth’ 프로그램과 최근 도입한 ‘Graduate Program(졸업생 채용 프로그램)’을 소개할 예정이다. 이 프로그램은 세계 유수 대학의 우수 인재를 채용해 실제 Web3 프로젝트에 즉시 투입하는 것을 목표로 한다. 참가자는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 거래소 중 하나인 Bitget에 합류하여 50개국 이상의 동료들과 협업하고, 순환 근무(rotations), 멘토링, 경쟁력 있는 보상, 그리고 최전선 프로젝트 참여 기회를 결합한 명확한 성장 경로를 따라 커리어를 발전시킬 수 있다. 이후 본격적인 10시간의 핵심 해킹 세션이 진행되며, 참가 팀들은 저녁에 최종 프로젝트를 발표하고 수상팀에게는 시상이 이루어진다.

이번 행사는 지난 5월 콘스트럭터대학교(Constructor University)에서 성공적으로 개최된 첫 해커톤에 이어 Bitget과 GDG의 두 번째 협업이다. 이는 Bitget의 글로벌 사회공헌 프로젝트인 ‘Blockchain4Youth’의 핵심 일환으로, 전 세계적으로 블록체인 및 Web3 관련 교육과 지식 확산을 목표로 하는 다양한 프로그램을 포함한다. 가장 최근에는 9월 20일 홍콩과학기술대학교(HKUST)에서 학생 커뮤니티 0xU와 함께 Web3 다양성 커리어 세션을 개최했으며, 지난 8월에는 12개국에서 약 1만5천 명이 참여한 ‘세 번째 크립토 체험의 달(Crypto Experience Month)’을 진행했다. 향후 계획으로는 11월 14일부터 16일까지 루벤가톨릭대학교에서 ‘WAIB Summit AI x Web3 Hackathon’을 개최할 예정이며, 이 3일간의 행사는 전 세계 학생, 개발자, 기업가, 연구자들이 모여 인공지능과 Web3의 최전선에서 혁신적 솔루션을 공동 개발하는 장이 될 것이다.

Bitget 소개

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다. Bitget Wallet 은 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 비수탁형(Non-Custodial) 암호화폐 지갑으로, 사용자가 자산을 직접 관리할 수 있도록 설계되어 있다. 이 플랫폼은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제 기능, 그리고 2만 개 이상의 DApp에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 하나의 통합된 인터페이스에서 이용할 수 있다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다. Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

