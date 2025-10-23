Bitget dan Google Developer Group Bekerjasama dalam Hackathon Kedua untuk Mendorong Inovasi Belia

VICTORIA, Seychelles, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, dengan sukacitanya mengumumkan kesinambungan kerjasama dengan Google Developer Group (GDG). Mereka akan menganjurkan hackathon kedua, “AI Accelerate Hack,” sebagai sebahagian daripada inisiatif Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) Blockchain4Youth Bitget. Acara ini akan diadakan di KU Leuven, Belgium pada hari Rabu, 29 Oktober 2025.

Hackathon selama 10 jam ini bertujuan untuk menyokong dan menggalakkan bakat muda memanfaatkan alat inovatif bagi membina masa depan sektor teknologi, dengan tema utama: “Memacu inovasi pesat melalui sinergi teknologi, perniagaan dan kreativiti.”

“AI Accelerate Hack” merupakan pertandingan kolaboratif yang intensif, di mana pembangun dan pereka bentuk akan bekerjasama membangunkan penyelesaian inovatif yang dipacu teknologi untuk menangani cabaran perniagaan dunia sebenar. Acara ini dijangka menghimpunkan 200 peserta daripada pelbagai latar belakang.

“Program Blockchain4Youth kami terus berkembang dan meluas ke seluruh dunia. Hackathon seperti ini adalah peluang hebat untuk berinteraksi dengan pelajar berpotensi, berkongsi kepakaran kami sebagai mentor dan terus memperkukuh komuniti melalui perkongsian ilmu,” kata Vugar Usi Zade, Ketua Pegawai Operasi (COO) Bitget.

“Kerjasama dengan Bitget untuk 'AI Accelerate Hack' selari sepenuhnya dengan misi kami untuk memperkasakan generasi pembangun masa hadapan,” kata Daniel Sparemblek, Presiden dan Pengasas Google Developer Group (GDG) KU Leuven. “Acara ini merupakan platform unik di mana teori akademik bertemu cabaran perniagaan sebenar, sekali gus mendorong pelajar untuk berinovasi di persimpangan AI, blockchain dan kreativiti.”

Walaupun hackathon ini direka khas untuk pelajar Sarjana dalam bidang Kejuruteraan Komputer dan disiplin berkaitan, dengan penekanan yang kuat terhadap Kecerdasan Buatan (AI), penyertaan turut dibuka kepada pelajar dari latar belakang akademik lain, graduan baharu dengan pengalaman profesional sehingga dua tahun serta pakar teknologi yang bersemangat tinggi.

Jadual acara ini merangkumi satu majlis pembukaan ringkas, di mana Bitget akan mempersembahkan inisiatif Blockchain4Youth serta Program Graduan yang baru diperkenalkan. Program ini bertujuan untuk merekrut bakat universiti terbaik dan menempatkan mereka secara langsung dalam aliran kerja Web3 sebenar. Melalui program ini, para graduan berpeluang menyertai salah satu bursa yang paling pesat berkembang di dunia, bekerjasama dengan rakan sekerja dari lebih 50 negara, serta membina kerjaya melalui pembangunan yang tersusun merangkumi penempatan kerja bergilir, bimbingan, ganjaran yang kompetitif, serta peluang untuk menyumbang kepada projek termaju di barisan hadapan industri. Acara diteruskan dengan sesi penggodaman teras selama 10 jam. Kumpulan peserta akan membentangkan projek akhir mereka pada waktu petang, di mana anugerah akan diberikan kepada pasukan yang menang.

Acara ini merupakan kerjasama kedua antara Bitget dan GDG, selepas kejayaan besar hackathon yang diadakan pada bulan Mei di Constructor University. Ia merupakan sebahagian penting daripada inisiatif Blockchain4Youth yang lebih luas oleh Bitget, yang merangkumi pelbagai usaha berterusan di seluruh dunia untuk menyebarkan pendidikan dan pengetahuan mengenai sektor ini. Baru-baru ini, Bitget telah menganjurkan sesi kerjaya kepelbagaian Web3 di Universiti Sains dan Teknologi Hong Kong (HKUST) pada 20 September bersama komuniti pelajar 0xU. Selain itu, pada bulan Ogos, Bitget telah menganjurkan Bulan Pengalaman Kripto ketiga, dengan aktiviti pendidikan di 12 negara dan berjaya menarik lebih 15,000 peserta. Melangkah ke hadapan, inisiatif ini juga akan merangkumi WAIB Summit AI x Web3 Hackathon dari 14 hingga 16 November, sebuah acara selama tiga hari di KU Leuven yang akan menghimpunkan pelajar, pembangun, usahawan dan penyelidik untuk membina penyelesaian inovatif di barisan hadapan kecerdasan buatan dan Web3.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia. Beroperasi di lebih 150 negara dan wilayah dengan lebih daripada 120 juta pengguna, bursa Bitget komited membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri dagangan salin yang inovatif serta penyelesaian dagangan lain, sambil menyediakan akses masa nyata kepada harga Bitcoin , Ethereum dan mata wang kripto lain. Bitget Wallet ialah dompet mata wang kripto tanpa jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 rantaian blok dan berjuta-juta token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses langsung kepada lebih daripada 20,000 DApp dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam satu platform tunggal.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™ , salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

