COO da Bitget, Vugar Usi Zade, destacará a convergência entre TradFi e Web3 na London Blockchain Conference

VICTORIA, Seycheles, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, maior Corretora Universal (UEX) do mundo, participará da London Blockchain Conference 2025, destacando seu papel crescente na definição de como as finanças tradicionais e a infraestrutura blockchain se conectam. Realizado no Evolution London, de 22 a 23 de outubro, o evento reunirá formuladores de políticas, inovadores e líderes institucionais de todo o mundo para discutir a próxima fase da adoção do Web3.

O destaque da semana será a participação de Vugar Usi Zade, COO da Bitget, no painel de alto nivel “TradFi 2.0: Building Blockchain Rails”, ao lado de Arthur Breitman (cofundador da Tezos), Previn Singh (executivo residente da Global Digital Finance) e Nakul Chandraraju (vice-presidente de desenvolvimento corporativo da MNEE). Moderada por Laura Estefania, CEO da Conquista, a sessão explorará como as instituições financeiras estão repensando seus modelos por meio da tecnologia de registro distribuído (DLT) e como poderia ser um sistema financeiro global verdadeiramente interoperável.

A presença da Bitget reforça sua visão de criar um ecossistema financeiro sem fronteiras por meio de seu modelo UEX, que conecta negociação centralizada, liquidez descentralizada e tokens de ações tokenizadas sob uma estrutura única. Com o lançamento de futuros de ações tokenizadas, atualizações do Bitget Onchain e ferramentas com tecnologia de IA como GetAgent, a corretora continua avançando rumo a um futuro financeiro em que usuários institucionais e de varejo interagem de forma integrada entre diferentes classes de ativos.

"A linha entre as finanças tradicionais e o blockchain deixou de ser teórica — ela já existe e estamos construindo-a neste exato momento", disse Vugar Usi Zade, COO da Bitget. “A London Blockchain Conference reúne instituições e inovadores, tornando-se o lugar ideal para debater como queremos construir a infraestrutura que possibilitará a próxima fase de crescimento do Web3.”

À medida que a Bitget continua sua expansão global rumo aos principais centros financeiros, sua participação na London Blockchain Conference destaca a crescente influência da plataforma na construção do diálogo entre instituições tradicionais e os novos agentes do Web3. Ao conectar mercados regulados com inovação descentralizada, a Bitget está promovendo um futuro financeiro em que acesso, transparência e interoperabilidade definem a próxima era das finanças globais.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Corretora Universal (UEX) do mundo. Atendendo mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a corretora Bitget está comprometida em ajudar os usuários a negociarem de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, oferecendo acesso em tempo real aos preços de Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas. A Bitget Wallet é uma das principais carteiras de criptomoedas não custodiais, suportando mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção das criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, do SUDESTE ASIÁTICO e da AMÉRICA LATINA. Alinhada à sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu ao UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa.

