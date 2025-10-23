Verizon expande su Internet residencial a más clientes con el nuevo plan Lite

NEW YORK, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon está expandiendo su servicio de Internet residencial a más comunidades a lo largo de los Estados Unidos. Hoy, tienes más opciones con el nuevo y accesible plan, Home Internet Lite. Este plan está diseñado para ayudarte a conectarte si cuentas con opciones limitadas de conectividad o si estás en la búsqueda de una alternativa de bajo costo.

Esta nueva oferta amplía el alcance de Internet residencial de Verizon en todo el país y refuerza nuestro compromiso de darte más opciones, especialmente en áreas que estaban fuera del alcance de nuestros servicios Fios y 5G Home Internet.

Verizon Home Internet Lite es la solución ideal para hogares que históricamente se han limitado a opciones más antiguas y menos confiables, como DSL o satélite. Es perfecto para quienes tienen un ligero uso de Internet: ideal para navegar diariamente, enviar correos electrónicos y hacer streaming de programas.

Con Verizon Home Internet Lite, obtienes lo siguiente:

Flexibilidad y Ahorros: Con un precio de tan solo $25 al mes por tiempo limitado. Los clientes móviles de Verizon pueden asegurar el precio mensual de VHI Lite por tres años con nuestra garantía de precio. Ofreciendote la estabilidad y accesibilidad que necesitas. En comparación con los precios estándar de los proveedores satelitales, puedes ahorrar un promedio de más de $40 al mes ¡por años!

La Mejor Red 5G de Estados Unidos: El plan te ofrece velocidades de descarga confiables de hasta 25 Mbps (con velocidades habituales de 10-25 Mbps), respaldadas por la galardonada confiabilidad de la mejor red 5G de Verizon. Para que siempre estés conectado, después de los primeros 150 GB de uso de datos en un mes, las velocidades se ajustan hasta 10 Mbps con datos ilimitados por el resto del ciclo de facturación.

Soporte Inigualable y Configuración Sencilla: Te incluimos un router gratis para una auto-configuración simple y listo para usar.





Ahorros Adicionales con Verizon Forward

Verizon se compromete a brindarte soluciones de Internet residencial asequibles. Por eso, puedes obtener servicio por tan solo $20 al mes a través de Verizon Forward, si eres elegible.

Si participas en ciertos programas de asistencia federal, como SNAP, puedes calificar para el descuento de Verizon Forward. Además, los residentes de Nueva York pueden obtener descuentos adicionales a través de la Ley de Banda Ancha Asequible de Nueva York (New York Affordable Broadband Act). Obtén más información aquí .

El plan Verizon Home Internet Lite está disponible en todo el país a partir de hoy. Visita verizon.com/home o consulta la aplicación My Verizon para ver qué producto de Internet Residencial de Verizon está disponible en tu área.

No importa dónde estés o cuáles sean tus necesidades de Internet, te respaldamos con un plan que se adapta a tu vida y a tu presupuesto.

Haz clic aquí para los Términos y Condiciones de VHI Lite

