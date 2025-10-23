BOLLORÉ

Information financière du troisième trimestre 2025 Le 23 octobre 2025

Chiffre d’affaires (à périmètre et taux de change constants) :

-24 % au troisième trimestre 2025

-10 % sur les neuf premiers mois de 2025

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025 du Groupe s’élève à

630 millions d’euros, en baisse de -24 % :

Bolloré Energy : 530 millions d’euros, -25 % suite à la baisse générale des cours des produits pétroliers et à la diminution des volumes vendus sur le trimestre ;

suite à la baisse générale des cours des produits pétroliers et à la diminution des volumes vendus sur le trimestre ; Industrie : 73 millions d’euros, -21 % en raison principalement de la baisse de l’activité de BlueBus qui avait bénéficié de la reprise des ventes de bus 12 mètres en 2024, et malgré une progression sur les Films.

En données publiées, le chiffre d’affaires est en recul de -22 % par rapport à celui du troisième trimestre 2024, compte tenu de +26 millions d’euros de variations de périmètre liées essentiellement à l’acquisition de Chantelat par Bolloré Energy et d’effets de change légèrement négatifs.

Chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2025

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires à fin septembre 2025 est en baisse de -10 % à

2 178 millions d’euros.

A périmètre et taux de change constants, comparés aux neuf premiers mois de 2024, les principaux secteurs ont évolué comme suit :

Bolloré Energy : 1 867 millions d’euros, -10 %, dans un contexte général de baisse des cours, malgré des volumes vendus globalement en hausse, soutenus par l’activité négoce ;

dans un contexte général de baisse des cours, malgré des volumes vendus globalement en hausse, soutenus par l’activité négoce ; Industrie : 229 millions d’euros, -17 %, en raison de la baisse de l’activité BlueBus par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice 2024 qui bénéficiaient de la reprise des ventes de bus 12m à la RATP, du retrait de l’activité Terminaux Spécialisés dans les Systèmes et malgré une progression de l’activité Films.

En données publiées, le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’année est en retrait de -7 %, compte tenu de + 79 millions d’euros de variations de périmètre, principalement liés à l’acquisition de Chantelat par Bolloré Energy et de +1 million d’euros d’effets de change.

Évolution du chiffre d’affaires par activité





(en millions d’euros) 3ème trimestre Cumul 9 mois 2025 2024* Croissance Croissance 2025 2024* Croissance Croissance publiée organique publiée organique Bolloré Energy 530 688 -23% -25% 1 867 2 004 -7% -10% Industrie 73 92 -20% -21% 229 270 -15% -17% Autres (Actifs Agricoles, Holdings et autres) 27 29 -9% -15% 82 76 +8% -6% Total 630 809 -22% -24% 2 178 2 350 -7% -10%

(*) Retraité : Conformément à la norme IFRS 5 et pour assurer la comparabilité des résultats, la contribution de Vivendi sur l’exercice 2024 a été reclassée en activités cédées ou en cours de cession (le Groupe a perdu le contrôle au sens de IFRS 10 qu’il exerçait sur Vivendi à l'issue des opérations de scission/distribution réalisées le 13 décembre 2024 par le groupe Vivendi).

Faits marquants et évènements récents

Programme de rachat d’actions Bolloré SE

Au cours du 1er semestre 2025, Bolloré SE a acquis 35,4 millions de ses propres actions (représentant

1,26 % du capital) pour 196,5 millions d’euros (1). 44,1 millions d’actions Bolloré SE ont été annulées au cours du 1er semestre 2025, ramenant le nombre total d’actions auto-détenues à 3,2 millions (représentant 0,11 % du capital).

Le Conseil d’administration du 17 septembre 2025 a décidé d’annuler les 3,2 millions d’actions auto-détenues.

Scission de Vivendi

Le 18 juillet 2025, en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel du 22 avril 2025 ayant annulé la décision de l’AMF du 13 novembre 2024 en ce qu’elle avait retenu l’absence de contrôle de Bolloré SE à l’égard de Vivendi SE au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, l’AMF a décidé qu’un projet d’offre publique de retrait visant les titres de capital de la société Vivendi SE devait être déposé dans un délai fixé à six mois. La clôture de l’offre n’interviendrait qu’après que la Cour de cassation, dans le cadre des pourvois formés à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 avril 2025, aura rendu son arrêt. L’audience de la Cour de cassation a été fixée au 25 novembre 2025. Le 28 juillet 2025, Bolloré SE a décidé de former un recours devant la Cour d’appel de Paris tendant à l’annulation de la décision de l’AMF du 18 juillet.

Évolution du chiffre d’affaires par trimestre





(en millions d’euros) 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 2025 2024* organique 2024* 2025 2024* organique 2024* 2025 2024* organique 2024* Bolloré Energy 675 677 655 661 682 661 530 711 688 Industrie 78 77 75 78 105 104 73 93 92 Autres (Actifs Agricoles, Holdings et autres) 29 27 20 26 28 26 27 31 29 Total 782 780 751 765 816 790 630 835 809

Les valeurs présentées sont exprimées en millions d’euros et arrondies à la décimale la plus proche.

Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

(1) Frais inclus.

