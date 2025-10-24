OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
24 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 23 October 2025 it had purchased a total of 43,175 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased43,175--
Highest price paid (per ordinary share)553.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)548.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)551.08p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 358,625,419 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 358,625,419.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
23-10-202515:16:40GBp483551.50XLONxHaNWfioJQ8
23-10-202515:16:40GBp21551.50XLONxHaNWfioJQA
23-10-202515:16:40GBp1551.50XLONxHaNWfioJQC
23-10-202515:16:36GBp444552.00XLONxHaNWfioGiJ
23-10-202515:16:36GBp250552.00XLONxHaNWfioGiL
23-10-202515:14:13GBp17552.00XLONxHaNWfioVOG
23-10-202515:14:13GBp394552.00XLONxHaNWfioVOI
23-10-202515:14:13GBp31552.00XLONxHaNWfioVOK
23-10-202515:11:54GBp319552.00XLONxHaNWfioRDl
23-10-202515:11:54GBp481552.50XLONxHaNWfioRDn
23-10-202515:06:10GBp492553.00XLONxHaNWfio0@t
23-10-202515:06:10GBp40553.00XLONxHaNWfio0@v
23-10-202515:06:10GBp482552.50XLONxHaNWfio0@@
23-10-202514:59:32GBp410552.50XLONxHaNWfiptlW
23-10-202514:57:12GBp666552.50XLONxHaNWfipoGo
23-10-202514:57:12GBp44552.50XLONxHaNWfipoGq
23-10-202514:56:21GBp432552.50XLONxHaNWfipmhH
23-10-202514:53:01GBp204553.00XLONxHaNWfipzAn
23-10-202514:53:01GBp183553.00XLONxHaNWfipzAp
23-10-202514:51:15GBp362553.00XLONxHaNWfipuyi
23-10-202514:51:15GBp469552.50XLONxHaNWfipuyu
23-10-202514:41:21GBp208552.00XLONxHaNWfipf3f
23-10-202514:41:21GBp318552.50XLONxHaNWfipf2c
23-10-202514:40:20GBp442552.50XLONxHaNWfipNZA
23-10-202514:40:14GBp74553.00XLONxHaNWfipNhR
23-10-202514:40:14GBp391553.00XLONxHaNWfipNhT
23-10-202514:40:14GBp250553.00XLONxHaNWfipNhV
23-10-202514:35:00GBp80552.00XLONxHaNWfipV7a
23-10-202514:35:00GBp156552.00XLONxHaNWfipV7c
23-10-202514:35:00GBp637551.50XLONxHaNWfipV7o
23-10-202514:34:03GBp175552.00XLONxHaNWfipTo6
23-10-202514:34:03GBp854552.00XLONxHaNWfipToE
23-10-202514:34:02GBp217552.00XLONxHaNWfipToK
23-10-202514:33:50GBp203552.00XLONxHaNWfipTKx
23-10-202514:33:50GBp456551.50XLONxHaNWfipTK3
23-10-202514:30:33GBp292552.00XLONxHaNWfip4js
23-10-202514:20:12GBp414551.00XLONxHaNWfiiss5
23-10-202514:15:25GBp180551.00XLONxHaNWfiimcR
23-10-202514:05:27GBp421550.00XLONxHaNWfiidO$
23-10-202514:04:54GBp660550.50XLONxHaNWfiiaFo
23-10-202514:03:16GBp155550.50XLONxHaNWfiiYN4
23-10-202514:03:16GBp25550.50XLONxHaNWfiiYN6
23-10-202514:03:16GBp403550.50XLONxHaNWfiiYN8
23-10-202514:03:16GBp414550.00XLONxHaNWfiiYNG
23-10-202513:56:15GBp250550.50XLONxHaNWfiigEb
23-10-202513:56:15GBp71550.50XLONxHaNWfiigEf
23-10-202513:56:15GBp142550.50XLONxHaNWfiigEZ
23-10-202513:56:15GBp561550.50XLONxHaNWfiigFS
23-10-202513:56:15GBp1,280550.50XLONxHaNWfiigFU
23-10-202513:51:58GBp54550.00XLONxHaNWfiiNKC
23-10-202513:51:58GBp27550.00XLONxHaNWfiiNKE
23-10-202513:51:51GBp414550.00XLONxHaNWfiiNUa
23-10-202513:49:00GBp126550.50XLONxHaNWfiiJcV
23-10-202513:49:00GBp179550.50XLONxHaNWfiiJXX
23-10-202513:49:00GBp414550.00XLONxHaNWfiiJXa
23-10-202513:44:30GBp276550.00XLONxHaNWfiiSlX
23-10-202513:40:58GBp317550.00XLONxHaNWfiiOfm
23-10-202513:40:04GBp414550.00XLONxHaNWfiiPtv
23-10-202513:33:31GBp493550.00XLONxHaNWfii1nv
23-10-202513:33:31GBp414549.50XLONxHaNWfii1n3
23-10-202513:31:51GBp414550.00XLONxHaNWfiiF4j
23-10-202513:30:08GBp198550.50XLONxHaNWfiiDDC
23-10-202513:30:08GBp149550.50XLONxHaNWfiiDDE
23-10-202513:03:01GBp379548.50XLONxHaNWfijXvm
23-10-202512:56:56GBp35548.50XLONxHaNWfijh8q
23-10-202512:56:54GBp544548.50XLONxHaNWfijhB4
23-10-202512:56:54GBp158548.50XLONxHaNWfijhB6
23-10-202512:56:52GBp218549.00XLONxHaNWfijhAE
23-10-202512:56:52GBp561549.00XLONxHaNWfijhAI
23-10-202512:56:52GBp414549.00XLONxHaNWfijhAR
23-10-202512:34:07GBp414549.50XLONxHaNWfij4fj
23-10-202512:33:02GBp414550.00XLONxHaNWfij5Wh
23-10-202512:19:11GBp386550.00XLONxHaNWfij8T2
23-10-202512:19:07GBp14550.00XLONxHaNWfij8Pj
23-10-202512:19:07GBp14550.00XLONxHaNWfij8Pl
23-10-202512:02:46GBp287551.00XLONxHaNWfikyMA
23-10-202512:02:46GBp190551.00XLONxHaNWfikyMC
23-10-202512:02:46GBp414550.50XLONxHaNWfikyMN
23-10-202511:58:13GBp180551.50XLONxHaNWfiku3Y
23-10-202511:50:06GBp339550.50XLONxHaNWfikYRz
23-10-202511:25:50GBp262550.00XLONxHaNWfikUsi
23-10-202511:18:36GBp323548.00XLONxHaNWfikRBy
23-10-202511:18:33GBp328548.50XLONxHaNWfikRHV
23-10-202511:18:33GBp120550.00XLONxHaNWfikRGc
23-10-202511:18:33GBp1,200550.00XLONxHaNWfikRGe
23-10-202511:18:33GBp279549.50XLONxHaNWfikRGg
23-10-202511:18:33GBp414550.50XLONxHaNWfikRGn
23-10-202511:18:33GBp288550.00XLONxHaNWfikRGp
23-10-202511:17:23GBp261551.00XLONxHaNWfikOM4
23-10-202511:01:07GBp306551.00XLONxHaNWfik8rK
23-10-202511:01:07GBp108551.00XLONxHaNWfik8rM
23-10-202510:56:43GBp414551.50XLONxHaNWfilrtS
23-10-202510:55:46GBp414552.00XLONxHaNWfilolA
23-10-202510:45:26GBp414552.50XLONxHaNWfilup2
23-10-202510:24:34GBp11552.00XLONxHaNWfilKUj
23-10-202510:24:34GBp18552.00XLONxHaNWfilKUn
23-10-202510:24:34GBp120552.00XLONxHaNWfilKUp
23-10-202510:24:34GBp700552.00XLONxHaNWfilKUr
23-10-202510:24:34GBp414551.50XLONxHaNWfilKUx
23-10-202510:21:17GBp285552.00XLONxHaNWfilGvS
23-10-202510:15:47GBp414552.00XLONxHaNWfilQ5Z
23-10-202509:57:54GBp460550.00XLONxHaNWfil8Bf
23-10-202509:57:54GBp414549.50XLONxHaNWfil8Bi
23-10-202509:35:58GBp234549.50XLONxHaNWfieYkJ
23-10-202509:33:33GBp183549.00XLONxHaNWfieWBa
23-10-202509:31:02GBp267549.50XLONxHaNWfielYa
23-10-202509:30:33GBp284549.50XLONxHaNWfielu5
23-10-202509:24:05GBp320549.50XLONxHaNWfiefFd
23-10-202509:20:04GBp213550.00XLONxHaNWfieKPq
23-10-202509:20:04GBp306550.50XLONxHaNWfieKPs
23-10-202509:13:53GBp326550.50XLONxHaNWfieUt3
23-10-202509:09:51GBp255550.50XLONxHaNWfieTUp
23-10-202509:07:39GBp311551.00XLONxHaNWfieOdG
23-10-202509:05:56GBp279551.50XLONxHaNWfiePuh
23-10-202509:05:34GBp47552.50XLONxHaNWfiePK2
23-10-202509:05:34GBp169552.50XLONxHaNWfiePK4
23-10-202509:05:34GBp663552.00XLONxHaNWfiePKB
23-10-202508:58:34GBp646551.50XLONxHaNWfie0Ke
23-10-202508:53:07GBp288551.50XLONxHaNWfieDvx
23-10-202508:53:07GBp414552.00XLONxHaNWfieDvz
23-10-202508:50:27GBp446552.00XLONxHaNWfieBKt
23-10-202508:45:11GBp281553.00XLONxHaNWfifqax
23-10-202508:45:11GBp204553.00XLONxHaNWfifqa1
23-10-202508:45:11GBp81553.00XLONxHaNWfifqa3
23-10-202508:45:10GBp285553.00XLONxHaNWfifqa9
23-10-202508:45:10GBp283553.00XLONxHaNWfifqaF
23-10-202508:45:10GBp323553.00XLONxHaNWfifqaO
23-10-202508:45:10GBp314553.00XLONxHaNWfifqd7
23-10-202508:14:46GBp255550.00XLONxHaNWfifiVE
23-10-202508:14:46GBp367550.50XLONxHaNWfifiVG
23-10-202508:09:34GBp204550.50XLONxHaNWfifeH3
23-10-202508:09:34GBp297551.00XLONxHaNWfifeH6
23-10-202508:05:49GBp291551.00XLONxHaNWfifKnm
23-10-202508:05:49GBp382551.50XLONxHaNWfifKno
23-10-202508:05:44GBp39553.00XLONxHaNWfifK$c
23-10-202508:05:44GBp33553.00XLONxHaNWfifK$e
23-10-202508:05:44GBp700553.00XLONxHaNWfifK$g
23-10-202508:05:44GBp414552.00XLONxHaNWfifK$p

