KORJAUS: AFARAK GROUP: TUOTANTORAPORTTI Q3 2025

07:00 Lontoo, 09:00 Helsinki, lokakuu 24, 2025 - Afarak Group SE (“Afarak” tai “yhtiö”) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)
Korjaus: Tuotantoraportti Q3 2025
Korjaus: Louhinnan ja rikastuksen tonnimäärät ilmoitettiin väärissä kategorioissa aiemmassa tuotantoraportissa.
Afarak Groupin erikoismetalliseossegmentin tuotanto jatkoi kasvuaan ja oli 28,3 % korkeampi kuin vuoden 2024 vastaavana ajanjaksona.
Etelä-Afrikan kaivostoiminta on vähentynyt toisella neljänneksellä tapahtuneen Zeerustin kaivoksen myynnin takia. Olemme lisäksi tehneet merkittäviä valmistelutöitä sekä Vlaakportin että Mecklenburgin kaivoksilla, mikä on johtanut kaivostoiminnan vähenemiseen vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä.
Tämä näkyy Afarak Groupin kokonaistuotannossa vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä, joka oli 51,4 % pienempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.
|Q3/2025
|Q3/2024
|Muutos
|1-9/ 2025
|1-9/ 2024
|Muutos
|2024
|Erikoismetalliseostuotanto
|mt
|23 952
|18 669
|28,3 %
|80 106
|65 051
|23,1 %
|87 908
|Jalostustoiminta
|mt
|6 039
|4 273
|41,3 %
|21 966
|18 726
|17,3 %
|22 963
|Kaivostoiminta
|mt
|17 913
|14 396
|24,4 %
|58 141
|46 324
|25,5 %
|64 945
|Etelä-Afrikan kaivokset
|mt
|28 932
|90 165
|-67,9 %
|138 114
|246 193
|-43,9 %
|300 985
|Kaivostoiminta
|mt
|28 932
|90 165
|-67,9 %
|138 114
|246 193
|-43,9 %
|300 985
Jalostustoiminta
- Jalostusmäärät kasvoivat 41,3 % vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan neljännekseen.
Kaivostoiminta
- Etelä-Afrikan kaivostoiminta laski 67,9 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämän seurauksena myös koko konsernin kaivostoiminta väheni tarkastelujaksolla.
- Turkin kaivosten kaivostoiminta kasvoi merkittävät 24,4 % vuoden 2024 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Näkymä Q4 2025
Kysyntä: Kromimalmin kysyntä Kiinassa on edelleen vahvaa ja jatkuvaa. Etelä-Afrikan merkittävien ferrokromin tuottajien päätös vähentää tuotantoa merkittävästi johtaa luonnollisesti malmin viennin kasvuun ja ferrokromin tuotannon kasvuun Kiinassa. Länsimaiden ruostumattoman teräksen tuottajien suhteellisen alhainen toiminta haittaa edelleen ferrokromin kysyntää näillä alueilla.
Hintatrendit:
Kromimalmin hinnat Kiinassa ovat jälleen parantuneet vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä. Sekä korkea- että matalahiilisen ferrokromin maailmanmarkkinahinnat elpyvät myös vähitellen.
Haasteet ja mahdollisuudet:
Koska kromituotteet ovat Yhdysvaltain dollareissa määräytyviä hyödykkeitä, vaikuttaa Yhdysvaltain valuutan heikkeneminen tulokseemme. Keskustelut kromimalmin mahdollisesta Etelä-Afrikan vientikiintiöstä ovat äskettäin käynnistyneet uudelleen.
Helsinki, lokakuu 24, 2025
AFARAK GROUP SE
Hallitus
Lisätietoja:
Afarak Group SE
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Taloudelliset raportit ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat saatavilla yhtiön verkkosivustolla: www.afarak.com.
Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee kestävää kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).
