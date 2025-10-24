KORJAUS: AFARAK GROUP: TUOTANTORAPORTTI Q3 2025

Korjaus: Louhinnan ja rikastuksen tonnimäärät ilmoitettiin väärissä kategorioissa aiemmassa tuotantoraportissa.

Afarak Groupin erikoismetalliseossegmentin tuotanto jatkoi kasvuaan ja oli 28,3 % korkeampi kuin vuoden 2024 vastaavana ajanjaksona.

Etelä-Afrikan kaivostoiminta on vähentynyt toisella neljänneksellä tapahtuneen Zeerustin kaivoksen myynnin takia. Olemme lisäksi tehneet merkittäviä valmistelutöitä sekä Vlaakportin että Mecklenburgin kaivoksilla, mikä on johtanut kaivostoiminnan vähenemiseen vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä.

Tämä näkyy Afarak Groupin kokonaistuotannossa vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä, joka oli 51,4 % pienempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

           
   Q3/2025Q3/2024Muutos1-9/ 20251-9/ 2024Muutos2024 
           
 Erikoismetalliseostuotanto mt23 95218 66928,3 %80 10665 05123,1 %87 908 
           Jalostustoimintamt6 0394 27341,3 %21 96618 72617,3 %22 963 
           Kaivostoimintamt17 91314 39624,4 %58 14146 32425,5 %64 945 
 Etelä-Afrikan kaivoksetmt28 93290 165-67,9 %138 114246 193-43,9 %300 985 
           Kaivostoimintamt28 93290 165-67,9 %138 114246 193-43,9 %300 985 
           

Jalostustoiminta

  • Jalostusmäärät kasvoivat 41,3 % vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan neljännekseen.

Kaivostoiminta

  • Etelä-Afrikan kaivostoiminta laski 67,9 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämän seurauksena myös koko konsernin kaivostoiminta väheni tarkastelujaksolla.

  • Turkin kaivosten kaivostoiminta kasvoi merkittävät 24,4 % vuoden 2024 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

      Näkymä Q4 2025

      Kysyntä: Kromimalmin kysyntä Kiinassa on edelleen vahvaa ja jatkuvaa. Etelä-Afrikan merkittävien ferrokromin tuottajien päätös vähentää tuotantoa merkittävästi johtaa luonnollisesti malmin viennin kasvuun ja ferrokromin tuotannon kasvuun Kiinassa. Länsimaiden ruostumattoman teräksen tuottajien suhteellisen alhainen toiminta haittaa edelleen ferrokromin kysyntää näillä alueilla.

      Hintatrendit:

      Kromimalmin hinnat Kiinassa ovat jälleen parantuneet vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä. Sekä korkea- että matalahiilisen ferrokromin maailmanmarkkinahinnat elpyvät myös vähitellen.

      Haasteet ja mahdollisuudet:

      Koska kromituotteet ovat Yhdysvaltain dollareissa määräytyviä hyödykkeitä, vaikuttaa Yhdysvaltain valuutan heikkeneminen tulokseemme. Keskustelut kromimalmin mahdollisesta Etelä-Afrikan vientikiintiöstä ovat äskettäin käynnistyneet uudelleen.

Helsinki, lokakuu 24, 2025

AFARAK GROUP SE

Hallitus

Lisätietoja:

Afarak Group SE

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Taloudelliset raportit ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat saatavilla yhtiön verkkosivustolla: www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee kestävää kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

