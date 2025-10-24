AS Tallinna Vesi korraldab 2025. aasta kolmanda kvartali tulemuste tutvustamiseks veebiseminari

Tallinna Vesi kutsub aktsionäre, investoreid, analüütikuid ja teisi huvilisi osalema ettevõtte 2025. aasta kolmanda kvartali ja üheksa kuu tulemusi tutvustaval veebiseminaril 31. oktoobril 2025 kell 11.00. Veebiseminar toimub inglise keeles. Tulemusi tutvustavad AS Tallinna Vesi tegevjuht Aleksandr Timofejev ja finantsdirektor Taavi Gröön.

Aleksandr Timofejev ja Taavi Gröön vastavad küsimustele pärast presentatsiooni. Soovitame küsimused saata enne veebiseminari toimumist hiljemalt 31. oktoobri kella 9.00-ks e-kirja teel: kommunikatsioon@tvesi.ee. Küsimusi saab esitada ka veebiseminari ajal.

Veebiseminaril osalemiseks palume registreeruda siin.

Registreerumine on avatud 31. oktoobril kella 9.00-ni. Teile saadetakse link veebiseminarile.

Veebiseminar salvestatakse ja avalikustatakse nii ettevõtte kodulehel www.tallinnavesi.ee kui ka AS-i Tallinna Vesi YouTube kontol.

Taavi Gröön

Finantsdirektor

AS Tallinna Vesi

(372) 62 62 200

kommunikatsioon@tvesi.ee