Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 16 oktober 2025 tot 22 oktober 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 31 juli 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 16 oktober 2025 tot 22 oktober 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 51 000 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 16 oktober 2025 tot 22 oktober 2025:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 16 oktober 2025 Euronext Brussels 8 000 34,20 34,35 33,85 273 600 MTF CBOE 4 000 34,21 34,45 33,90 136 840 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 17 oktober 2025 Euronext Brussels 8 000 34,22 34,50 33,80 273 760 MTF CBOE 4 000 34,23 34,55 33,70 136 920 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 20 oktober 2025 Euronext Brussels 5 000 34,75 34,95 34,35 173 750 MTF CBOE 4 000 34,79 34,95 34,40 139 160 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 21 oktober 2025 Euronext Brussels 5 000 34,99 35,15 34,80 174 950 MTF CBOE 4 000 34,99 35,15 34,80 139 960 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 22 oktober 2025 Euronext Brussels 5 000 35,20 35,35 34,95 176 000 MTF CBOE 4 000 35,23 35,45 34,95 140 920 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 51 000 34,62 35,45 33,70 1 765 860

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 045 aandelen heeft aangekocht in de periode van 16 oktober 2025 tot 22 oktober 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 711 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 16 oktober 2025 tot 22 oktober 2025:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 16 oktober 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 17 oktober 2025 800 33,90 34,00 33,70 27 120 20 oktober 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 21 oktober 2025 245 34,79 34,80 34,75 8 524 22 oktober 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 Totaal 1 045 35 644





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 16 oktober 2025 1 000 34,18 34,30 34,00 34 180 17 oktober 2025 600 34,30 34,50 34,20 20 580 20 oktober 2025 1 400 34,77 34,90 34,50 48 678 21 oktober 2025 911 35,10 35,10 35,10 31 976 22 oktober 2025 800 35,23 35,30 35,15 28 184 Totaal 4 711 163 598

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 29 969 aandelen.

Op 22 oktober 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 1 972 053 eigen aandelen aan, of 3,80% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Bijlage