Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

 | Source: Bekaert Bekaert

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 16 oktober 2025 tot 22 oktober 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 31 juli 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 16 oktober 2025 tot 22 oktober 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 51 000 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 16 oktober 2025 tot 22 oktober 2025:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
16 oktober 2025Euronext Brussels8 00034,2034,3533,85273 600
 MTF CBOE4 00034,2134,4533,90136 840
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
17 oktober 2025Euronext Brussels8 00034,2234,5033,80273 760
 MTF CBOE4 00034,2334,5533,70136 920
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
20 oktober 2025Euronext Brussels5 00034,7534,9534,35173 750
 MTF CBOE4 00034,7934,9534,40139 160
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
21 oktober 2025Euronext Brussels5 00034,9935,1534,80174 950
 MTF CBOE4 00034,9935,1534,80139 960
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
22 oktober 2025Euronext Brussels5 00035,2035,3534,95176 000
 MTF CBOE4 00035,2335,4534,95140 920
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 51 00034,6235,4533,701 765 860

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 045 aandelen heeft aangekocht in de periode van 16 oktober 2025 tot 22 oktober 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 711 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 16 oktober 2025 tot 22 oktober 2025:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
16 oktober 202500,000,000,000
17 oktober 202580033,9034,0033,7027 120
20 oktober 202500,000,000,000
21 oktober 202524534,7934,8034,758 524
22 oktober 202500,000,000,000
Totaal1 045   35 644


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
16 oktober 20251 00034,1834,3034,0034 180
17 oktober 202560034,3034,5034,2020 580
20 oktober 20251 40034,7734,9034,5048 678
21 oktober 202591135,1035,1035,1031 976
22 oktober 202580035,2335,3035,1528 184
Totaal4 711   163 598

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 29 969 aandelen.

Op 22 oktober 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 1 972 053 eigen aandelen aan, of 3,80% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.


Bijlage


Attachments

p251024N - Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Recommended Reading