„NRD Cyber Security“ užbaigia veiklos etapą Bangladeše, bet tęs plėtrą tarptautiniu mastu

„NRD Cyber Security“ nusprendė likviduoti Bangladeše įsteigtą įmonę.
Kaip teigia „NRD Cyber Security“ direktorius Vilius Benetis, Bangladeše vykdomiems projektas nėra reikalingas ten registruotas juridinis asmuo:
„Bangladeše projektus vykdėme nuo 2015-ųjų. Padėjome šiai šaliai susikurti svarbias nacionalines kibernetinio saugumo pajėgumų kompetencijas, tokias kaip centralizuotas kibernetinio saugumo grėsmių stebėjimas su „NRD Cyber Security“ išvystytu sprendimu „Natrix“, kibernetinio saugumo incidentų koordinavimas ar skaitmeniniai tyrimai. Tačiau tolesniam verslo vystymui šioje šalyje nereikia turėti įmonės, todėl planuojama ją likviduoti. Aktyvią veiklą ir toliau tęsime Indijos ir Ramiojo vandenyno regione.“
„NRD Cyber Security“ kontroliuoja 99 % „NRD Bangladesh“ akcijų. Įmonės steigėja yra „Norway registers development AS“, todėl ji perpirks „NRD Bangladesh“ akcijas ir įgyvendins likvidavimą. Akcijų pirkimas ir pardavimas bei planuojamas „NRD Bangladesh“ likvidavimas neturės įtakos nei „NRD Cyber Security“, nei „Norway registers development AS“ vertei.
Apie „NRD Cyber Security“
„NRD Cyber Security“ yra kibernetinio saugumo konsultacijų, paslaugų ir technologijų įmonė. Savo veikla ji siekia kurti saugią skaitmeninę aplinką šalims, vyriausybėms ir verslams, todėl įvairaus masto projektus vykdo visame pasaulyje. Įmonė yra valdoma „Nasdaq Vilnius“ listinguojamos investicijų į IT įmones bendrovės „INVL Technology“.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt