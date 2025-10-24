08:00 Lontoo 10:00 Helsinki, 24.10.2025 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP INVESTOI METALLURGISTA LAATUA OLEVIEN KROMIMALMIKONSENTRAATTIEN TUOTANTOON

Afarakin tytäryhtiöt ovat ottamassa käyttöön kromimalmin rikastuslaitoksen Vlakpoortin kaivoksellaan ja ensimmäisen konsentraattierän odotetaan valmistuvan lokakuun viimeisellä viikolla. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 10 000 tonnia konsentraattia kuukaudessa, ja se tuottaa 40-prosenttista metallurgista laatua olevaa kromikonsentraattia.

Aluksi laitos toimii 12 tuntia päivässä ja toimii uusiutuvalla energia, sillä se on varustettu a Photo Voltaic aurinkosähköjärjestelmällä 1,5 MWp ja akkuvarastolla 3,0 MWp, mikä mahdollistaa pesuprosessien toiminnan sähköverkosta riippumattomasti. Varajärjestelmänä on lisäksi asennettu dieselgeneraattorit.

Vlakpoortin kaivos sijaitsee Etelä-Afrikassa, Bushveldin kompleksin läntisen haaran pohjoisosassa. Kaivoksella on vähintään 6 656m tonnin todettu kromivaranto ja 330 314 unssia platinametallien (PGM) varantoa, mukaan lukien maanalainen potentiaali. Varanto koostuu LG1–6-, MG1–4-, UG1–2- ja Merensky-kerrostumista.

Afarak Groupin toimitusjohtaja Guy Konsbruck kommentoi:

”Afarak jatkaa määrätietoisesti strategiaansa arvoketjunsa parantamiseksi ja kromimalmikonsentraatin tuotannon lisäämiseksi. Myöhemmässä vaiheessa pesulaitosta voidaan täydentää PGM-palautuslaitoksella. Onnitteluni Etelä-Afrikan tiimillemme tämän projektin ammattitaitoisesta ja oikea-aikaisesta toteutuksesta. Olemme erityisen iloisia siitä, että tämä uusi laitos toimii pääosin aurinkoenergialla.”

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, guy.konsbruck@afarak.com

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

