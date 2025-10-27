OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
27 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 24 October 2025 it had purchased a total of 71,635 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased71,635--
Highest price paid (per ordinary share)555.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)546.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)551.27p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 358,553,784 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 358,553,784.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
24-10-202516:27:03GBp997554.50XLONxHaNWVWPtf9
24-10-202516:25:35GBp193555.00XLONxHaNWVWPrq4
24-10-202516:25:35GBp88555.00XLONxHaNWVWPrq6
24-10-202516:22:19GBp91554.50XLONxHaNWVWPnvs
24-10-202516:22:13GBp799555.00XLONxHaNWVWPn67
24-10-202516:19:32GBp715554.00XLONxHaNWVWPzYa
24-10-202516:19:28GBp1,633554.50XLONxHaNWVWPzlz
24-10-202516:18:44GBp554554.50XLONxHaNWVWPzQW
24-10-202516:18:44GBp226554.50XLONxHaNWVWPzQf
24-10-202516:11:40GBp1,299553.50XLONxHaNWVWPYIf
24-10-202516:11:40GBp1,478554.00XLONxHaNWVWPYIk
24-10-202516:11:40GBp284554.00XLONxHaNWVWPYIm
24-10-202516:11:40GBp95554.00XLONxHaNWVWPYIo
24-10-202516:11:40GBp114554.00XLONxHaNWVWPYIq
24-10-202516:11:40GBp266554.00XLONxHaNWVWPYIs
24-10-202516:11:40GBp513554.00XLONxHaNWVWPYIu
24-10-202516:10:10GBp320553.50XLONxHaNWVWPWD0
24-10-202516:10:02GBp96553.50XLONxHaNWVWPWJ9
24-10-202516:02:51GBp34553.50XLONxHaNWVWPfeJ
24-10-202515:58:03GBp930553.50XLONxHaNWVWPIUj
24-10-202515:55:46GBp277553.50XLONxHaNWVWPHhm
24-10-202515:55:40GBp1,418553.50XLONxHaNWVWPHtN
24-10-202515:52:28GBp1,612553.50XLONxHaNWVWPTsW
24-10-202515:52:20GBp448553.50XLONxHaNWVWPTzJ
24-10-202515:52:20GBp1,023554.00XLONxHaNWVWPTzN
24-10-202515:41:56GBp570554.00XLONxHaNWVWP1vy
24-10-202515:39:52GBp1,023554.50XLONxHaNWVWPCWR
24-10-202515:39:52GBp250554.50XLONxHaNWVWPCWT
24-10-202515:39:52GBp392554.50XLONxHaNWVWPCWV
24-10-202515:39:10GBp339554.00XLONxHaNWVWPDbj
24-10-202515:35:49GBp228554.00XLONxHaNWVWP9p7
24-10-202515:35:30GBp18554.00XLONxHaNWVWP9SF
24-10-202515:31:22GBp241554.00XLONxHaNWVWQpeR
24-10-202515:28:28GBp653553.00XLONxHaNWVWQ@uI
24-10-202515:28:27GBp177553.50XLONxHaNWVWQ@xK
24-10-202515:22:46GBp101552.50XLONxHaNWVWQuMa
24-10-202515:22:46GBp165552.50XLONxHaNWVWQuMc
24-10-202515:22:46GBp173552.50XLONxHaNWVWQuMe
24-10-202515:22:46GBp573552.50XLONxHaNWVWQuMW
24-10-202515:22:46GBp210552.50XLONxHaNWVWQuMY
24-10-202515:22:46GBp1,889552.50XLONxHaNWVWQuNU
24-10-202515:22:46GBp834552.00XLONxHaNWVWQuMk
24-10-202515:13:10GBp91551.50XLONxHaNWVWQi0l
24-10-202515:09:01GBp18552.00XLONxHaNWVWQfCJ
24-10-202515:09:01GBp19552.00XLONxHaNWVWQfCL
24-10-202515:09:01GBp202552.00XLONxHaNWVWQfCN
24-10-202515:08:37GBp313552.00XLONxHaNWVWQMYK
24-10-202515:08:33GBp177552.00XLONxHaNWVWQMnj
24-10-202515:08:33GBp324552.00XLONxHaNWVWQMnx
24-10-202515:03:09GBp529552.00XLONxHaNWVWQUff
24-10-202515:01:14GBp45551.50XLONxHaNWVWQTXd
24-10-202515:00:05GBp331552.00XLONxHaNWVWQRbk
24-10-202514:57:46GBp1,184551.50XLONxHaNWVWQ65R
24-10-202514:51:21GBp644552.00XLONxHaNWVWQC14
24-10-202514:49:46GBp1,008552.50XLONxHaNWVWQBX@
24-10-202514:49:46GBp216552.50XLONxHaNWVWQBXy
24-10-202514:49:31GBp263553.00XLONxHaNWVWQBwm
24-10-202514:49:00GBp351553.00XLONxHaNWVWQ85G
24-10-202514:48:48GBp177553.00XLONxHaNWVWQ8Mo
24-10-202514:48:48GBp1,480553.00XLONxHaNWVWQ8M5
24-10-202514:48:48GBp351553.00XLONxHaNWVWQ8MB
24-10-202514:41:08GBp274552.50XLONxHaNWVWRyvU
24-10-202514:34:46GBp315551.50XLONxHaNWVWRaEu
24-10-202514:33:48GBp879551.50XLONxHaNWVWRYlC
24-10-202514:33:48GBp183551.50XLONxHaNWVWRYlG
24-10-202514:33:48GBp768551.50XLONxHaNWVWRYlN
24-10-202514:27:07GBp264551.50XLONxHaNWVWRfWd
24-10-202514:26:04GBp555552.00XLONxHaNWVWRMs@
24-10-202514:26:04GBp388552.00XLONxHaNWVWRMsy
24-10-202514:26:04GBp327552.00XLONxHaNWVWRMsE
24-10-202514:26:04GBp898552.00XLONxHaNWVWRMsK
24-10-202514:26:04GBp195552.00XLONxHaNWVWRMsM
24-10-202514:26:04GBp531552.00XLONxHaNWVWRMsO
24-10-202514:26:04GBp340552.00XLONxHaNWVWRMnY
24-10-202514:26:04GBp411552.00XLONxHaNWVWRMnp
24-10-202514:26:04GBp412552.00XLONxHaNWVWRMnv
24-10-202514:25:53GBp612551.50XLONxHaNWVWRMxd
24-10-202514:24:55GBp4551.50XLONxHaNWVWRNDZ
24-10-202514:20:56GBp267550.50XLONxHaNWVWRJMO
24-10-202514:20:56GBp629551.00XLONxHaNWVWRJH7
24-10-202514:20:56GBp436550.50XLONxHaNWVWRJHp
24-10-202514:16:44GBp261550.50XLONxHaNWVWRVJW
24-10-202514:16:44GBp281550.50XLONxHaNWVWRVJC
24-10-202514:16:44GBp14550.50XLONxHaNWVWRVJE
24-10-202514:05:21GBp318549.50XLONxHaNWVWR3xy
24-10-202513:49:25GBp579549.50XLONxHaNWVWKphl
24-10-202513:49:25GBp342549.50XLONxHaNWVWKphn
24-10-202513:49:25GBp495549.00XLONxHaNWVWKpht
24-10-202513:28:23GBp396549.50XLONxHaNWVWKiti
24-10-202513:21:56GBp65549.00XLONxHaNWVWKf33
24-10-202513:21:56GBp554549.00XLONxHaNWVWKf35
24-10-202513:21:56GBp250549.00XLONxHaNWVWKf37
24-10-202513:21:56GBp313549.00XLONxHaNWVWKf39
24-10-202513:21:56GBp38549.00XLONxHaNWVWKf3B
24-10-202513:21:56GBp417548.50XLONxHaNWVWKf3L
24-10-202513:05:10GBp716548.50XLONxHaNWVWKRuR
24-10-202513:04:02GBp330549.00XLONxHaNWVWKO6n
24-10-202512:54:28GBp450548.00XLONxHaNWVWK1zY
24-10-202512:51:41GBp493548.00XLONxHaNWVWKFTC
24-10-202512:49:23GBp62549.00XLONxHaNWVWKAbt
24-10-202512:49:23GBp616549.00XLONxHaNWVWKAbv
24-10-202512:49:23GBp1,822549.00XLONxHaNWVWKAb$
24-10-202512:49:23GBp380549.00XLONxHaNWVWKAb1
24-10-202512:49:23GBp582549.00XLONxHaNWVWKAb3
24-10-202512:49:23GBp44549.00XLONxHaNWVWKAb5
24-10-202512:49:23GBp168548.50XLONxHaNWVWKAbA
24-10-202512:49:23GBp224548.50XLONxHaNWVWKAbC
24-10-202512:49:23GBp27548.50XLONxHaNWVWKAbE
24-10-202512:45:37GBp321548.50XLONxHaNWVWK9yj
24-10-202512:45:37GBp407548.50XLONxHaNWVWK9ys
24-10-202512:44:50GBp10548.50XLONxHaNWVWK9R0
24-10-202512:01:10GBp40547.50XLONxHaNWVWLNKH
24-10-202512:00:00GBp483548.00XLONxHaNWVWLLY5
24-10-202512:00:00GBp72548.00XLONxHaNWVWLLY7
24-10-202512:00:00GBp36548.00XLONxHaNWVWLLY9
24-10-202512:00:00GBp291547.50XLONxHaNWVWLLtl
24-10-202512:00:00GBp417548.00XLONxHaNWVWLLtp
24-10-202511:47:40GBp247548.00XLONxHaNWVWLQqg
24-10-202511:46:00GBp291548.50XLONxHaNWVWLRyd
24-10-202511:46:00GBp540548.50XLONxHaNWVWLRyf
24-10-202511:46:00GBp90548.00XLONxHaNWVWLRyi
24-10-202511:46:00GBp327548.00XLONxHaNWVWLRyk
24-10-202511:44:12GBp379548.50XLONxHaNWVWLO7r
24-10-202511:40:43GBp326548.50XLONxHaNWVWL7kp
24-10-202511:40:43GBp173548.50XLONxHaNWVWL7kz
24-10-202511:40:43GBp244548.50XLONxHaNWVWL7k$
24-10-202511:36:35GBp52549.00XLONxHaNWVWL2ou
24-10-202511:36:35GBp192549.00XLONxHaNWVWL2o1
24-10-202511:36:35GBp88549.00XLONxHaNWVWL2oD
24-10-202511:36:35GBp540549.00XLONxHaNWVWL2oF
24-10-202511:36:35GBp291548.50XLONxHaNWVWL2oI
24-10-202511:36:14GBp244549.00XLONxHaNWVWL24D
24-10-202511:30:24GBp417548.50XLONxHaNWVWLFvY
24-10-202511:09:51GBp93548.00XLONxHaNWVWMyhb
24-10-202511:09:51GBp14548.00XLONxHaNWVWMyhd
24-10-202511:09:51GBp66548.00XLONxHaNWVWMyhf
24-10-202511:03:12GBp208548.50XLONxHaNWVWMcqH
24-10-202511:03:12GBp477548.50XLONxHaNWVWMcqJ
24-10-202511:02:16GBp255549.50XLONxHaNWVWMdlw
24-10-202510:59:16GBp332549.50XLONxHaNWVWMYWO
24-10-202510:56:16GBp300549.50XLONxHaNWVWMW3Y
24-10-202510:55:45GBp732549.50XLONxHaNWVWMWRi
24-10-202510:55:45GBp665549.50XLONxHaNWVWMWR4
24-10-202510:55:45GBp202549.50XLONxHaNWVWMWR6
24-10-202510:55:45GBp870549.50XLONxHaNWVWMWRM
24-10-202510:55:45GBp34549.50XLONxHaNWVWMWQ1
24-10-202510:55:45GBp1,396549.50XLONxHaNWVWMWQv
24-10-202510:55:45GBp346549.50XLONxHaNWVWMWQz
24-10-202510:46:12GBp12548.00XLONxHaNWVWMeT1
24-10-202510:28:14GBp37548.00XLONxHaNWVWMRGW
24-10-202510:28:14GBp380548.00XLONxHaNWVWMRGY
24-10-202510:09:01GBp92547.00XLONxHaNWVWMAM0
24-10-202510:09:01GBp119547.00XLONxHaNWVWMAM2
24-10-202510:06:46GBp71547.00XLONxHaNWVWM8DG
24-10-202510:06:46GBp161547.00XLONxHaNWVWM8DI
24-10-202510:04:31GBp100547.00XLONxHaNWVWNszB
24-10-202510:04:31GBp106547.00XLONxHaNWVWNszD
24-10-202509:59:32GBp244546.50XLONxHaNWVWNotc
24-10-202509:58:25GBp412546.50XLONxHaNWVWNoQ1
24-10-202509:49:18GBp336546.50XLONxHaNWVWNzR3
24-10-202509:43:57GBp258547.00XLONxHaNWVWNcfN
24-10-202509:38:12GBp414547.00XLONxHaNWVWNYmJ
24-10-202509:29:56GBp362547.00XLONxHaNWVWNjrE
24-10-202509:29:12GBp467547.50XLONxHaNWVWNj9k
24-10-202509:13:11GBp336548.50XLONxHaNWVWNUqF
24-10-202509:13:11GBp383548.50XLONxHaNWVWNUqK
24-10-202509:10:33GBp713549.00XLONxHaNWVWNSk2
24-10-202508:49:54GBp465550.00XLONxHaNWVWNDQG
24-10-202508:49:54GBp665550.50XLONxHaNWVWNDQI
24-10-202508:35:24GBp600550.50XLONxHaNWVWGm3G
24-10-202508:18:56GBp360552.00XLONxHaNWVWGYDp
24-10-202508:17:33GBp306552.50XLONxHaNWVWGZCX
24-10-202508:10:05GBp426553.00XLONxHaNWVWGjtw
24-10-202508:07:24GBp400554.50XLONxHaNWVWGh2h
24-10-202508:07:24GBp376553.50XLONxHaNWVWGh2m
24-10-202508:07:24GBp539554.00XLONxHaNWVWGh2q



