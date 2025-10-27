Start der vierten Auflage des The MICHELIN Guide Abu Dhabi

Insgesamt 56 Restaurants stehen in der Auswahl für den Guide MICHELIN Abu Dhabi 2026

11 Neuheiten komplettieren die Gesamtauswahl, darunter neue Bib Gourmand-Etablissements und acht neue ausgewählte Restaurants

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Guide MICHELIN Abu Dhabi 2026 präsentiert stolz in vierter Auflage die Neuheiten in der urbanen kulinarischen Landschaft. Die diesjährige Auswahl spiegelt die wachsende Kultiviertheit und Vielfalt der Stadt wider. Elf neue Restaurants haben es in die Auswahl geschafft – drei davon haben eine Bib Gourmand-Auszeichnung für ihr herausragendes kulinarisches Erlebnis zu einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten, während drei der Etablissements ihre Auszeichnung mit einem MICHELIN Stern verteidigen konnten.

Gwendal Poullennec, International Director von The MICHELIN Guide, sagte: „Die Restaurantauswahl im Rahmen von The MICHELIN Guide Abu Dhabi 2026 zeigt, dass die kulinarische Landschaft dieser lebendigen Stadt sich fortwährend weiterentwickelt und reift, was beweist, dass Abu Dhabi jetzt nicht nur eine kulturelle Hauptstadt ist, sondern auch eine kulinarische Destination für ein spezielles Reiseerlebnis. Mit ihrer kulinarischen, kosmopolitischen Vielfalt hat die Stadt eine breit gefächerte und spannende Restaurantauswahl zu bieten, die von klassischer eleganter italienischer Küche über zeitgenössische japanische Gerichte bis hin zu Khaleeji-inspirierten Aromen und innovativen Konzepten aus der Fusion-Küche reichen. Die Ergänzung um diese neuen Bib Gourmand-Auszeichnungen und die Verteidigung der Auszeichnungen mit einem MICHELIN Stern betont das Streben der Stadt nach Exzellenz und Kreativität im Gastronomiesektor. Angesichts der fortwährenden Entwicklung der abu-dhabischen Restaurantszene steht die Stadt nicht nur für herausragende Kulinarik, sondern auch für denkwürdige Erinnerungen, welche die Zukunft dieses dynamischen Reiseziels strahlender als je zuvor erscheinen lassen.“

Ein MICHELIN Stern

MICHELIN Sterne werden an Restaurants mit einer exzellenten Küche vergeben und berücksichtigen dabei fünf universelle Kriterien: die Qualität der Zutaten, die Harmonie der Geschmacksrichtungen, die technische Kompetenz; die Persönlichkeit des Küchenchefs, die in seiner Küche Ausdruck findet; und, was ebenso von Belang ist, die Schlüssigkeit des Konzepts im Hinblick auf das gesamte Menü und den zeitlichen Ablauf. In der dynamischen Welt der Gastronomie ist die Wahrung von Exzellenz Jahr um Jahr eine echte Herausforderung. Dies setzt nicht nur Kreativität und Talent voraus, sondern auch bedingungslose Hingabe, Präzision und Beständigkeit. Die Verteidigung eines MICHELIN Sterns ist eine der prestigeträchtigsten Leistungen in der Branche und für die Auflage 2026 haben drei der Restaurants einmal mehr ihr Können unter Beweis gestellt. Erth, Hakkasan und Talea by Antonio Guida konnten ihre Auszeichnungen verteidigen.

Drei neue Bib Gourmand-Auszeichnungen

Der Bib Gourmand Award hebt Restaurants in der Auswahl hervor, die eine hervorragende Küche zu einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten.

Das Bua Thai Café liegt verborgen in einem massiven Einzelhandelskomplex im Herzen der Yas-Insel und fungiert als komfortabler und farbenfroher Rückzugsort für Fans echter Thai-Küche. Das Menü hat einfache, aber dennoch aromatische Thai-Gerichte zu bieten, darunter gegartes Ha Go, geschmackvolles Hähnchen mit grünem Curry und das stets beliebte Mango-Reisdessert. Gäste können das lebendige Innenambiente genießen oder wahlweise während der kälteren Monate auf der Terrasse sitzen.

Das am Hafen Al Bateen gelegene 3Fils Abu Dhabi bringt das gefeierte Dubai-Restaurant in die Hauptstadt und wartet mit einem großen, zeitgenössischen japanischen Etablissement auf drei Etagen auf. Das minimalistische und moderne Design kreiert eine entspannte, aber dennoch lebendige Umgebung, in der Küchenchefs mit Baseballkappe moderne Gerichte wie gegrilltes Hühnerfleisch, Garnelen und Sashimi direkt an der offenen Küche zubereiten. Das Dessert „Take Me To The Moon“ ist ein wahr gewordener Traum für Schokoladenfans.

Das Goldfish befindet sich im Zentrum der beeindruckenden Marina Mall, in der Akmal Anuars modernes japanisches Restaurant, eine Schwesterfiliale des Originals in Dubai, für Gourmetfreude sorgt. Das dynamische und abwechslungsreiche Menü hat eine Auswahl von Sushi, schmackhaften Spießen und größeren Gerichten wie Ramen, Wagyu-Burgern und würzigen Nudeln zu bieten. Die großzügigen Portionen gewährleisten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und machen das Restaurant zum idealen Ort, um nach dem Shopping neue Energie zu tanken.

Acht neue Restaurants in der Guide-Auswahl

Das Cipriani Dolci hat all die smarten und eleganten Merkmale zu bieten, die man mit dem Name Cipriani assoziieren würde, allerdings mit einem charakteristischen Abu-Dhabi-Flair. Dieses Restaurant in der unteren Eben der Marina Mall ist ein begehrter Ort zum Frühstücken, Brunchen, Lunchen und für kleine Appetithappen mit täglichen Spezialgerichten und sogar Pizza auf der Karte. Gäste können als süße Belohnung während des Einkaufens oder zur Abrundung einer köstlichen Mahlzeit eine feine Auswahl von Kuchen, Gebäck und köstlichen hausgemachten Eiscremes genießen.

Das Antonia ist ein bezauberndes italienisches Restaurant mit Strandlage, das einen Ausblick auf die azurblauen Gewässer des Persischen Golfs von Mamsha Al Saadiyat offeriert. Das Ambiente bringt den Charme eines amerikanischen Pizzaimbisses auf den Punkt, die Speisekarte ist jedoch rein italienisch gehalten, mit großzügigen Portionen Carpaccio, klassischer Pastagerichte und vor allem der charakteristischen Sauerteig-Pizza auf Basis eines fünfzig Jahre alten Teigrezepts. Tiramisu ist ein Dauerbrenner-Dessert, das jede Mahlzeit zur Feier des italienischen Komfortküche in einer entspannten, malerischen Kulisse komplettiert.

Das Novikov Abu Dhabi in The Galleria Mall auf der Insel Al Maryah ist die lokale Vertretung der bekannten weltweiten Franchisekette. Hier dreht sich alles um mediterrane Küche mit Highlights wie täglich frisch gemachter Pasta, fachmännisch zubereitetem Fisch, gegrilltem Gazpacho und einer köstlichen Beerentarte. Das Mittagsmenü hat ein tolles Preis-Leistungs-Niveau, und dank der „à la carte“-Auswahl ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die kulinarische Erfahrung wird durch ganztätige angenehme Live-Pianomusik veredelt.

Das Villa Mamas unter der Leitung von Bahraini-Küchenchef Roaya Saleh hat die kulinarische Landschaft Abu Dhabis mit seiner eleganten Khaleeji-inspirierten Küche auf einzigartige Weise geprägt. Die Innenausstattung erinnert an einen Wintergarten voller Pflanzen, farbenfroher Artefakte, frischem Obst und Regalen mit hausgemachten Gewürzen, Sirupen und Kochbüchern. Die Speisekarte hat beliebte regionale Geschmacksrichtungen und Gerichte zu bieten, darunter Hähnchen-Machboos und Hummus mit Lammfleischwürfeln, die in einer heimeligen und edlen Umgebung serviert werden.

Das Taparelle ist eine optisch markante Location im progressiven Viertel Manarat Saadiyat, der Dreh- und Angelpunkt Abu Dhabis in Sachen Kunst, Kultur und Gemeindeveranstaltungen. Die Terrasse ist ein idealer Ort für Mahlzeiten in lässiger Runde, und das samstägliche Brunchen erfreut sich besonderer Beliebtheit. Die Speisekarte ist eine kreative Fusion aus französischer und italienischer Küche mit Gerichten wie Jakobsmuscheln mit Grenobloise-Sauce, Ochsenschwanzragout und knusprigem geschmortem Seebarsch.

Das Pincode by Kunal Kapur lädt Gourmetfreunde zu einem Erlebnis von Starkoch Kunal Kapurs moderner Interpretation gehobener indischer Streetfood-Küche ein. Das Restaurant in The Galleria Mall mit seinem stylischen Ambiente präsentiert sich in einer Ausstattung mit reichhaltigen Materialien und sepiafarbenen, schwarzen und weißen Wandverkleidungen, die von schlichter kolonialer Eleganz zeugen.

Das Strawfire by Ross Shonhan markiert das dynamische Debüt des australischen Kochs Ross Shonhan in Abu Dhabi, bei dem die feurige offene Küche synchron zu den Klängen eines Live-DJs auf sich aufmerksam macht. Im Fokus steht die Küche im Warayaki-Stil, bei der Mahlzeiten mit brennendem Stroh kurz „angesengt“ werden, um einzigartige Geschmacksrichtungen zu kreieren. Zu besonders charakteristischen Menüs zählen unter anderem Garnelentoast, chilenischer Seebarsch mit Miso-Glasur und Spaghetti Mentaiko, während die Terrasse und offene Küche für Show und Komfort sorgen. Das Erlebnis wird durch spezielle Cocktails, eine Auswahl von Sake und ein Team, das jeden Abend zu einem unvergesslichen Moment macht, abgerundet.

Das Sand & Koal hat ein luxuriöses kulinarisches Erlebnis mit Strandlage in einem Gartenpavillon mit Blick auf den Präsidentenpalast und den glitzernden Persischen Golf zu bieten. Der perfekte Ort, um den Sonnenuntergang bei einem Getränk zu genießen, gefolgt von Spezialitäten, die mit Feuerholz zubereitet wurden. Die Speisekarte wartet mit köstlichen Steaks, einem „Reef and Beef“-Surf&Turf-Gericht sowie großzügigen Meeresfrüchteplatten zum gemeinsamen Verspeisen auf. Desserts wie geräuchertes Schokoladenmousse und Feigentarte runden das Erlebnis süß ab, sodass sich diese Location ideal für einen romantischen Abend eignet.

Jedes dieser Restaurants bringt sein ganz eigenes Flair in die lebendige kulinarische Landschaft Abu Dhabis ein und trägt zu der wachsenden Reputation der Stadt als kulinarische Destination von Weltrang bei.

Special Awards

Mit den Special Awards hebt The MICHELIN Guide die diversen Beiträge in der gesamten Gastronomie hervor, um die begabtesten und motiviertesten Personen zu würdigen.

Strawfire by Ross Shonhan wird mit dem Exceptional Cocktail Award ausgezeichnet, da der australische Küchenchef Ross Shonhan mit seinem Debüt in Abu Dhabi für ein feuriges Live-Erlebnis mit energiegeladenen Vibes sorgt, während eine entspannte Cocktailbar unter der Leitung von Maria Luz Garcia und Mahesh Dhami mit klassischen und kreativen Kreationen aufwartet, die durch köstliche Snacks und einen aufmerksamen Service abgerundet werden, und laut unseren Testern stets für ein besonders Erlebnis sorgen.

Der Young Chef Award geht an das Villa Toscana im Hotel St. Regis. Unsere Tester kamen zu dem Schluss, dass klassische toskanische Gerichte, die von Spaghetti alle vongole über veal Milanese bis hin zu herausragendem Tiramisu reichen, hier mit herausragender Fachkompetenz und Leidenschaft hergestellt werden. Das Können des Teams und der rustikale Charm des Restaurants sorgen für den authentischen Geschmack der Toskana.

Ray's Grill erhält den Service Award für seine begeisternde, einladende und aufmerksame Gastfreundlichkeit. Die Location im 63. Stockwerk des Conrad Etihad Towers Hotel zeichnete sich laut unserer Tester durch seine nahtlos servierten Mahlzeiten aus, die zu einem unübertroffenen kulinarischen Erlebnis mit fachkompetent zubereiteten Steaks und beeindruckender Aussicht beitragen, sodass sich alle Gäste stets willkommen und beachtet fühlen.

Der Opening of the Year Award geht an das 3Fils Abu Dhabi, das die Messlatte für die Stadt seit seiner Eröffnung im vergangenen Juli hoch gesetzt hat. Unsere Tester waren von dem Restaurant in dem dreistöckigen Gebäude am Hafen Al Bateen Marina und seinen modernen japanischen Gerichten immens beeindruckt. Dieser Standort, der mit dem Original in Dubai verwandt ist, ist weitaus größer und sorgt mit seinem Service, seiner Atmosphäre und seinen Speisen für Entspannung und gute Laune.

