Ny strategisk investering - Og fortsat eksekvering på ny strategi

 | Source: Strategic Partners A/S Strategic Partners A/S


Selskabsmeddelelse 34/2025                                                            

24. oktober 2025                                     

                

Ny strategisk investering - og fortsat eksekvering på strategi:

Selskabet har dags dato foretaget sin tredje strategiske investering efter at den nye strategi blev præsenteret og godkendt i oktober 2024, se selskabsmeddelelse 33/2024. Selskabet har erhvervet en ejerandel på 10% af selskabet Avium Fund I ApS.

Opkøbet understøtter selskabets strategi, som er at opkøbe, og indgå strategiske partnerskaber i selskaber/aktiver med væsentligt potentiale for langsigtet værdistigning, hvor selskabet kan indtage et aktivt medejerskab og skabe værdi via sine kompetencer.

Som led i denne strategi - og for konstant at vækste selskabets balance søges der løbende kapital via kapitaludvidelser/aktieudstedelser.

Selskabet vil fortsætte med at eksekvere på sin strategi med investering i selskaber/aktiver med stort potentiale for værdiudvikling.

Ovenstående investering ændrer ikke på selskabets seneste forventninger til 2025, som er udmeldt i selskabsmeddelelse 33/2025.


Kontakt:

Bestyrelsesformand Michael Hove, +45-28126609

Vedhæftet fil


Attachments

Selskabsmeddelelse 34_2025_Ny strategisk investering - og fortsat eksekvering på strategi

Recommended Reading

  • September 16, 2025 04:07 ET | Source: Strategic Partners A/S
    Delårsrapport 2025 med opjustering

    Selskabsmeddelelse 33/2025                                                             16. september 2025                                               Delårsrapport 2025 – Opjustering og...

    Read More
    Delårsrapport 2025 med opjustering