Virtune implementiert Chainlinks Proof-of-Reserve-Lösung für digitale Vermögens-ETPs im Wert von über 450 Millionen USD, um die institutionelle Transparenz zu stärken

Virtune, ein schwedischer, regulierter Vermögensverwalter für digitale Assets und Emittent von börsengehandelten Produkten (ETPs), hat die Proof-of-Reserve-Lösung von Chainlink implementiert, um die Transparenz der zugrunde liegenden Vermögenswerte seiner ETPs zu erhöhen.

Stockholm, 28. Oktober 2025 – Virtune AB (Publ), ein führender schwedischer, regulierter Vermögensverwalter und Emittent von Krypto-ETPs, gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Chainlink-Standard für überprüfbare Daten in seine digitalen Asset-ETPs integriert hat. Diese strategische Integration positioniert Virtune als einen der größten globalen Anwender von Chainlink Proof of Reserve.

Virtune führt Chainlink Proof of Reserve mit dem Ziel ein, die Lösung in allen seinen Krypto-ETPs zu implementieren, beginnend mit folgenden Produkten:

Virtune Bitcoin ETP, ISIN: SE0020845709





Virtune Bitcoin Prime ETP, ISIN: SE0025012032





Virtune Chainlink ETP, ISIN: SE0021149259





Virtune Arbitrum ETP, ISIN: SE0021310133





Virtune Polygon ETP, ISIN: SE0021630217





Virtune Staked Solana ETP, ISIN: SE0021309754





Mit über 450 Millionen USD an verwaltetem Vermögen (AUM), verteilt auf 19 ETPs und mehr als 150.000 Investoren, sind diese Produkte an führenden europäischen Börsen notiert – darunter Deutsche Börse Xetra, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Euronext Amsterdam und Euronext Paris.

Chainlink Proof of Reserve ermöglicht die Überprüfung und öffentliche Berichterstattung über die aggregierten zugrunde liegenden Krypto-Vermögenswerte, ohne einzelne Wallet-Adressen offenzulegen. Selbst bei Schlüsselrotationen oder anderen routinemäßigen Übertragungen stellt Chainlink Proof of Reserve sicher, dass die Reserven stets vollständig bestehen bleiben – und dass Virtunes ETPs immer zu 100 % physisch durch die zugrunde liegenden Krypto-Assets gedeckt sind.

Kommentare des Managements

„Transparenz in Bezug auf die Vermögenswerte, die unsere Krypto-ETPs absichern, ist ein zentraler Bestandteil unserer Mission bei Virtune. Chainlink Proof of Reserve ist der Branchenstandard für Onchain-Reserveüberprüfungen, und durch die Integration können wir Echtzeit- und manipulationssichere Einblicke in unsere Reserven bieten. Dies ist ein wichtiger Schritt, um das Vertrauen in unsere Produkte zu stärken und den Standard für Transparenz im Krypto-ETP-Markt zu erhöhen.“

— Christopher Kock, CEO & Mitgründer, Vorstandsmitglied von Virtune

Mit der fortschreitenden Digitalisierung der Kapitalmärkte verändern sich die Anforderungen an Risikomanagement und Berichterstattung. Chainlink Proof of Reserve, basierend auf dem SmartData-Framework von Chainlink, ermöglicht eine Echtzeit-Verifizierung von Sicherheiten direkt auf der Blockchain – und bietet institutionelle Sicherheit, die traditionelle Verwahrungs- und Prüfverfahren ergänzt.

„Die Integration von Chainlink Proof of Reserve in Virtunes gesamtes Produktportfolio ist ein bedeutender Schritt nach vorn für Transparenz und Vertrauen auf den digitalen Asset-Märkten. Da institutionelle Produkte zunehmend in Blockchain-Infrastrukturen integriert werden, wird überprüfbare Echtzeitdatenintegrität entscheidend. Wir sind stolz darauf, Virtune dabei zu unterstützen, einen neuen Standard für Onchain-Finanztransparenz zu setzen und die Weiterentwicklung der Kapitalmärkte voranzutreiben.“

— Colin Cunningham, Global Head of Tokenization & Alliances, Chainlink Labs

Dieses Maß an Transparenz stellt einen wichtigen Fortschritt für die finanzielle Integrität auf der Blockchain dar – und beweist, dass kryptobasierte Anlageprodukte traditionelle Transparenzstandards erfüllen und sogar übertreffen können. Virtunes Führungsrolle bei der Implementierung von Chainlink Proof of Reserve markiert somit einen bedeutenden Meilenstein – sowohl für das Unternehmen als auch für die breitere Entwicklung hin zu offenen und verantwortungsvollen digitalen Märkten.

Über Chainlink

Chainlink ist das Rückgrat der Blockchain-Industrie – der globale Standard, der Blockchains mit realen Daten, anderen Blockchains, staatlichen Systemen und Unternehmensinfrastrukturen verbindet. Chainlink hat Transaktionsvolumina in Höhe von mehreren Billionen US-Dollar in der Blockchain-Ökonomie ermöglicht und treibt wichtige Anwendungsfälle in DeFi, Banking, Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA), Cross-Chain-Kommunikation und vielem mehr an. Chainlink wird von führenden Finanzinstitutionen und DeFi-Protokollen wie Swift, Euroclear, Mastercard, Fidelity International, UBS, ANZ, Aave, GMX und Lido genutzt. Weitere Informationen finden Sie unter chain.link .

Über Virtune AB (Publ)

Virtune ist ein schwedischer, regulierter Vermögensverwalter und Emittent von 100 % physisch besicherten Krypto-ETPs. Das Unternehmen hat seit der Einführung seines ersten ETPs an der Nasdaq Stockholm im Mai 2023 ein starkes Wachstum in den nordischen Ländern verzeichnet. Heute verwaltet Virtune Vermögenswerte im Wert von über 450 Millionen USD und genießt das Vertrauen von mehr als 150.000 institutionellen und privaten Anlegern. Seit seiner Gründung stehen Anlegerschutz, Transparenz und Innovation im Mittelpunkt von Virtunes Tätigkeit – verbunden mit einem klaren Engagement, den Markt über Krypto-Assets und ETPs aufzuklären.

